«CHUBB» لتأمينات الحياة تسدد 1.8 مليون جنيه عن وفيات فيروس كورونا

«CHUBB» من بين شركات التأمين على الحياة التى خاطبت عملاءها عبر الرسائل وأدوات التواصل الاجتماعى بأنها تغطى فيروس كورونا فى حالة الوفاة فقط

كشف كاراسونيس أنجلوس، العضو المنتدب لشركة «CHUBB» تشب لتأمينات الحياة – مصر، عن سداد 1.8 مليون جنيه تعويضات خاصة لحالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف أن شركته سبق أن تعهدت بسداد أى مطالبات خاصة بحالات وفيات ترد إليها بسبب فيروس كورونا والتى كان المؤمن لهم فيها منتظمين فى سداد وثائق الحياة طويلة الأجل الخاصة بهم قبل إعلان ذلك الفيروس جائحة ووباء عالمى.

وأشار إلى أن «CHUBB» من بين شركات التأمين على الحياة التى خاطبت عملاءها عبر الرسائل وأدوات التواصل الاجتماعى بأنها تغطى فيروس كورونا فى حالة الوفاة فقط.

وأوضح أن شركته تشاورت مع شركات إعادة التأمين المتعاقد معها على ذلك وحصلت على الموافقة، لذا قامت على الفور بسداد المطالبات المستحقة عليها بعد التأكد من صحتها، مشيرا إلى أن شركة «Gen Re» هى الرائد لاتفاقيات إعادة التأمين لـ«تشب» علاوة على التعاقد مع «ميونخ رى» الألمانية و«RGA» الأمريكية وهى من أوائل الشركات التى أرسلت موافقتها على صرف مطالبات الوفيات بفيروس كورونا لعملاء «تشب».

ولفت إلى أن شركته ملتزمة من خلال الوثائق التى تطرحها بتغطية فيروس كورونا ضمن تغطياتها الأساسية ولن تكون هناك أى ملابسات فى هذا الشان بالنسبة لعملائها شريطة أن يكونوا منتظمين فى سداد الأقساط التأمينية.

وقال إن الشركة سوف تقوم بصرف أى مطالبة لحالة وفاة بفيروس كورونا طالما أنها مستوفية لاشتراطات التعاقد بموجب الوثيقة التى بحوزة العميل.

واعترف «أنجلوس» بأن فترة انتشار جائحة كورونا لها صدى إيجابى لصناعة التأمين فى مصر فقد سعى المواطنون إلى حماية أنفسهم وعائلاتهم من هذا الوباء عن طريق شراء وثائق تأمين على الحياة والحوادث الشخصية، وكذلك برامج كخطط استثمارية، وهو ما جعل الأشهر الماضية الأكثر وعيا وإقبالاً على صناعة التأمين خاصة الحياة.

وأكد أن سوق التأمين المصرية من الأسواق التى لديها فرصة فى النمو لوجود أقل من %2 من المصريين يمتلكون وثائق تأمين على الحياة التى لا يتجاوز عددها 1.9 مليون وثيقة، وطبقا للتقرير السنوى لهيئة الرقابة المالية لعام 2019 وهو ما يعنى أنَّ هناك فرصة كبيرة للنمو يمكن أن تستفيد منها الشركة ووكلاؤها.