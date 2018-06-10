CIT تطرح 3 مناقصات لتعظيم خدمات القيمة المضافة للشركات‎

المال – خاص:أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، اليوم الأحد، طرح 3 مناقصات محدودة للعام الحالي 2018، بهدف توفير منصة متكاملة للشركات الأعضاء تتيح لهم الأدوات التسويقية والتدريبية اللازمة التي من شأنها التأثير إيجابياً على رؤيتها المستقبلية في النمو وت

المال – خاص:

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، اليوم الأحد، طرح 3 مناقصات محدودة للعام الحالي 2018، بهدف توفير منصة متكاملة للشركات الأعضاء تتيح لهم الأدوات التسويقية والتدريبية اللازمة التي من شأنها التأثير إيجابياً على رؤيتها المستقبلية في النمو وتحقيق التوسع وزيادة حجم الأعمال.

تتضمن المناقصة رقم (1) لعام 2018 دعوة الشركات المتخصصة في إعداد المحتوى التسويقي لمنتجات وخدمات الشركات الأعضاء للتقدم بالعروض الفنية والمالية بهدف إعداد وإنتاج محتوى تسويقي لمنتجات وخدمات الشركات التي سيتم تسويقها محليا ودوليا من خلال بوابة منتجات وخدمات شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، وذلك بعدما بدأت الغرفة في الدراسة المتكاملة لتحديث واستكمال قاعدة بيانات الشركات من الأعضاء وتصنيفها، بهدف اتخاذ الإجراءات التأهيلية اللازمة للشركات المتخصصة المصرية عبر برامج تطوير CIT المتكاملة في تعزيز برامج الصادرات للمنتجات والخدمات المصرية والاعتماد على الأدوات الحديثة لبناء الثقة في المنتج المحلي وإعادة الريادة للصناعة المصرية.

واستكمالاً للمجهودات المبذولة في صقل مهارات الشركات الأعضاء تحت مظلة أكاديمية الأعمال التي تتبناها الغرفة بهدف تنظيم وإدارة عدد من البرامج التدريبية فى مجالات البيع، التسويق الرقمي، مهارات التفاوض، ووضع الاستراتيجيات والتي استفاد منها 509 أشخاص من 425 شركة، طرحت المناقصة رقم (2) للعام 2018 لتدريب العاملين بالشركات على التوجهات الحديثة والاستخدامات الأفضل لأدوات التسويق الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمناقصة رقم (3) لعام 2018 لتدريب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أحدث الطرق العلمية للبيع.

