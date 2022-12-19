CIB يوقع عقد تمويل بـ 3 مليار جنيه لصالح شركة الإنشاءات العربية

وقع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عقد تمويل مع شركة الإنشاءات العربية (ACC) بمبلغ تسهيل ائتماني يصل إلى 3 مليارات جنيه أو ما يعادلهم بالعملة الأجنبية، وذلك بغرض دعمها في تنفيذ مشاريعها المشتركة مع القطاعات الخاصة في مصر والمملكة العربية السعودية.

قال عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، أنه يفخر بتوقيع عقد التمويل لصالح شركة الإنشاءات العربية (ACC) لما لها من تاريخ مُشرف في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال البناء والإنشاء العمراني على مدار ما يزيد عن 50 عامًا، كما يعد هذا العقد بمثابة دليل واضح على الدور الرائد الذي يلعبه CIB في النهوض بالاقتصاد المصري، وحرصه المستمر على دعم وتنفيذ المشاريع الجادة في كافة القطاعات، مما يعزز مكانته الرائدة كأكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.

وتعتبر شركة الإنشاءات العربية (ACC) من أكبر شركات المقاولات المتخصصة فى مجال البناء والإنشاء العمرانى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت عملها منذ عام 1967، وتعمل فى المنطقة من خلال ١٢ فرع فى دول مختلفة، ومن بينهم الإمارات، والسعودية، ولبنان والأردن، والهند، بالإضافة إلى العديد من دول غرب إفريقيا، بما يشمل ساحل العاج، والسنغال، وبنين، والكاميرون، وغينيا.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد بدأت العمل فى قطاع المقاولات من خلال فرعها في مصر منذ عام 1998، حيث نجحت في إنجاز الكثير من المشروعات المميزة، والتى بدأت بمشروع إنشاء مستشفى 57357، كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى التجارية، والإدارية، والسكنية، والفندقية، والسياحية، لصالح أكبر المطورين العقاريين بمصر والشرق والاوسط، ومن بينهم- على سبيل المثال لا الحصر- مجموعة الفطيم العقارية، وشركة إعمار مصر، وشركة كابيتال جروب.

جدير بالذكر أن شركة الإنشاءات العربية (ACC)قامت بتطوير مجموعة من أكبر وأهم الفنادق فى القاهرة والمحافظات المختلفة، بالتعاون مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” وشركة مصر للسياحة والفنادق والسينما، والذي من بينهم، فندق ريتز كارلتون، وفندق ماريوت، وفندق كتاركت وفندق موفينبيك بأسوان، وفندق هلنان فلسطين بالإسكندرية.