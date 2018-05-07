CID: اقتصاد مصر الثالث عالميا والثانى بأفريقيا.. العقد المقبل

خالد بدر الدين ومنى عبدالبارى: توقع تقرير دولى موجة نمو عالمية تستفيد منها مصر خلال العقد المقبل لتصعد للمرتبة الثالثة بين الاقتصادات العالمية، والثانية بإفريقيا، بدعم توقعات تطور قدراتها الإنتاجية، وتنوع اقتصادها، واستمرار الحكومة فى برامج الإصلاح. وقالت بنوك استثمار محلية إن العوامل

خالد بدر الدين ومنى عبدالبارى:



توقع تقرير دولى موجة نمو عالمية تستفيد منها مصر خلال العقد المقبل لتصعد للمرتبة الثالثة بين الاقتصادات العالمية، والثانية بإفريقيا، بدعم توقعات تطور قدراتها الإنتاجية، وتنوع اقتصادها، واستمرار الحكومة فى برامج الإصلاح.



وقالت بنوك استثمار محلية إن العوامل المذكورة والاعتماد على التنوع الاقتصادى من شأنها تحقيق هذه التوقعات، لاسيما مع ظهور بوادر هذا التحسن العام المالى المقبل.

وفى تقرير حول توقعات أكبر 10 اقتصادات نموا فى العالم خلال العقد المقبل، جاء الاقتصاد المصرى الثالث بعد الهند، وأوغندا بنمو %6.63 بحلول عام 2026.

وتوقع التقرير الصادر من مركز التنمية الدولية CID التابع لجامعة هارفارد الأمريكية نهاية الأسبوع الماضى أن تحتل مصر المركز الثانى على مستوى دول أفريقيا بعد أوغندا المتوقع أن يصل معدل نمو اقتصادها السنوى إلى %7.56 خلال الفترة المذكورة.

واعتمد CID فى توقعاته للنمو، على مؤشر التعقيد الاقتصادى الذى يقيس تنوع الاقتصاد وتطور القدرات الإنتاجية المتضمنة فى صادرات كل دولة على حدة.

ويؤيد التقرير الصادر عن هارفارد تقريرا آخر سنويا نشره صندوق النقد الدولى الأربعاء الماضي ضم ترجيحات بنمو الاقتصاد المصرى بنسب تتراوح بين %6 و%8 خلال السنوات المقبلة، بفضل السياسات التى تطبقها الحكومة للاستفادة من القطاع الخاص الذى يمكنه استغلال القدرات شبه العاطلة لدفع قاطرة النمو.

وتوقع الصندوق تحقيق مصر نسب نمو %5.2 بالسنة المالية الحالية، ارتفاعا من %4.1 فى السنة السابقة، كما رجح %5.5 نموًا خلال السنة المالية المقبلة.

وجاءت توقعات بنك استثمار بلتون للاقتصاد المصرى للعامين الماليين الحالى والمقبل قريبة من صندوق النقد، وقالت عالية ممدوح كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار إن نسب النمو المرجحة %5 للعام المالى الحالى، و%5.8 العام المالى المقبل.

ولفتت إلى أن توقعات CID قابلة للتحقيق بشرط أن يكون هناك نمو شامل يعتمد على جميع القطاعات الاقتصادية، لافتة إلى أن الاعتماد فى الماضى على قطاع أو قطاعين خلق نمو اقتصادى غير مستدام.

وتابعت: “تبنى الإدارة المصرية برامج إصلاح اقتصادى شامل من خلال التحول للصناعة، والتصدير، يوفر عملة صعبة للبلاد، ويحسن وضع الميزان التجارى نتيجة تقليص الاعتماد على الواردات، ما يخلق فرصا هائلة للنمو).

وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار شعاع، إن انتهاء فترة التوترات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر الأعوام الماضية يهيئ الطريق لتحقيق معدلات النمو المرجحة.

وأكد فى الوقت نفسه أهمية اعتماد النمو المتوقع على تحسن الاستثمار والصناعة والصادرات، بما يخلق تحسنا فى الميزان التجارى.

ورجح الألفى أن تتركز معدلات النمو فى قطاعات الخدمات المالية بشقيها المصرفى وغير المصرفى، والبنية التحتية، والنقل.

واحتلت تنزانيا المركز الرابع وفقا لتقرير هارفارد بمعدل نمو %6.15 وبعدها إندونيسيا بحوالى %6.13 ثم كيرجيستان بأكثر من %6.04 بينما ظهرت باكستان فى المركز السابع بنسبة %5.99 وفيتنام بحوالى %5.89 ومالى بنفس النسبة لتأتى فى المركز التاسع وأخيرًا كينيا بأكثر من %5.87.