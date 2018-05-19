CIB: إعفاء المتبرعين عبر المحفظة الذكية من الرسوم خلال رمضان

سهير محمد
أعلن البنك التجارى الدولى، عن إعفاء مستخدمى تطبيق المحفظة الذكية من خدمة التبرع للمؤسسات الخيرية من الرسوم طوال شهر رمضان.
ويأتى هذا العرض الجديد من منطلق إيمان البنك بأهمية المساهمة فى تنمية المجتمع ونشر روح التعاون والتكافل الاجتماعى بين جميع أفراده من مختلف الفئات.
وسوف يتمكن عملاؤنا مستخدمو تطبيق المحفظة الذكية من توجيه التبرعات لأكثر من 20 مؤسسة خيرية مباشرة ومن خلال خطوات بسيطة.
والمحفظة الذكية هى تطبيق على التليفون المحمول تساعدك على تحويل الأموال والتبرعات، ودفع فواتيرك، وشحن الموبايل بسرعة وأمان.
وتشمل قائمة المؤسسات الخيرية التى يمكن التبرع لها من خلال المحفظة الذكية
مستشفى أبو الريش اليابانى
مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 75375
بنك الشفاء المصرى
بنك الطعام المصرى
جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان
جمعية أهل مصر
بيت الزكاة
المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى
معهد أورام جامعة الزقازيق
المعهد القومى للأورام
بنك الكساء المصري
مؤسسة صناع الحياة
مؤسسة مجدى يعقوب
مؤسسة مرسال الخيرية
مصر الخير
مستشفى نور على نور
المعهد القومى للأورام الجديد
رسالة
تحيا مصر
واحد من الناس
مدينة زويل