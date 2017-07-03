CIB يطلق تطبيقًا إلكترونيا لموظفيه لتحقيق التنمية المستدامة

المال – خاص: أعلن البنك التجارى الدولى CIB، أكبر بنك قطاع خاص بمصر من حيث الأصول، عن تدشين أول تطبيق إلكترونى لموظفيه، بالتعاون مع شركة Raye7 الناشئة، يهدف لتشجيع موظفى البنك على مشاركة رحلات الذهاب والعودة من وإلى العمل. ويهدف التطبيق، بحسب بيان صحفى أصدره البنك أمس، لتحقيق تأثير إيجابى على

المال – خاص:

أعلن البنك التجارى الدولى CIB، أكبر بنك قطاع خاص بمصر من حيث الأصول، عن تدشين أول تطبيق إلكترونى لموظفيه، بالتعاون مع شركة Raye7 الناشئة، يهدف لتشجيع موظفى البنك على مشاركة رحلات الذهاب والعودة من وإلى العمل.

ويهدف التطبيق، بحسب بيان صحفى أصدره البنك أمس، لتحقيق تأثير إيجابى على المجتمع عبر المساهمة فى حماية البيئة ودعم الشباب المتميز من رواد الأعمال، ويعد تطبيق «Raye7-CIB» الأول من نوعه فى القطاع المصرفى، فهو بمثابة منصة إلكترونية داخلية تم تصميمها لموظفى البنك لسهولة مشاركة الرحلات من وإلى العمل وتشجيعهم على ممارسات التنمية المستدامة والتى تعزز النتائج الإيجابية بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.

ويدعم تطبيق موظفى البنك التجارى الدولى خطط الحكومة فيما يتعلق بحل الأزمة المرورية عبر تقليل عدد المركبات والحد من استهلاك الوقود وخفض مستويات ثانى أكسيد الكربون فى البيئة.

وأشار بيان الـ «CIB» إلى أن التطبيق الجديد الذى تم تصميمه وتطويره بالشراكة مع شركة Raye7 المصرية الناشئة، يعكس دعم البنك المتواصل لرواد الأعمال المصريين عبر منحهم فرصاً للتفوق فى مجالاتهم وتقديم منتجات وحلول مبتكرة تخدم المجتمع بصورة أفضل.

وتركز رؤية البنك التجارى الدولى-مصر على التنمية المستدامة لتحقيق نمو شامل ومسؤول ومستدام عبر مختلف الأنشطة والمشروعات. إذ أطلق البنك فى 2013 وحدة متخصصة لمتابعة ودراسة سبل دمج الاستدامة فى العمليات المصرفية ومشاركة العاملين فى الممارسات الاجتماعية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الاستدامة فى فروع ومقرات البنك على مستوى الجمهورية.

واختارت مؤسسة Financial Times Stock Exchange فى يناير 2017 البنك التجارى الدولى لإدراجه كعضو أساسى فى مبادرة ‘FTSE4Good Emerging Index’ المعترف بها دولياً وهى بمثابة المؤشر الخاص بقياس أداء الشركات التى تطبق الممارسات البيئية، والاجتماعية، والحكومية.

