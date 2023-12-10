‏«CEO Level» يكشف تفاصيل استراتيجية إعادة تأهيل «النصر للسيارات»

يكشف برنامج «CEO Level» فى حلقته الجديدة التى تُذاع السابعة مساء اليوم –الأحد- تفاصيل استراتيجية إعادة تأهيل شركة «النصر للسيارات» –إحدى شركات قطاع الأعمال العام- من خلال استضافة الدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة، الذى أزاح الستار عن 3 مراحل سيتم تنفيذها حتى عام 2029، بواقع عامين لكل مرحلة.

وقال «شديد» لـ «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، ويُذاع على قناة «ALMAL TV» بموقع «يوتيوب»، إن الشركة تعتزم التوسع فى صناعة الأتوبيسات، إذ تنتج 3 أنواع منها الكهربائى والغاز الطبيعى والديزل، مشيرًا إلى أنها ستبدأ تجربة النوع الأول فى العاصمة الإدارية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار رئيس مجلس إدارة «النصر للسيارات» إلى كواليس صفقة محتملة مع شركة «العاصمة الإدارية» لتوريد عدد أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى بإجمالى تتراوح من 200 – 250 مليون جنيه.

وأكد أن «النصر للسيارات» ستضخ استثمارات كبيرة لاستيراد المعدات اللازمة وتجهيز البنية التحتية لإنتاج سيارات الركوب، منوهًا عن مفاوضات مع عدة شركات أجنبية لإنتاج «سيارات الركوب» بأنواعها المختلفة و«التوك توك الكهربائي».

وكشف عن خطة الدولة فى التحول إلى «التوك توك» الكهربائى ذو العجلات الـ 4 وكواليس النظام الجديد الذى يتضمن إقامة أماكن مخصصة للشحن و تغيير البطاريات.

ولفت «شديد» إلى أن 2025 سيكون عام انطلاقة «النصر للسيارات» إذ سيشهد تحقيقها للأرباح وتحولها لكيان يعتمد على قدراته الذاتية.

يُذكر أن «النصر للسيارات» أسست فى عام 1960 بقرار رئاسي، واستمرت فى العمل حتى عام 2009 قبل أن يتم تصفيتها، وفى 2017 تقرر إعادة وإحياء الشركة مجددًا والبحث عن شريك أجنبى لإنتاج السيارة واستكمال مسار للتطوير بهدف إنتاج سيارة محليا.

وتمتلك مساحة أرض تصل لنحو من 860 ألف إلى مليون متر، ولديها 8 مصانع وعنابر بمساحة تصل لــ 40 ألف متر مربع بما يعادل 10 أفدنة للمصنع.