«CIB» و«التمويل الدولية» يشاركان فى تمويل ميناء 6 أكتوبر الجاف

قال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص فى وزارة المالية، إن البنك التجارى الدولى «CIB» ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، من المقرر أن يشاركا فى تدبير جزء من تمويل ميناء 6 أكتوبر الجاف لصالح تحالف بقيادة مجموعة السويدى.

وفاز تحالف (السويدى إليكتريك Elswedy Electric- دى بى شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثرى إيه إنترناشيونال 3A International) مؤخرا بمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 100 مليون دولار .

وأضاف «حنورة» أن البنك الأوروبى أعلن عن مشاركته فى تمويل الميناء الجاف، كأول مشروع من نوعه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن شهية المستثمرين مفتوحة لتنفيذ تلك النوعية من المشروعات بعد التأكد من جدية الدولة فى الطرح .

كان البنك الأوروبى كشف منذ أيام أنه وافق على تدبير قرض بقيمة 29.6 مليون دولار (25 مليون يورو) لصالح شركة أكتوبر للميناء الجاف وهى شركة مساهمة مصرية.

وأوضح أن القرض المقترح هو جزء من حزمة استثمارية إجمالية قدرها 60 مليون دولار لتمويل تصميم وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة ميناء 6 أكتوبر الجاف وهو أول ميناء برى جاف فى مصر.

كان اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، قال فى تصريحات سابقة، إن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان، مشيرا إلى مخطط ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة – إيتاى البارود.

ولفت إلى أن المشروع سيساهم فى زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل.

وقال إن المشروع يعتبر الأول فى مصر وسيكون مصمما وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وإن هناك مخططا لربط هذا الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية، وسيساهم فى زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن والإفراج عن البضائع، كما أنه سيساعد فى توفير فرص عمل للشباب.