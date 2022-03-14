«CIB» و«أبوقير» يدفعان البورصة للصعود

توقع خبراء التحليل الفنى، صعود مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، فى إطار الارتداد التصحيحى المؤقت، مستهدفًا مستويات 10600 – 10800 نقطة، بعد تماسكه أعلى مستوى الدعم 10300 نقطة، بفضل سهمى البنك التجارى الدولى وأبو قير للأسمدة.

وأنهى سهم البنك التجارى الدولى تعاملات أمس على صعود %2.44، ليغلق على 42 جنيها، وصعد «أبو قير للأسمدة» بنسبة %3.5 إلى 22.50 جنيه.

ورجحوا هبوط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فى اتجاه مستوى الدعم 1800 نقطة، والتماسك ومعاودة الارتداد فى اتجاه 1860 نقطة.

وتباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أمس -الأحد- بعدما ارتفع EGX30، بنحو %0.26، إلى 10480 نقطة، فيما تراجع EGX70 EWI، بنحو %1.35، مسجلًا 1842 نقطة، وهبط EGX100 EWI الأوسع نطاقًا، بنسبة %1.12، إلى 2783 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم 601.48 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 1.18 مليار جنيه، ليسجل 680.26 مليار، مقابل 681.44 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى قيمة 2.8 مليون جنيه، و61.28 مليون على الترتيب، فيما سجل المصريون شراء بقيمة 64.19 مليون جنيه.

وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى أن استقرار مؤشر EGX30، الأسبوع الماضى أعلى مستوى الدعم 10300 نقطة، مكنه من الارتداد فى مستهل تعاملات الأسبوع الحالى.

ولفت إلى أن أداء سهمى البنك التجارى الدولى وأبوقير للأسمدة دعم استقرار وارتداد مؤشر EGX30، متوقعًا استهداف مستويات 10700 – 10800 نقطة، فى إطار الارتداد التصحيحى فقط إلى أن يثبت العكس.

وحدد «جمال الدين»، دعم المؤشر الحالى عند 10330-10280 نقطة، والذى يعد أيضًا مستوى إيقاف الخسائر فى الوقت الحالى.

وقال حسام عيد، رئيس قسم الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن EGX30، نجح أمس فى الإغلاق بالمنطقة الخضراء، بارتفاع طفيف فى حدود 27 نقطة، بعد أن فقد معظم مكاسبه الصباحية مع سيطرة الأداء البيعى على المؤسسات المالية الأجنبية والعربية بالأسهم القيادية.

ونوه «عيد» إلى اقتراب EGX30 ، أمس من مستوى المقاومة 10600 نقطة، وسط حالة من الهدوء الحذر وترقب الأحداث الراهنة بشأن الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وتوقع اتجاه EGX30 ، لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 10350 نقطة، وفى حالة ظهور عمليات شراء مكثف وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية فقد يتجه مجددًا لاختبار مستوى المقاومة 10600 نقطة.

وعلى صعيد EGX70 ، قال “عيد”، إن المؤشر لم يتمكن أمس -الأحد- من الحفاظ على الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1860 نقطة، ليغلق على تراجع بأكثر من 25 نقطة.

ولفت إلى الأداء المتذبذب والمتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما قد يدفع EGX70 لاختبار مستوى الدعم 1800 نقطة. واستكمل أنه حال ظهور عمليات الشراء، فإن المؤشر قد يستهدف اختراق مستوى المقاومة الرئيسى 1860 نقطة، وحال تمكنه من الاستقرار أعلاه سيستهدف المقاومة الثانى 1900 نقطة