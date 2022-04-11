‏«CIB» و«فورى» يدفعان البورصة نحو الهبوط وسط تدنى قيم التداول

أكد خبراء التحليل الفنى أن مبيعات المؤسسات المصرية فى الأسهم القيادية أمس، خاصة «CIB» و«فورى»، دفعت مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» لكسر حاجز 11000 نقطة، والاقتراب من مستوى الدعم 10800 نقطة، كما انعكس التوجه البيعى على نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” ليكسر حاجز 1900 نقطة أيضا.

وهبط سهم البنك التجارى الدولى بحوالى %2.08 أمس، ليغلق عند 44.21 جنيه، كما تراجع «فورى» نحو %7.11 عند مستوى 4.70 جنيه.

وأضافوا أن الهبوط دفع المؤشرات لقرب مستويات دعوم قوية ستساعدها على الارتداد فى الأجل القريب بمنطقة 10800 نقطة لـ«EGX30»، ومستوى 1800 نقطة لمؤشر «EGX70» ما قد يعيد المؤشرات للمستويات التى هبطت منها فى المدى القريب.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى بتعاملات الأحد بواقع %1.84 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق على مستوى 10897 نقطة.

وانخفض “EGX70” بنحو 2.49% مسجلا 1853 نقطة، وكذلك «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %2.27 عند مستوى 2816 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم 596.79 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 9.88 مليار جنيه، ليسجل 710.94 مليار، مقابل 720.82 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى 17.38 ، و1.52 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 18.9 مليون جنيه.

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إنه رغم تراجع مؤشرات البورصة بقوة لتكسر مستويات دعوم مهمة، فإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التى ترجح ارتداد السوق مجددا.

وأضاف أن قيم التعاملات تراجعت أمس دون 600 مليون جنيه، لتسجل أدنى قيمة منذ بداية شهر رمضان الجاري، لافتا إلى أن انخفاضها وقت هبوط السوق يعد أمرا إيجابيا.

وأوضح عطا أن تداولات الأحد أظهرت أيضا عودة المؤسسات الأجنبية نحو الشراء، فضلا عن أن هبوط المؤشرات دفعها لقرب مستويات دعوم مهمة قادرة على إيقاف تراجعها.

ونوه باقتراب EGX30 من منطقة الدعم الرئيسية 10800 إلى 10850 نقطة أمس، تأثرا بمبيعات قوية للمؤسسات المصرية فى الأسهم القيادية، وخاصة «التجارى الدولى» و«فورى»، صاحبى أكبر أوزان نسبية بالمؤشر.

وتوقع عطا ارتداد EGX30 مجددا خلال تعاملات اليوم أو غدا على أقصى تقدير، ليعاود الصعود لمستوى 11000 نقطة، ثم 11100 نقطة.

ولفت إلى أن الهبوط الذى خيم على السوق انعكس أيضا على مؤشر EGX70، ليغلق قرب مستوى الدعم الرئيسى له عند 1820 نقطة، متوقعًا تمكن المؤشر من الارتداد مرة أخرى، مستهدفا مستوى الدعم الذى تحول لمقاومة عند 1900 نقطة.

وأشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى كسر مؤشر EGX30 أمس لحاجز 11000 نقطة، والإغلاق متراجعا بأكثر من 204 نقاط، متأثرا بالضغوط البيعية والأداء السلبى للأسهم القيادية.

وتوقع عيد مواصلة EGX30 التراجع لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 10800 نقطة، وفى حالة ظهور القوى الشرائية بقربه فإن المؤشر قد يعاود الصعود فى اتجاه 11000 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، قال عيد إن المؤشر فقد أمس أكثر من 47 نقطة، كاسرا أيضا مستوى الدعم الرئيسى 1800 نقطة، مرجحًا تحركه فى اتجاه المقاومة الرئيسية بمستوى 1860 نقطة وذلك حال عودة ظهور القوى الشرائية.