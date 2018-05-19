CIB: إعفاء المتبرعين عبر المحفظة الذكية من الرسوم خلال رمضان

سهير محمدأعلن البنك التجارى الدولى، عن إعفاء مستخدمى تطبيق المحفظة الذكية من خدمة التبرع للمؤسسات الخيرية من الرسوم طوال شهر رمضان.ويأتى هذا العرض الجديد من منطلق إيمان البنك بأهمية المساهمة فى تنمية المجتمع ونشر روح التعاون والتكافل الاجتماعى بين جميع أفراده من مختلف الفئات.وسوف يتمكن

سهير محمد

أعلن البنك التجارى الدولى، عن إعفاء مستخدمى تطبيق المحفظة الذكية من خدمة التبرع للمؤسسات الخيرية من الرسوم طوال شهر رمضان.

ويأتى هذا العرض الجديد من منطلق إيمان البنك بأهمية المساهمة فى تنمية المجتمع ونشر روح التعاون والتكافل الاجتماعى بين جميع أفراده من مختلف الفئات.

وسوف يتمكن عملاؤنا مستخدمو تطبيق المحفظة الذكية من توجيه التبرعات لأكثر من 20 مؤسسة خيرية مباشرة ومن خلال خطوات بسيطة.

والمحفظة الذكية هى تطبيق على التليفون المحمول تساعدك على تحويل الأموال والتبرعات، ودفع فواتيرك، وشحن الموبايل بسرعة وأمان.

وتشمل قائمة المؤسسات الخيرية التى يمكن التبرع لها من خلال المحفظة الذكية

مستشفى أبو الريش اليابانى

مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 75375

بنك الشفاء المصرى

بنك الطعام المصرى

جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان

جمعية أهل مصر

بيت الزكاة

المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى

معهد أورام جامعة الزقازيق

المعهد القومى للأورام

بنك الكساء المصري

مؤسسة صناع الحياة

مؤسسة مجدى يعقوب

مؤسسة مرسال الخيرية

مصر الخير

مستشفى نور على نور

المعهد القومى للأورام الجديد

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