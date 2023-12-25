«CIB» و«الأهلى» و«قناة السويس» ضامنو تغطية سندات توريق «جى بى للتأجير التمويلى»

كشفت مصادر مطلعة أن بنوك «التجارى الدولى – CIB» و«الأهلى المصرى» و«قناة السويس» إلى جانب شركة «الأهلى فاروس» ستتولى مهمة ضمان تغطية الإصدار الجديد لسندات توريق شركة «جى بى للتأجير التمويلى» المزمع تنفيذه خلال أيام، بقيمة إجمالية تقدر بـنحو 1.6 مليار جنيه.

وأضافت -فى تصريحات لـ«المال»- أن الإصدار المنتظر خلال أيام، يعد الرابع من البرنامج الأول الخاص بها، والذى أطلق فى أكتوبر 2021، ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمته الإجمالية حوالى 18.7 مليار جنيه.

ولفت المصادر إلى أن الإصدارات الثلاثة الأولى التى تمت من البرنامج الإجمالى بلغت 5.96 مليار جنيه، وتبقى ما يقرب من 12.7 مليار، متضمنة القيمة المنتظرة.

وأوضحت أن الإصدار الرابع سيقسم على 3 شرائح الأول بـ 280 مليون جنيه، وآجل تصل إلى 13 شهرًا، والثانية بنحو 790 مليونًا على فترة 37 شهرا، أما الثالثة فتقدر بـحوالى 575 مليونًا على 56 شهرًا، وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد نحو 100 جنيه.

وكشفت المصادر أن شركة «كابيتال للتوريق» ستتولى إتمام العملية فيما يختص «الأهلى فاروس»، و«البنك التجارى الدولى – مصر»، و «سى آى كابيتال» بمهام المستشار المالى والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسى، ومكتب الدرينى وشركاه مستشارًا قانونيًا.

وأضافت أيضًا أن البنك التجارى الدولي، تولى دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، ومؤسسة «KPMG» حازم حسن وشركاه كمراقب للحسابات .

تجدر الإشارة إلى أن قيمة إصدارات سندات التوريق ونظيرتها للشركات سجلت نحو 6.4 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضى، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقًا لتصريحات الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى نهاية نوفمبر الماضى فقد بلغ حجم إصدارات التوريق حوالى 54 مليار جنيه منذ بداية العام، ورجح أن تواصل ارتفاعها لتسجل 86 مليارًا حتى نهاية 2023.

وأوضح حينها أن الهيئة تدرس طلبات تبلغ 32 مليار جنيه بالوقت الراهن، وتعتبر ضعف القيمة المصدر خلال العام الماضى والبالغة 44 مليار جنيه فقط.