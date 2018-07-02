«CIBC» تتصدر ترتيب «السمسرة» فى النصف الأول

■ «المال» تكشف خطط الشركات التوسعية.. و«أرقام» و«نعيم» فى قائمة العشرة الكبار ■ كريم خضر: نسير بخطة تهدف للحفاظ على استمرارية صدارة الترتيب ■ مصطفى عبدالعزيز: «بلتون» تعزز تواجدها الخليجى ضمن الثلاثة الكبار ■ أحمد أبوطالب: «فاروس» تستهدف ا

■ «المال» تكشف خطط الشركات التوسعية.. و«أرقام» و«نعيم» فى قائمة العشرة الكبار

■ كريم خضر: نسير بخطة تهدف للحفاظ على استمرارية صدارة الترتيب

■ مصطفى عبدالعزيز: «بلتون» تعزز تواجدها الخليجى ضمن الثلاثة الكبار

■ أحمد أبوطالب: «فاروس» تستهدف استمرارها فى المراكز الخمسة الأوائل

■ المراغى: دخلنا قائمة المثلث الذهبى فى يونيو.. وخطة لافتتاح 3 أفرع

■ أباظة: افتتاح فرع بالقاهرة الجديدة.. وزيادة حصتنا بتعاملات الأفراد والأجانب

■ «العربى الأفريقى» تستهدف العودة للكبار من خلال «الموبايل أبليكشن»

■ «ثمار» تتراجع عن التوسع الجغرافى وتقرر تحديث البنية التكنولوجية

■ «أسطول» تحصل على رخصة لتداول السندات ورعاية بورصة النيل

■ أبوحسين: «كايروكابيتال» تبدأ التوسع الجغرافى بأول فروعها بمنطقة الدلتا

■ عبدالقادر: نستهدف الوصول إلى مراكز متقدمة.. وتفعيل ديسك شهادات الإيداع



قسم البورصة



تصدرت «الصفقات» المشهد وكانت كلمة السر فى ترتيب شركات الوساطة المالية خلال النصف الأول من العام الجارى، وساهمت فى تصدر شركة التجارى الدولى، القائمة، وتراجعت «المجموعة المالية»، و«هيرمس» للمركزين الثانى والثالث.

لم تشهد قائمة أكبر 10 تغييرات كبيرة سوى خروج «الرواد» و«مباشر»، ودخول «أرقام» و«النعيم»، وشهدت قائمة 20 دخول «شعاع»، و«أسطول»، و«كايروكابيتال».



1 – التجارى الدولي

خطفت شركة التجارى الدولى للسمسرة صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية خلال النصف الأول من العام الجارى، ونفذت تداولات بقيمة 42.572 مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها %11.9 مقارنة بالمركز الثالث فى النصف الأول من عام 2017، وحققت فيه تداولات بقيمة 28.672 مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها %8.2.

على صعيد ترتيب شهر يونيو الماضى، احتلت «التجارى الدولي» المركز الـثانى بتداولات قيمتها 3.997 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها %10.6.

قال كريم خضر، العضوالمنتدب بشركة التجارى الدولى للسمسرة، إن شركته تسير فى إطار إستراتيجية ذات أهداف محددة، وهى زيادة حصتها السوقية من سوق السمسرة، من خلال زيادة حصتها من المستثمرين الأفراد.

أضاف أن شركته نفذت صفقات خلال النصف الأول، ساهمت فى تعزيز صدارة شركته لترتيب السمسرة، منها تنفيذ صفقة طرح شركة «سى أى كابيتال« وصفقة بيع %2.7 من أسهم بنك قطر الوطنى، وصفقات سوق خارج المقصورة.

أوضح العضو المنتدب بشركة التجارى الدولى للسمسرة، أن شركته فى إطار تنفيذ إستراتيجيتها تخطط لإقامة عدد من المؤتمرات الهادفة لجذب مستثمرين أجانب وعرب للسوق المحلية، منها مؤتمر فى شهر أغسطس المقبل بدولة جنوب أفريقيا ومؤتمر فى شهر يناير المقبل بمصر.



2 – المجموعة المالية

تراجعت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية لمركز الوصافة بقيم تداولات منفذة بلغت 41.230 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية %11.5 مقارنة بمركز الصدارة فى النصف الأول من العام الماضى، حققت خلاله تداولات بقيمة 51.7 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %14.7.

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة ترتيب شهر يونيوالماضى، بقيمة 4.190 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %11.2.



3 – هيرمس

جاءت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث بقيم تداولات بلغت 31.111 مليار جنيه بحصة سوقية %8.7، مقارنة بالمركز الثانى فى ترتيب النصف الأول من العام الماضى، حققت خلاله تداولات بقيمة 39.442 مليار جنيه بحصة سوقية %11.2.

احتلت «هيرمس» المركز 6 فى ترتيب شهر يونيوالماضى، ونفذت خلاله تداولات بقيمة 1.992 مليار جنيه بحصة سوقية %5.3.



4 – بلتون

جاءت شركة «بلتون« لتداول الأوراق المالية فى المركز الرابع فى ترتيب شركات الوساطة المالية بقيمة تداولات بلغت 22.941 مليار جنيه، بحصة سوقية %6.4 مقارنة بالمركز 6 فى ترتيب النصف الأول من عام 2017 الماضى بقيمة تداولات بلغت 14.270 مليار جنيه بحصة سوقية %4.1.

احتلت «بلتون» المركز 4 فى ترتيب شركات السمسرة لشهر يونيو الماضى بقيمة 3.338 مليار جنيه بحصة سوقية %8.9.

قال مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، إن شركته تعمل على تنفيذ خطة نمو مستدامة، تهدف إلى تواجد «بلتون» فى المراكز 3 الأولى.

أضاف ان حصص شركته فى تعاملات الأفراد والخليج والمؤسسات تزايدت بشكل مستمر منذ استحواذ «أوراسكوم للإعلام وأكت المالية» على «بلتون»، ما أدى الى ارتفاع حصة الشركة السوقية.

أشار إلى أن زيادة ثقة المتعاملين فى قطاع السمسرة عقب تقوية قطاع الطروحات بالشركة وتنفيذ طروحات ناجحة، مشيرًا إلى أن شركته ستنفذ 3 طروحات بالبورصة خلال الفترة المقبلة.



5 – فاروس

احتفظت شركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية بالمركز 5 بقيمة تداولات قدرها 19.339 مليون جنيه، بحصة سوقية %5.4 مقارنة بتداولات منفذة 14.641 مليار جنيه بحصة سوقية %4.2 فى النصف الأول من العام الماضي.

جاءت «فاروس» فى المركز 5 خلال ترتيب شركات السمسرة لشهر يونيوالماضى، الذى نفذت تداولات فيه بقيمة 3.321 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %8.8.

قال أحمد أبوطالب، مدير السمسرة بشركة «فاروس»، إن شركته تسعى للتواجد فى المراكز 5 الأولى بشكل مستمر، من خلال زيادة حصصها السوقية بتعاملات الأفراد والمؤسسات والعرب.

أضاف أن شركته تدرس إقامة مؤتمرًا لجذب استثمارات أجنبية وعربية للسوق المحلية، قبل نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أنها نظمت مؤتمرًا منذ 3 أشهر ماضية.



6 – أرقام

تقدمت شركة ارقام لتداول الأوراق المالية 6 مراكز دفعة واحدة، لتحتل المركز السادس مقارنة بالمرتبة 12 خلال 6 أشهر المماثلة من عام 2017.

سجلت الشركة تداولات بقيمة 17.65 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى، مستحوذة على حصة سوقية %4.9، من خلال بيع وشراء 1.49 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 209.06 ألف عملية.

يذكر أن «أرقام» حققت المركز السابع فى تعاملات شهر يونيو المنقضى، بقيم 1.75 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها %4.7، ببيع وشراء 133.20 مليون ورقة مالية، بعدد عمليات قدرها 24.97 الف عملية.



7 – إتش سي

استقرت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، وهى نفس مستويات الفترة المماثلة من 2017، بعد أن نفذت تعاملات قيمتها 14.46 مليار جنيه، ضمن لها حصة %4.1، من خلال بيع وشراء 1.67 مليار ورقة مالية.

ونجحت الشركة بالانضمام إلى المثلث الذهبى فى ترتيب الشركات خلال شهر يونيوبعد غيابها لفترة طويلة، اذ استحوذت على حصة سوقية قدرها %9.3 بقيمة 3.47 مليار جنيه من خلال بيع وشراء 131.26 مليون ورقة مالية.

قال شوكت المراغى، رئيس قطاع الوساطة بشركة «إتش سي« إن شركته رفعت من حصتها السوقية خلال شهر يونيو، بعد أن تمكنت من تنفيذ صفقة على أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية لعدد 633 ألف سهم، تمثل %2 من أسهم الأخيرة بقيمة 1.3 مليار جنيه، بإجمالى 2.6 مليار بيع وشراء.

أشار إلى أن الصفقة تمت خارج المقصورة بين شركة المقاولون العرب باعتباره طرفاً بائعاً، والبنك الأهلى طرفاً مشترياً.

أوضح أن «إتش سي» تتبنى سياسة تعتمد على التوسع الجغرافى خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على افتتاح 3 فروع جديدة للشركة فى الغردقة والأسكندرية وطنطا.



8 – بايونيرز

استقرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الثامن، وهونفس مستويات الفترة المقارنة من العام الماضى، بعد استحواذها على %3.9 من التنفيذات.

حققت «بايونيرز« قيم تداولات قدرها 14.06 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 3.56 مليار ورقة مالية، منفذة من خلال 488.59 ألف عملية.

يذكر أن الشركة حققت نفس المركز خلال تعاملات شهر يونيوالماضى، بعد أن سجلت تداولات بقيمة 1.24 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها %3.3، عبر بيع وشراء 318.16 مليون ورقة مالية، بعدد عمليات بلغ 46.51 الف عملية.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير ببايونيرز، إن شركته تستهدف الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى فى ترتيب السمسرة خلال النصف الثانى من العام، بدعم اقتراب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وخفض الفائدة.

لفت إلى أن الشركة مستمرة فى سياسة التوسع الجغرافى، وتدرس حالياً افتتاح فرع بالتجمع الخامس، وتهتم باستقطاب كوادر بشركة جديدة وتفعيل ديسك شهادات الإيداع الدولية خلال الشهر المقبل.

أكد أن إدارة الشركة قامت بجولات ترويجية خلال الفترة الأخيرة بدولتى الإمارات والكويت، لعرض الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية، كما تعتزم عقد جولة ترويجية فى المملكة العربية السعودية مستقبلاً.



9 – نعيم

تقدمت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية مركزين، لتقتنص المركز التاسع مقابل المرتبة 11 خلال تعاملات الفترة المماثلة، مستحوذة على حصة قدرها %2.9.

حققت الشركة تداولات بقيمة 10.38 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 2.67 مليون ورقة مالية، منفذة من خلال 244.34 ألف عملية.

تراجعت شركة التوفيق المالية- التابعة لنعيم«، 71 مركزاً خلال الفترة المذكورة لتسجل المركز 88 مقابل المركز 17 الفترة المماثلة من 2017.

يشار إلى أن «نعيم« احتلت المركز التاسع فى ترتيب شهر يونيوالمنقضى، بتنفيذ تداولات بقيمة 981.69 مليون جنيه، وحصة %2.6، من خلال بيع وشراء 239.16 مليون ورقة مالية، عبر 24.73 الف عملية.

قال طارق أباظة، رئيس قطاع الوساطة بالنعيم، إن شركته تقدمت فى ترتيبها نتيجة التركيز على زيادة حصتها من تعاملات المستثمرين الافراد والأجانب والعرب، وتقوية مركز البحوث.

أشار أباظة إلى أن الأفراد يستحوذون على %60 من تعاملات الشركة الإجمالية، بينما تستحوذ المؤسسات على النسبة الباقية، مؤكدا اعتزام الشركة افتتاح فرع جديد لها فى القاهرة الجديدة ليصل إجمالى عدد الفروع إلى 9.



10 – سيجما

احتلت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية المرتبة العاشرة، متراجعة مركز واحد، مقارنة بالمركز التاسع، خلال تعاملات الفترة المماثلة من العام الماضى، مقتنصة حصة قدرها %2.5.

رغم تراجع الشركة بشكل إجمالى إلا أنها تفوقت فى سوق خارج المقصورة لتتقدم 11 مركزًا دفعة واحدة، وتسجل المركز التاسع مقابل المركز العشرين فى الفترة المماثلة من العام الماضي.

نفذت «سيجما» تداولات بقيمة 8.85 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 2.49 مليار ورقة مالية، منفذة من خلال 230.92 ألف عملية.

يشار إلى أن الشركة سجلت المركز 11 خلال تعاملات شهر يونيوالماضى، بحصة سوقية بلغت %2.2، وقيم قدرها 836.73 مليون جنيه، وبكمية تداول بلغت 191.28 مليون ورقة، منفذة من خلال 22.42 ألف عملية.



11 – «مباشر«

تقدمت شركة «مباشر إنترناشيونال لتداول اﻷوراق المالية» بمعدل مركز واحد فقط لتحتل الترتيب 10، مقارنة بالحادى عشر، خلال الفترة المقارنة من العام ذاته بقيمة تداول بلغت 8 مليارات جنيه، وحصة سوقية %2.2 من خلال تنفيذ 292.9 ألف عملية على 2 مليار ورقة مالية .

أحتلت الشركة الترتيب 13 خلال تعاملات الشهر الماضى بقيمة 578 مليون جنيه وحصة سوقية %1.5 .



12 – «عربية أون لاين»

جاءت شركة «عربية أون لاين» فى الترتيب الثانى عشر متقدمة بمعدل مركز واحد فقط مقارنة بالفترة المناظرة من العام المنقضى، مستحوذة على حصة سوقية %2.1 من خلال تنفيذ 288 ألف عملية على 2.8 مليار ورقة مالية بقيمة 7.6 مليار جنيه .

أحتلت الشركة نفس الترتيب على صعيد الشهر الماضى بقيمة تداول 632 مليون جنيه بحصة وسقية %1.7 .

13 – «إتش إس بى سى»

تمكنت شركة «إتش إس بى سى سيكيوريتيز إيجيبت» من الصعود بمعدل مركزين لتصل إلى المركز 13 مقارنة 15 خلال الفترة المناظرة، مستحوذة على حصة سوقية %1.8 بكمية تداول 279 مليون ورقة مالية، بقيمة 6.3 مليار جنيه من خلال تنفيذ 55.9 ألف عملية .

وجاءت الشركة فى الترتيب 10 خلال تعاملات يونيو، بقمية تداول سجلت 940.8 مليون جنيه بحصة سوقية %2.5.



14 – العربى الأفريقي

صعدت شركة «العربى اﻷفريقى الدولى لتداول اﻷوراق المالية» لتحتل الترتيب 14 مقارنة 16، خلال الفترة المقارنة منفذة عمليات 71.7 ألف عملية، بقيمة 5.4 مليار جنيه، على 1.5 ورقة مالية بحصة سوقية %1.5 .

قال ياسر المصرى، العضوالمنتدب بالشركة، إن شركته أنشأت خلال الفترة الماضية مركزًا متكاملاً للبحوث، ما دعم تعاملاتها من المؤسسات واﻷفراد، موضحًا أن تعاملات اﻷفراد تستحوذ على الحصة الأكبر من عمل الشركة بنسبة %70 و%30 المتبقية للمؤسسات.

لفت إلى أن شركته تستهدف الصعود إلى 10 مراكز اﻷولى، خلال العام المقبل من خلال تقديم باقة من الخدمات المتطورة كالتوسع بخدمة «الموبايل أبليكيشن» التى أطلقت مؤخرًا لاستهداف الشريحة الشبابية.

صعدت شركة «العربى الأفريقي» على صعيد تعاملات المؤسسات من المركز 14 خلال النصف الأول من العام المنقضى لتحتل الترتيب 11 خلال النصف اﻷول من العام الحالى بقيمة 2.5 مليار جنيه وحصة سوقية بنسبة %1.5 .

على صعيد تعاملات يونيو، جاءت الشركة فى الترتيب 17 بقيمة تداول بلغت 455.6 مليون جنيه وحصة سوقية %1.2 .



15 – الجزيرة

صعدت شركة «الجزيرة لتداول اﻷوراق المالية لتحتل الترتيب 15 مقارنة 21 خلال الفترة المناظرة، بقيمة تداول بلغت 5.4 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.5، من خلال تنفيذ 67.5 ألف عملية على 1.2 مليار ورقة مالية.

لم تتواجد «الجزيرة» فى ترتيب شركات السمسرة لشهر يونيوالماضى، نظرًا لقرار لجنة العضوية بالبورصة بإيقاف الشركة مؤقتًا عن ممارسة النشاط.



16 – ثمار

جاءت المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية فى المركز 16 متراجعة مركزين مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، على الصعيد الشهرى جاءت ثمار فى المرتبة 15 بحصة سوقية %1.4، وقيم تداولات 497.6 مليون جنيه.

خلال النصف الأول من العام الحالى كانت الحصة السوقية لثمار %1.5 بأحجام تداولات 5.3 مليار جنيه، مقارنة بحصة سوقية مماثلة، وحجم تداولات أقل جزئيا عند 5.2 مليار جنيه بالفترة المناظرة من العام السابق.

قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة «ثمار»، إن تراجع

شركته مركزين يعود لحالة ضعف التداولات التى مرت بها السوق، خلال فترات متقطعة بالنصف الأول من العام، وسيطرة تعاملات المؤسسات على التعاملات الكلية، وضعف نصيب شركته فى هذه الشريحة.

أشار إلى أن شركته تركز على تحديث بنيتها التكنولوجية، بديلا عن التوسع جغرافيا وزيادة عدد الفروع، مرجعا ذلك إلى سيطرة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة شريحة عملاء التداول الإلكترونى الذى يستحوذ على %25 من إجمالى تعاملات «ثمار«.



17 – برايم

جاءت برايم فى المرتبة 17 متقدمة مركز وحيد على صعيد الترتيب النصف سنوى، بحصة سوقية %1.4 وأحجام تداولات 5 مليارات جنيه، مقارنة بالمركز 18 الفترة المثيلة من العام السابق بحصة سوقية %1.1 وأحجام تداولات 3.8 مليار جنيه.

على الصعيد الشهرى جاءت برايم بالمركز 19 بحصة سوقية %1، وقيم تداولات 372 مليون جنيه.



18 – شعاع

فى عامها الأول لمعاودة نشاطها بالسوق المصرية، جاءت شعاع بالمرتبة 18 على الصعيد النصف سنوى، بحصة سوقية %1.4، وقيم تداولات 4.8 مليار جنيه.

بينما على الصعيد الشهرى جاءت شعاع بالمركز 14 بحصة سوقية %1.3، وقيم تداولات 498 مليون جنيه.



19 – أسطول

متقدمة 12 مركزًا جاءت أسطول لتداول الأوراق المالية فى المرتبة 19 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، بحصة سوقية %1 بحجم تداولات 3 مليارات جنيه، مقارنة بالمركز 31 بالفترة المناظرة من العام المنقضى بحصة سوقية %0.5 وقيم تداولات 1.8 مليار جنيه .

وعلى الصعيد الشهرى جاءت أسطول بالمركز 16 بحصة سوقية %1.3 وقيم تداولات 486 مليون جنيه فى يونيو 2018 .

أرجع محمد لطفى، العضوالمنتدب لقطاع السمسرة بأسطول، الانتعاشة التى شهدتها الشركة إلى زيادة العملاء من المؤسسات المحلية، وتنفيذ عمليات المتاجرة بشكل أكبر لمواجهة حالة التذبذب التى سادت السوق الفترة الماضية.

أشار إلى أن شركته قامت الفترة الماضية بالتوسع فى عملياتها عبر إضافة ديسك لشهادات الإيداع الأجنبية GDR، وديسك آخر للأسواق العالمية، بهدف تنويع نشاطات الشركة وجذب شريحة جديدة من العملاء العرب والأجانب .

لفت إلى أن شركته حصلت مؤخرا على رخصتى السندات، وراع ببورصة النيل، لتنويع إيرادات الشركة، وأنه بناء على ذلك سيتغير اسمها إلى أسطول لتداول الأوراق المالية والسندات خلال الفترة المقبلة.

تستهدف أسطول اختراق المراكز العشرة الأولى خلال النصف الثانى من العام الحالى، عبر التركيز على عمليات خارج المقصورة، وتفعيل أنشطة الرخص التى حصلت عليها مؤخرًا.



20 – كايروكابيتال

متقدمة 10 مراكز جاءت «كايروكابيتال» بالمرتبة 20 بحصة سوقية %0.9 وقيم تداولات 3.1 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، مقارنة بالمرتبة الـ 30 فى الفترة المماثلة من العام المنقضى بحصة سوقية %0.5 وقيم تداولات 1.8 مليار جنيه.

على الصعيد الشهرى جاءت «كايروكابيتال» بالمرتبة الـ 18 بحصة سوقية %1.2، وقيم تداولات 438 مليون جنيه.

أرجع أحمد أبوحسين، العضوالمنتدب بالشركة، تحقيق الشركة قفزة 10 مراكز إلى التوسع فى نشاط الشراء بالهامش لعملائها من الأفراد ذوى الملاءة المالية المرتفعة، والمؤسسات، لافتا إلى عدم اعتماد «كايروكابيتال» على الصفقات لتحقيق هذا التقدم.

لفت أبوحسين إلى أن شركته تستهدف التوسع إقليميا من خلال فتح أفرع جديدة بالدلتا قبل نهاية العام الحالى، وهوأول فرع إقليمى للشركة، بغرض اقتناص الفرص فى هذه المنطقة.

قال إن شركته ترمى إلى جذب المزيد من شريحة العملاء العرب، عبر حملات ترويجية تجريها بدول الخليج.