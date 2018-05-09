CGW ‏:33 ألفًا و800 طن إجمالى احتياطى الذهب فى البنوك المركزية

خالد بدر الدين أكد مجلس الذهب العالمى «WGC» أن إجمالى احتياطى الذهب لدى البنوك المركزية على مستوى العالم، يتجاوز 33 ألفا و 800 طن بقيادة بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الذى يحتفظ بأكثر من 8133.5 طن من السبائك الذهبية، أو ما يعادل 75 % من الناتج المحلى الأمريكي.وجاء فى تقرير

خالد بدر الدين



أكد مجلس الذهب العالمى «WGC» أن إجمالى احتياطى الذهب لدى البنوك المركزية على مستوى العالم، يتجاوز 33 ألفا و 800 طن بقيادة بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الذى يحتفظ بأكثر من 8133.5 طن من السبائك الذهبية، أو ما يعادل 75 % من الناتج المحلى الأمريكي.

وجاء فى تقرير «WGC» الصادر مؤخرا، أن ألمانيا جاءت فى المركز الثانى فى قائمة أكبر 10 دول وكيانات امتلاكا للمعدن الأصفر بحوالى 3373.6 طن ليتجاوز 70 % من ناتجها المحلى الإجمالى، وبعدها صندوق النقد الدولى، الذى يملك أكثر من 2814 طنا.

وظهر البنك المركزى الإيطالى فى المركز الرابع بحوالى 2452 طنا ما يعادل 67.5 % من ناتج إيطاليا المحلى الإجمالى، ثم البنك المركزى الفرنسى بأكثر من 2436 طن أو 64.9 % بينما احتل البنك المركزى الصينى المركز السادس بأكثر من 1842.6 طن، ولكن نسبة هذا الاحتياطى من السبائك الذهبية صغير ولا يزيد عن 2.4 % من ناتجها المحلى الإجمالى الضخم.

أما البنك المركزى الروسى، فقد احتل المركز السابع بأكثر من 1838.8 طن، أو ما يعادل 17.7 % من ناتج روسيا المحلى الإجمالى، ثم سويسرا التى تحتفظ فى بنكها المركزى بأكثر من 1040 طنا أو حوالى 5.4 % من ناتجها المحلى الإجمالى.

واحتل البنك المركزى اليابانى المركز التاسع، بسبائك ذهبية تتجاوز قيمتها 765 طنا أو حوالى 2.5 % من الناتج المحلى الإجمالى لليابان، وأخيرا البنك المركزى الهولندى بقيمة 612.5 طن، بما يعادل66 % من ناتج هولندا المحلى الإجمالى.

وتحتفظ البنوك المركزية بالذهب، باعتباره من أهم أصول احتياطياته، و إن كانت العملات القوية، مثل الدولار تعد أيضا من الأصول القوية التى تحتفظ بها البنوك، لتعزيز السيولة وتوفير العوائد و التأكيد على قوة اقتصاد حكوماتها، وقدرتها على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، كلما ازداد حجم السبائك التى تحتفظ به فى سراديب بنوكها.

واستطاع صناع القرار فى البنوك المركزية العالمية الكبرى، بفضل قوة احتياطياتها السيطرة على عجلة القيادة خلال العقد الماضى، ونجحوا فى إنقاذ الاقتصاد العالمى من الأزمة المالية العالمية، التى ظهرت منذ حوالى عشر سنوات، لكنهم ساعدوا أيضا على إغراق العالم بطوفان من الأموال الرخيصة، مما أدى إلى رفع أسعار الأصول مع الحفاظ على ثقة رجال الأعمال والمستهلكين، لدرجة أن الأسواق المالية وحركتها باتت تتأثر بدرجة واضحة بكل قرار يصدرونه.

وتولدت أزمة ثقة فى البنوك المركزية، مع تراجع أهمية نماذجها الاقتصادية والشكوك فى مدى قدرة فهم محافظى البنوك المركزية لقراراتهم بخصوص أسعار الفائدة، والسياسات النقدية الأخرى وتأثيرها على الاقتصاد العالمى ولاسيما مع تغير الأوضاع بعد الركود الكبير.

وكان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أكثر صناع السياسات المالية مباشرة، أكد على عدم فهم آليات التضخم بشكل صحيح، بينما قال مارك كارنى محافظ بنك إنجلترا (المركزى البريطاني) إن الاعتبارات العالمية جعلت من أمر اتخاذ البنوك المركزية لسياسات نقدية فى محاولة لتحقيق أهدافها، أمر بالغ الصعوبة، فى حين يركز ماريو دراغى، محافظ المركزى الأوروبى على مراقبة التوسع الاقتصادى المستمر، ولكنه لم يتطرق إلى آليات تضخمية أقوى.

وكانت محاولات صانعى القرار فى البنوك المركزية الكبرى، أكثر نجاحا فى ترسيخ توقعات التضخم فى أذهان المنتجين والمستهلكين، بينما لا تسعى الشركات إلى رفع الأسعار بشكل سريع، كما لا يطلب العمال مزيدا من ارتفاع الأجور حتى فى حال توافر الوظائف، وعلى العكس من ذلك يقوم البنك المركزى اليابانى بتحفيز الشركات على تقليص ساعات العمل ورفع الإنتاجية، بدلا من زيادة الأجور وهذا يعنى استمرار التضخم المنخفض برغم انخفاض معدلات البطالة.

ولذلك يشعر العديد من محافظى البنوك المركزية فى الدول المتقدمة بالحيرة، بسبب عدم ارتفاع التضخم بالمعدل نفسه الذى جاء فى الموديلات التى وضعتها فى نماذجها المدروسة، ويرون أن موديلاتهم الاقتصادية ليست ناجحة و تنتشر الشكوك بينهم حول ما إذا كانوا يفهمون تأثير أسعار الفائدة وغيرها من السياسات النقدية على الاقتصاد أم لا، ولا يفهمون أيضا لماذا يتجه أى اقتصاد حديث نحو الانهيار و يتأكد ضرر برامجها وتدابيرها بعد تنفيذها.

ولايزال العديد من محافظى البنوك المركزية يعتقدون أن تقديم الإرشادات و التوصيات مبكرا تعد سياسة فعالة حتى عندما يشعرون بالمخاوف من أن موديلاتهم المعقدة لن تلقى ترحيبا، ومع تراجع إيمانهم بهذه الموديلات يزداد إحساسهم بالحيرة والذهول.

ويتشكك المحللون فى خطابات محافظى البنوك المركزية، لأن أى واحد منهم عندما يتحدث فإنه يسعى دائما إلى خدمة بنكه ويجهل تماما العواقب غير المتوقعة لسياساته، والتى لا تظهر نتائجها إلا بعد تنفيذها كما حدث العقد الماضى الذى شهد تجارب سياسة نقدية جريئة.

و يرى محافظ مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أن الاقتصاد يتحمل المزيد من الاستثمارات، وكذلك الاستهلاك، لكن هناك أيضا ديونا تقدر بتريليونات الدولارات تنتظر سدادها خلال العقود القادمة، بينما مخاطر الركود تبدو منخفضة رغم السبائك الذهبية الضخمة التى تملكها.

وبرغم استعادة البنوك المركزية معدلات التضخم حول النسب المستهدفة، فإن الاستقرار الفعلى لن يتحقق دون نمو الأجور الحقيقية، ومن هنا يأتى انعدام مشكلة الثقة فى سياسات البنوك المركزية الكبرى من اليابان وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب عدم وصول معدلات التضخم إلى ما تنبأت به النماذج الاقتصادية فى تلك الدول، خاصة بعد اختفاء الأزمة المالية العالمية التى تفجرت عام 2008 لكن الضغوط التضخمية لا تزال غائبة إلى حد كبير.

وكانت أزمة الديون السيادية الأوروبية، قد اندلعت عام 2009 وسببت مخاوف كبرى من عدم قدرة دول أوروبية، مثل اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا على سداد ديونها، مما أدى إلى شعور البنوك بالرعب لضخامة هذه الديون، والتى أدت أيضا إلى انهيار الاقتصاد الأوروبى.

ولم تؤثر أزمة الديون السيادية على أوروبا، فقط بل امتدت إلى الولايات المتحدة، واندلع الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين، خوفا من أزمة ديون مماثلة فى البلد صاحب أقوى اقتصاد فى العالم، والذى يعانى أيضا من ديون ضخمة ربما لايتمكن من سدادها.

ويتوقع الخبراء أن تكون القيمة الكلية لأذون الخزانة من 133 دولة على مستوى العالم خلال العام الحالى، حوالى 6.8 تريليون دولار، مقارنة بأكثر من 7 تريليونات العام الماضى، بقيادة الولايات المتحدة واليابان بحوالى 60 % من الإصدارات الدولارية هذا العام.

ويربط خبراء ومحللون بين استمرار ارتفاع حجم الدين العالمى و السياسات التوسعية العشوائية التى تتبناها بعض الحكومات خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية فى 2008 ويرون أن موازنات الإنفاق التى يخصصها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لإعادة إحياء الدولة سوف تدفع هذه الديون إلى نفق مظلم لتبلغ قيمة الديون العامة المتراكمة حول العالم أكثر من 44 تريليون دولار بنهاية العام الحالى.

وزاد الدين العام العالمى بنسبة 2.3 % العام الماضى بقيادة الولايات المتحدة، التى بلغ دينها العام 14.5 تريليون دولار، وبعدها اليابان بحوالى 9.5 تريليون دولار، ثم إيطاليا فى المركز الثالث بديون تتجاوز تريليونى دولار، ومع ذلك فقد ساهم خفض البنوك المركزية نسب الفوائد فى تقليص الديون العالمية 3%.