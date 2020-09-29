«CHUBB» لتأمينات الحياة ترفع رأسمالها إلى 216 مليون جنيه

كشف أنجلوس كاراسونيس، العضو المنتدب لشركة «CHUBB» – مصر لتأمينات الحياة أنها تقوم بزيادة رأسمالها المدفوع إلى 216 مليون جنيه مقابل 204ملايين حاليا، مشيرا إلى أنه تم اعتماد الزيادة من مجلس الإدارة وجار تسجيلها فى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال إن الزيادة المقررة فى رأس مال «CHUBB» – مصر المدفوع ممولة من الأرباح المحققة بنهاية العام المالى الماضى، وسوف يتم التصديق عليها من الجمعية العمومية غير العادية فى نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن شركته حققت أرباحا العام المالى الماضى بلغت 35 مليون جنيه مقابل 36 مليونا للعام السابق عليه، موضحا أن الأرباح التى تم تحقيقها من عمليات التأمين المباشر زادت بنسبة %50 إذ ارتفعت إلى 27.5 مليون جنيه مقابل 18.4 مليون للعام السابق عليه وذلك لاتباع سياسة استثمارية جيدة منذ عام 2016 بعد التعويم مباشرة عن طريق وضع الجزء الأكبر من الاستثمارات فى أوعية طويلة الأجل مثل السندات الحكومية بفائدة مرتفعة وجزء آخر فى أوعية بلغت فوائدها %12 فى نفس الوقت التى بلغت فيه الفوائد على الاستثمارات فى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية «صفر».

وأوضح أن الشركة تعتزم السير فى عدد من الخطوات المهمة والتى تم رصد جزء من الأرباح لتنفيذها مثل التعاقد مع مركز أبحاث تسويقية متخصص فى التأمين لأول مرة بهدف جمع بيانات بعينها من أجل توفير معلومات مهمة يمكن على إثرها أن يقوم صانع القرار بطرح منتجات تأمينية تستهدف فئات مختلفة عن التى تخدمها شركته.

وأضاف أن «CHUBB» تخطط لمضاعفة عدد عملائها البالغ20 ألفا عبر اتباع وسائل تسويقية جديدة وغير نمطية، بالإضافة إلى فتح قنوات توزيع جديدة مع جهات مختلفة مثل البنوك وشركات الاتصالات وأدوات التواصل الاجتماعى.

وتابع أن مركز الأبحاث التسويقية سيخرج بنتائج تحليله لبيانات الشركة نهاية سبتمبر الجارى وسوف يحدد نوعية الجمهور التى يمكن للشركة جذبها والمنتجات التأمينية التى تلبى احتياجاتها حتى يمكن توفيرها لهم بشكل جيد وعلى أسس فنية سليمة تحقق مصلحة كل أطراف العملية التأمينية – الشركة العميل الوسيط- وتخدم التوسعات المستقبلية بصورة صحيحة.