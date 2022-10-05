«CIB» و«فورى» يدفعان «EGX30» للصعود نحو 10000 نقطة

يتوقع محللون فنيون أن يتجه EGX30 بجلسة اليوم الأربعاء نحو مستوى 10000 نقطة، فى ظل نشاط الأسهم القيادية، مشيرين إلى أن صعود المؤشر أمس جاء مدعومًا بشكل أساسى بأداء سهمى «التجارى الدولى» و«فورى للمدفوعات الإلكترونية» اللذين ارتفعا بواقع %3.5 و%4.8 على التوالى.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى، سجل فيه المؤشر الرئيسى «EGX30» نحو %2.4 ليغلق على 9924 نقطة، وEGX70 بنسبة %1.6 ليصل إلى 2229 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بواقع %1.6 أيضًا، مسجلًا 3167.6 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم 1.095 مليار جنيه، من إجمالى الأسهم المتداولة والبالغة 194 ورقة مالية، هيمن الصعود على أداء 102 وتراجع 21 أخرى، وظلت الباقية على استقرار سعرى دون أى تغيرات.

واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافى مبيعات بلغت 117.6 مليون جنيه، فيما اتجه المستثمرون العرب والمصريون للشراء بقيمة 62.7 و54.9 مليون جنيه على التوالى.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن «EGX30» استطاع تجاوز مستوى الدعم 9625 نقطة لأعلى، عقب تمكنه من الإغلاق أعلى 9825 نقطة بجلسة الثلاثاء.

وتوقع «النمر» أن يتجه المؤشر الرئيسى نحو مستوى 10000 نقطة، وسط توصيات للمتعاملين بالتحرك الانتقائى على الأسهم حاليًا.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن التحركات الإيجابية للأسهم القيادية، وعلى رأسها «التجارى الدولى» و«فورى» دفعا EGX30 لاستعادة مستويات المقاومة الرئيسية عند 9800 و9900 نقطة، مرشحًا أن يتجه نحو اختبار 10000 نقطة، مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فأوضح «عيد»، أنه استعاد مقاومته الرئيسية عند 2200 نقطة، متجهًا بهذا الأداء لاختبار «الثانية» عند منطقة 2260.