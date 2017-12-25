CIT تنظم فعاليات مؤتمر وطن رقمي الخامس .. مارس المقبل‎

المال - خاص أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، راعي الصناعة الرقمية، اليوم، عن تنظيم فعاليات مؤتمرها السنوي وطن رقمي 5، تحت شعار "نحو وطن رقمي"، وذلك برعاية وحضور ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، عل



المال – خاص

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، راعي الصناعة الرقمية، اليوم، عن تنظيم فعاليات مؤتمرها السنوي وطن رقمي 5، تحت شعار “نحو وطن رقمي”، وذلك برعاية وحضور ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، على مدار يومي 5 – 6 مارس المقبل، بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز – مدينة نصر.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر السنوي الخامس وطن رقمي العديد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الشركات المحلية والعالمية الرائدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستهدفاً إتاحة منصة متكاملة للأعضاء البالغ عددهم 1230 ممثلين 40% من إجمالي عدد الشركات العاملة في السوق المحلية لعرض الخدمات والمنتجات المصرية ذات المميزات التنافسية التي من شأنها السير بخطى ثابتة بالنهضة الرقمية في مصر نحو مستقبل واعد يتناسب ورؤية الإدارة السياسية وآمال وطموحات المجتمع.

ترتكز الدورة المقبلة لفعاليات مؤتمر CIT السنوي وطن رقمي 5 على عدد من المحاور أهمها نقل الخبرات العالمية في مختلف المجالات التقنية وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعظيم الإستفادة من الخبرات المصرية في التكنولوجيات الحديثة التي تتوافق مع المتغيرات المتلاحقة، وذلك سعياً لتنمية الطلب المحلي والإقليمي وتوفير فرص حقيقية للقاءات ثنائية مع مختلف القطاعات الرئيسية المهتمة بتنمية وتطوير أعمالها.

سيستضيف المؤتمر للعام الرابع على التوالي فعاليات المؤتمر المتخصص في مجال أمن البيانات والمعلومات نحو وطن رقمي آمن، بالإضافة إلى معرض الشركات المتخصصة في مجال الـICT وعدد من الندوات وورش العمل والجلسات النقاشية المهتمه بالعديد من التقنيات الحديثة والموضوعات الراهنة على الساحة الرقمية، كما سيقام خلال الدورة الخامسة فعاليات المنتدى السنوي الثالث للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، كما ستخصص CIT مساحة لشركات الحاضنة إبداع وأفكار ومشروعات ريادة الأعمال.

يشارك في الحدث العديد من الهيئات والجهات المعنية المدعوه ومنها أعضاء غرف إتحاد الصناعات المصرية والبالغ عددها 18 غرفة تضم 60 ألف مصنع، واتحاد عام الغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة وأعضاء المجالس التصديري وأعضاء جمعيات مستثمرى المناطق الصناعية وأعضاء الغرف الأمريكية والألمانية والكندية، وممثلي عن وزارة التخطيط ووزارة الاستثمار وزارة الصناعة والتجارة.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة السابقة للمؤتمر السنوي حققت العديد من الإنجازات والنتائج أهمها وصول عدد الزوار والمشاركين إلى مايقرب 1800 شخص على مدار يومي المؤتمر، بالإضافة إلى عقد أكثر من 800 لقاء جمع الشركات المتخصصة مع مختلف القطاعات والعملاء المحتملين لها خلال الحدث.