CIBC تقتنص صدارة السمسرة في يوليو والمجموعة المالية وصيفًا

قسم البورصية:نجحت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية CIBC فى اقتناص صدارة تعاملات شركات السمسرة خلال شهر يوليو الماضى، من المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، مستندة فى ذلك إلى تعظيم التداولات بسوق داخل المقصورة، بالإضافة لاحتلال صدارة سوق الصفقات خلال الشهر المنصرم، فى حين ترا

قسم البورصية: نجحت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية CIBC فى اقتناص صدارة تعاملات شركات السمسرة خلال شهر يوليو الماضى، من المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، مستندة فى ذلك إلى تعظيم التداولات بسوق داخل المقصورة، بالإضافة لاحتلال صدارة سوق الصفقات خلال الشهر المنصرم، فى حين تراجعت المجموعة المالية لمركز الوصافة. وحافظت هيرمس على مركزها الثالث، فى حين انتقلت بايونيرز للمرتبة الرابعة، وجاءت المراكز من الخامس الى العاشر كما يلى فاروس، بلتون، مباشر، سيجما، وعربية أون لاين، ويلاحظ خلال تداولات يوليو الماضى، انخفاض حجم الصففقات المنفذة والتى لم تسيطر فى رسم السيناريو النهائى للترتيب. فى حين انضمت شركتان فقط هما التجارى الدولى، والمجموعة المالية لقائمة نادى المليار فى تداولات يوليو الماضى. وعلى صعيد الترتيب النهائى للشركات خلال الشهور السبعة المنتهية من العام الحالى، ما زالت المجموعة المالية تسيطر على صدارة الترتيب بفارق جيد عن أقرب ملاحقتها شقيقتها هيرمس للوساطة، ثم التجارى الدولى فى المرتبة الثالثة، ثم الرواد لتداول الاوراق المالية فى المرتبة الرابعة. جدير بالذكر أن شهر يوليو الماضى شهد بدء تطبيق ضريبة دمغة التعاملات فى البورصة بنسبة 1.25 فى الألف، بما أدى لانخفاض قيم التداول فى الشهر الماضى. التجارى الدولى خطفت شركة التجارى الدولى للسمسرة صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية فى يوليو الماضى، إذ حققت قيم تداولات بلغت 3.485 مليار جنيه بحصة سوقية %9.8 مقارنة بالمركز الثانى فى شهر يونيو الماضى الذى نفذت فيه تداولات بقيمة 3.563 مليار جنيه بحصة سوقية %11. من جهته، قال كريم خضر، العضو المنتدب بشركة التجارى الدولى للسمسرة، إن الشركة نجحت فى الحفاظ على حصتها السوقية فى أبطأ شهور السنة من حيث التداولات التى انخفضت مقارنة بالنصف الاول من العام الجارى. وأضاف أن شهرى يوليو وأغسطس من كل عام يشهدان انخفاضًا فى أحجام التداولات بشكل كبير، مرجعًا ذلك إلى الإجازات الصيفية للمتعاملين، خاصة العرب والأجانب. وأوضح العضو المنتدب بشركة التجارى الدولى للسمسرة، أن الشركة تعتزم تنظيم مؤتمراً «للاستثمار فى الشرق الأوسط ومصر، فى شهر يناير من 2018، من أجل جذب مزيد من المستثمرين للسوق المحلية. واحتلت »التجارى الدولي« المرتبة الثالثة فى الفترة من يناير إلى يوليو 2017 بقيم تداولات بلغت 32.157 مليار جنيه بحصة سوقية %8.3. المجموعة المالية وفقدت شركة المجموعة المالية للسمسرة صدارتها خلال يونيو الماضى، لتحتل مركز الوصافة بتعاملات يوليو المنصرم، إذ نفذت تداولات بقيمة 3.196 مليار جنيه بحصة سوقية %9 مقارنة بالمركز الأول فى شهر يونيو الماضى الذى نفذت تداولات خلاله بقيمة 4.999 مليار جنيه بحصة سوقية %15.4. وجاءت »المجموعة المالية« فى المركز الأول خلال الفترة من يناير الى يوليو 2017، بقيمة تداولات بلغت 54.932 مليار جنيه بحصة سوقية %14.2. هيرمس احتفظت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية بمركزها الثالث بنهاية يوليو الماضى بعد أن حققت قيم تداولات 2.972 مليار جنيه بحصة سوقية %8.4، وهو ذات المركز فى شهر يونيو الماضى الذى بلغت تداولاتها المنفذة فيه بقيمة 3.229 مليار جنيه بحصة سوقية %10. وحافظت هيرمس على وصافتها للترتيب خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2017، عقب تنفيذها تداولات بقيمة 42.408 مليار جنيه بحصة سوقية %11. بايونيرز تقدمت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إلى المركز الرابع فى شهر يوليو، إذ نفذت تداولات بقيمة 1.843 مليار جنيه بحصة سوقية %5.2 مقارنة بالمركز السادس فى شهر يونيو الماضى بتداولات بلغت 1.177 مليار جنيه بحصة سوقية %3.6. وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز، إن الشركة بدأت قطف ثمار الجهد الذى بذلته خلال العام ونصف الماضيين، إذ ثبتت أقدامها فى المراتب الثلاث الأولى بعد شركتى «التجارى الدولى – هيرمس». وأضاف أن تقدم ترتيب «بايونيرز» فى شهر يوليو الماضى جاء بدعم عمل قسم التحليل المالى الذى تم تأسيسه مؤخرًا، مشيرًا الى ان القسم بيصدر تقرير احصائى يومى لأول مرة بالسوق المحلية يتضمن نسبة إحصائية للمؤشرات والأسهم. وأشار إلى بايونيرز ستركز خلال الفترة المقبلة على تقوية حصتها من تعاملات الأفراد، بالإضافة الى اختراق سوق العرب والاجانب عقب قيامها مؤخرًا بإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف. وجاءت «بايونيرز» فى المركز الثامن خلال الفترة من يناير الى يوليو 2017، عقب تنفيذها تداولات بقيمة 14.599 مليار جنيه بحصة سوقية %3.8. فاروس

وجاءت شركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية فى المركز الخامس خلال شهر يوليو الماضى، إذ نفذت تداولات بقيمة 1.706 مليار جنيه بحصة سوقية %4.8 وهو ذات المركز المحقق فى شهر يونيو الماضى الذى نفذت خلاله تداولات بقيمة 1.498 مليار جنيه بحصة سوقية %4.6. وظهرت «فاروس» فى المركز الخامس خلال الفترة من يناير الى يوليو 2017، عقب تنفيذها تداولات بقيمة 16.347 مليار جنيه بحصة سوقية %4.2. بلتون وبنهاية يوليو تراجعت بلتون لتداول الأوراق المالية مركزين، لتحل سادسا مقارنة باحتلال المرتبة الرابعة فى يونيو الماضى، بتراجع طفيف فى حصتها السوقية بلغ %0.2. وكانت الحصة السوقية لبلتون فى يوليو %4.6 بقيم تداولات 1.618 مليار جنيه، مقارنة بحصة %4.8 فى يونيو بقيم تداولات 1.547 مليار جنيه. واحتفظت بلتون بالمركز السادس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بحصة سوقية %4.1 بقيم تداولات إجمالية 15.889 مليار جنيه. مباشر إنترناشيونال وتقدمت مباشر انترناشيونال مركزين فى يوليو للمرتبة السابعة بحصة سوقية %3.6 بقيم تداولات 1.260 مليار جنيه، مقارنة بالمركز التاسع فى يونيو بحصة سوقية %2.6 بقيم تداولات 842 مليون جنيه. وأرجع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر إنترناشيونال، التقدم الذى أحرزته الشركة خلال شهر يوليو إلى نمو تعاملات الأفراد فى ظل البرنامج الجديد للتداول الذى طرحته الشركة باسم M Trade Plus، وكذلك الأجانب، والتعاملات الإليكترونية. وجاءت مباشر فى المرتبة الخامسة على صعيد التداولات من خلال الإنترنت بحصة سوقية %5.86 بقيم تداولات 1.230 مليار جنيه خلال يوليو، كما جاءت فى المركز السادس من حيث تعاملات الأفراد بحصة سوقية %3.5 بقيم تداولات 800 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثامن على صعيد تعاملات الأجانب بحصة سوقية %2.8 بقيم تداولات 182 مليون جنيه. كما أشار رشاد إلى أن مباشر ستواصل توسعها فى السوق المحلية لزيادة حصتها السوقية وذلك من خلال افتتاح 3 أفرع جديدة بالمعادى والهرم وشبين الكوم خلال الشهر الجارى، عقب حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية. ولفت إلى أن الشركة ستواصل جذب شريحة أكبر من العملاء عبر برنامجها الإليكترونى للتداول M Trade Plusوالذى يتم التركيز عليه حاليا، مشيرًا إلى أنه فى إطار ذلك سيتم إطلاق حملة دعائية له فى 7 أغسطس الجارى تتضمن إتاحة فتح حساب مجانى حتى آخر العام دون حد أدنى لحساب المحفظة، بجانب إتاحة فرصة لتعلم البرنامج عبر إمكانية فتح حساب تجريبى برصيد افتراضى مليون جنيه لمدة أسبوع. وعلى صعيد الأشهر السبعة الأولى من العام جاءت مباشر فى المركز العاشر بحصة سوقية %2.4 بقيم تداولات 9.350 مليار جنيه. النعيم وظلت النعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى يوليو على ثبات بالمركز الثامن نفس مركزها فى الشهر السابق، مع ارتفاع حصتها السوقية بنسبة %0.5 لتصل إلى %3.3 مع قيم تداولات 1.151 مليار جنيه، مقارنة بـ %2.8 وسط قيم تداولات 902 مليون جنيه فقط. وبنهاية الأشهر السبعة الأولى من العام جاءت النعيم فى المرتبة الـ11 بحصة سوقية %2.1 بقيم تداولات 8.022 مليار جنيه. سيجما وتراجعت سيجما للاوراق المالية مركزين بنهاية يوليو إلى المرتبة التاسعة بينما ارتفعت حصتها السوقية إلى %3.1، وتداولات مليار جنيه، مقارنة بالمركز السابع فى يونيو بحصة سوقية %2.9 وتداولات 948 مليون جنيه فقط.

وخلال الأشهر السبعة من يناير وحتى يوليو 2017 جاءت سيجما بالمركز التاسع بحصة سوقية %2.9 بقيم تداولات نحو 10 مليارات جنيه. عربية أون لاين وتقدمت عربية أون لاين 3 مراكز إلى المرتبة العاشرة فى يوليو بحصة سوقية %2.3 بقيم تداولات 804 ملايين جنيه، مقارنة بالمركز الـ13 فى يونيو بحصة سوقية %1.8 بقيم تداولات 590 مليون جنيه. وعلى صعيد الأشهر الـ7 الأولى من العام جاءت عربية فى المرتبة الـ13 بحصة سوقية %1.8 بقيم تداولات 6.8 مليار جنيه. أرقام كابيتال احتلت شركة «أرقام كابيتال» لتداول الأوراق المالية، المركز الـ11 بتعاملات يوليو الماضى، متراجعة من المركز الـ10 خلال يونيو، مسجلة قيم تداول 744 مليون جنيه، بحصة سوقية %2.1، بتنفيذ 14 ألف عملية على 445.6 مليون سهم. وقال شريف حشمت العضو المنتدب بالشركة، إن أرقام تركز تعاملاتها بشكل أكبر على المؤسسات، والأفراد ذوى الملاءة المالية، لافتًا إلى أن قيم التداول لم تكن مشجعة، ما أدى إلى ضعف تعاملات الأخيرة. ولفت إلى أن الشركة تسعى لعقد مؤتمرات ترويجية، وخاصة فى دبى لاجتذاب صناديق استثمار محلية ودولية، وزيادة قاعدة العملاء ذوى الملاءة المرتفعة. فيما أظهر الترتيب الشهرى، صعود ارقام بتعاملات المؤسسات، لتحتل الترتيب الـ 5 مقارنة بـالمركز الـ 6 خلال تعاملات يونيو، بقيمة تداول 644.8 مليون جنيه. واحتلت «ارقام» الترتيب الـ 12 على مدار الـ7 شهور الماضية، بقيمة تداول بلغت 7 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.9. الجزيرة وتمكنت شركة «الجزيرة» لتداول الأوراق المالية، من الحفاظ على ترتيبها فى المركز الـ12 للشهر، بقيمة تداول 734 مليون جنيه، مستحوذة على حصة سوقية %2.1 من خلال تنفيذ 12 ألف عملية على 308 ملايين سهم. واحتلت «الجزيرة» المرتبة الـ 17 خلال الـ7 شهور المنقضية من العام الجارى، بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه بحصة سوقية %1.2. إتش إس بى سى وصعدت شركة «إتش إس بى سى» سيكيوريتيز إيجيبت بمعدل مركزين، لتحتل الترتيب الـ 13 مقارنة بـ 15 خلال تعاملات يونيو، مستحوذة على حصة سوقية %1.8، بقيمة تداول 651.6 مليون جنيه، بتنفيذ 7.7 ألف عملية على 45.9 مليون سهم. وجاءت الشركة فى الترتيب الـ 15 منذ بداية العام الجارى وحتى يوليو، بقيمة تداول بلغت 5.3 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.4. ثمار وصعدت شركة «المصرية العربية- ثمار» بمعدل 3 مراكز، لتحتل الترتيب الـ 14 مقارنة بالمركز الـ 17 خلال تعاملات يونيو السابق، محققة قيمة تداول 635 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.8 بتنفيذ 25 ألف عملية على 407.8 مليون سهم. وأرجع عادل عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة بـ«ثمار»، صعود الرتيب لتركيز الشركة خلال الفترة الماضية على تنشيط بعض حسابات العملاء الراكدة، إضافة إلى الترويج، لافتاً الى عقد عدة دورات تدريبية لتبسيط مفاهيم التعامل مع البورصة للأفراد واجتذاب ثقتهم. وأشار عبد الفتاح إلى أن الشركة تستهدف إجراء جولات ترويجية بدول الخليج، على أن تيم البدء بدولة الإمارات. واحتلت «ثمار» الترتيب الـ 14 خلال فترة أول 7 شهور من العام الحالى، محققة قيم تداول 5.8 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.5. التوفيق صعدت «التوفيق المالية» للسمسرة فى الأوراق المالية، من المركز الـ22 خلال يونيو لتصل الترتيب الـ15 خلال الشهر المنقضى، مستحوذة على حصة سوقية %1.6، بقيمة تداول 578.5 مليون جنيه، بتنفيذ 12.7 ألف عملية على 144 مليون سهم. وبرر محمد فتح الله العضو المنتدب للتوفيق، صعود الشركة بتركيزها على إعادة هيكلة شاملة وهو ما دفعها لاحتلال مكانة جيدة، وهو ما تسعى لمواصلة تنفيذه خلال الفترة المقبلة. وجاءت «التوفيق» على مدار الـ7 شهور الماضية فى الترتيب 18، مستحوذة على حصة سوقية %1.1 بقيمة تداول 4.3 مليار جنيه. إتش سى تراجعت شركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية إلى المركز الـ16 مقارنة بالمركز 14 خلال تعاملات شهر يونيو، بقيم تدولات قدرها 566.9 مليون جنيه، عبر التداول على 103.1 مليون ورقة مالية، و%1.6، من خلال تنفيذ 12.7 ألف عملية. وأكد شوكت المراغى، رئيس قطاع الوساطة بالشركة، أن «إتش سى» حافظت على حصتها السوقية البالغة %3.8 منذ بداية العام الحالى «خلال فترة 7 أشهر»، لتحتل المركز السابع، مشيرا إلى أن التراجعات الشهرية طفيفة وغير مؤثرة على تحركات الشركة الفترة المقبلة. وأوضح «المراغى» أن الشركة ما زالت تعانى انخفاض حصتها السوقية من المتعاملين الأفراد، والتى لا تتجاوز %1 من إجمالى تعاملات الشركة، موضحاً أن اتش سى تحاول الوصول بتلك النسبة إلى ما بين 3 و%4 من تعاملات الأفراد بالشركة، خاصة أن الأفراد يمثلون %65 من إجمالى تعاملات السوق اليومية. ولفت إلى أن «إتش سى» تركز بصورة كبيرة على استقطاب المؤسسات إلى السوق، بالإضافة إلى وضع خطة للتوسع فى إفتتاح مزيد من الفروع على مستوى الجمهورية، مؤكدأ السعى لافتتاح فرعين جديدين للسمسرة، لكن دون الإفصاح عن أمكانها. العربى الأفريقى وتراجعت شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، مركزا واحدا، لتحتل المرتبة الـ17 مقابل المركز 16، خلال يونيو، بتداولات 556.9 مليون جنيه، و205.1 مليون ورقة مالية، عبر حصة سوقية %1.6، واحتلت الشركة المركز 16 بين الشركات خلال أول 7 شهور من العام. أصول واحتلت شركة أصول لتداول الأوراق المالية المركز الـ18 متقدمة مركزين مقابل المركز 20، خلال يونيو، بقيم تداولات 457.2 مليون جنيه، و242.2 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية %1.3، عبر تنفيذ 19.7 ألف عملية. وقال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، إن الشركة وضعت خطة للتطوير بشكل دورى للحفاظ على حصتها من تعاملات المستثمرين الأفراد، والتى تمثل نحو %90 من تعاملات الشركة، وذلك عبر افتتاح مزيد من الفروع على مستوى الجمهورية. وأوضح «السعيد» أن «أصول» تخطط لاختراق مجال تعاملات المؤسسات المالية الكبرى، وتنشيط حركة التداول الإلكترونى، بالإضافة إلى التفوق فى سوق الصفقات، والذى حققت صعوداً لافتاً بـ 50 مركزًا دفعة واحدة خلال شهر يونيو الماضى، بالإضافة إلى تقدمها 3 مراكز فى تعاملات الإنترنت خلال الشهر الماضى. بلوم مصر وفى المركز 19 جاءت شركة بلوم مصر، متقدمة مركزين عن ترتيب يونيو، بقيم تداولات 389.7 مليون جنيه، عبر التداول على 135.2 مليون ورقة مالية، مستحوذة على حصة سوقية %1.1، عبر تنفيذ 9.9 ألف عملية.

ودعم المركز المتقدم لشركة بلوم مصر تركيزها على المستثمرين الأفراد، مقتنصة حصة سوقية بلغت %1.22 من تعاملات السوق الإجمالية، بالإضافة إلى المركز الـ15 فى تعاملات المؤسسات. حلوان وتمكنت شركة حلوان لتداول الأوراق المالية من التقدم 6 مراكز دفعة واحدة، لتستقر فى المركز 20، مقابل المركز 26، خلال يونيو الماضى، بتداولات 381.3 مليون جنيه، من خلال التعامل على 134.2 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية %1.1 عبر تنفيذ 27.9 ألف عملية. وحافظت حلوان على ترتيبها فى المركز العاشر فى سوق خارج المقصورة – سوق الأوامر، خلال يوليو، كما تقدمت 3 مراكز فى ترتيب تعاملات الأفراد لتصل إلى المركز 18 مقابل المركز 15 خلال تعاملات شهر يونيو السابق له. ويلاحظ خلال تداولات يوليو، خروج شركة مترو وبرايم من قائمة شركات العشرين الكبار، لتحتلا المراتب 22 و21 على التوالى.

