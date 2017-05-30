CIT تعقد فعاليات اللقاء المجتمعي الثاني 11 يونيو المقبل‎

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات اليوم عن عقد لقائها المجتمعي الثاني في الـ11 من يونيو المقبل، ويتضمن اللقاء تكريم الرعاة للمؤتمر السنوي “وطن رقمي 4″، وانعقاد أعمال الجمعية العمومية للعام المالي 2015 – 2016، واستعراض مفصل للأنشطة المستقبلية خلال الدورة الحالية 2016 – 2019.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حفل سحور يضم نخبة من رجال الصناعة والشخصيات العامه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة الذي صرح قائلا :” إننا نستهدف خلال اللقاء االمجتمعي الثاني تسليط الضوء على أبرز ملامح الإستراتيجية المستقبلية التي تقوم على أساس النهوض بمستوى أداء الشركات من الأعضاء ، ومواكبة كافة المتغيرات في الصناعة الرقمية لتعزيز مكانة المنتج المحلي والخبرات المصرية في كل من الدول العربية والإقليمية والعالمية”.

أضاف: “نحن نعمل في CIT بغية التكامل مع المجهودات المبذولة لتحقيق معدلات نمو تتناسب مع طموحات الأعضاء من الشركات المصرية المتخصصة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري من خلال ترسيخ الإعتماد على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعاون المشترك مع كافة الجهات المعنية للتحول الذكي للإستخدامات الرقمية في مختلف القطاعات الرئيسية وذلك تحت مظلة رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الرئيسية لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT ترتكز على 7 محاور لدعم ومساعدة أكثر من 1200 شركة من الأعضاء أهمها تنمية قدرات الشركات ، ومحور تنمية الأعمال محلياً ، ومحور تنمية الأعمال خارجيا، هذا بالإضافة إلى محور الابتكار والتأثير والتواصل مع الجهات ذات الصلة وتنمية السوق وتطويره وتوطين التكنولوجيا والتطوير الشامل لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.