«CFC» الإماراتية تعتزم إنشاء مدرستين تطبيقيتين للصناعات الثقيلة بتكلفة 70 مليون جنيه

تعتزم مجموعة«CFC» الإماراتية، العاملة فى مجال الأسمدة والكيماويات تدشين مدرستين تطبيقيتين للصناعات الثقيلة والاسمدة بمحافظتى قنا والمنوفية، بتكلفة نحو 70 مليون جنيه.

قال الدكتور أحمد خليفة، رئيس المجموعة الإماراتية، إن تدشين المدرستين سيتم بالشراكة بين كل من هيئة المعونة الأمريكية ووزارة التربية والتعليم المصرية، فى حين تصل مساهمة شركته فيهما إلى نحو 12 مليون جنيه.

وأضاف «خليفة» لـ«المال»، أن بدء استقبال طلاب الشهادة الإعدادية سيكون اعتبارًا من سبتمبر 2023، على أن تصل مدة الدراسة إلى 3 أعوام.

وأوضح أن المدرسة الواحدة تضم 5 فصول، لتستوعب 100 طالب، مشيرا إلى أنه سيتم منح الدارسين مكافأة 500 جنيه شهريًا.

وأكد خليفة، أن «CFC» تتولى تجهيز المدارس بالمعامل الفنية والمادة العلمية والمعدات اللازمة، إضافة إلى تدريب الطلاب عمليًا بمصانعها بالسادات وقنا، ما يساعدهم على الاندماج بالعملية التشغيلية فى وقت سريع، وفقا لما يتطلبه سوق العمل.

وأشار إلى أن هذه النوعية من المدارس تدعم تخريج فنيين ومساعدين يمتلكون مهارات مرتفعة للعمل فى خطوط إنتاج الشركات، تحديدا ما يتطلبه قطاع الصناعات الثقيلة، مثل الأسمنت والأسمدة والحديد.

جدير بالذكر أن«CFC» ، تستثمر نحو 400 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأسمدة والمخصبات والأعلاف بمنطقة «الهو» فى محافظة قنا، وفقًا لتصريح سابق لرئيس المجموعة لـ«المال».

ومن المقرر بدء أعمال إنشاءات وتنفيذ المشروع الجديد مطلع يناير المقبل، وفقًا لأحدث أساليب التكنولوجيا عبر تعاقد تم إبرامه مع شركة «تيسين كروب/ أودا» الألمانية.

وتبدأ أولى مراحل الإنتاج من المشروع مطلع 2025، الذى سيوفر أيضًا أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و500 غير مباشرة، ويتماشى مع استراتيجية الدولة لتنمية محافظات الصعيد.

وينتج المشروع حوالى 350 ألف طن من مكملات الأعلاف MCP، وDCP و200 ألف طن من الأسمدة البوتاسية، و100 ألف طن من الكالسيوم كولورايد، و800 ألف طن من حمض الفوسفوريك.