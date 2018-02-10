CDCP : إنفلونزا الشتاء تتفوق على الخنازير فى أمريكا

سجلت أعلى معدل إصابة منذ 2009خالد بدر الدينأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDCP"، أن حالات الإصابة بالإنفلونزا، خلال موسم الشتاء الحالى حتى الآن، تفوقت على الأعداد المرتفعة التى قفزت إلى أعلى مستوى فى تاريخها عندما اندلع وباء إنفلونزا الخنازير فى عام 2009،

سجلت أعلى معدل إصابة منذ 2009





خالد بدر الدين

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDCP”، أن حالات الإصابة بالإنفلونزا، خلال موسم الشتاء الحالى حتى الآن، تفوقت على الأعداد المرتفعة التى قفزت إلى أعلى مستوى فى تاريخها عندما اندلع وباء إنفلونزا الخنازير فى عام 2009، وكذلك عندما ظهرت سلالات جديدة من فيروسات الإنفلونزا فى عام 2003.

وذكرت آن شوشات، القائمة بأعمال مديرة مراكز CDCP، أن الشتاء الحالى صعب ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بالمدة التى سيستغرق خلالها حالات الإنفلونزا بين الأمريكيين، لكنها تأمل ألا يتكرر ما حدث مع وباء إنفلونزا الخنازير الذى اجتاح العالم فى عامى 2009 و2010 وتسبَّب فى إصابة حوالى 60.8 مليون أمريكى بالإنفلونزا، وتوفي منهم أكثر من 12 ألفًا و460 أمريكيًّا.

تتوقع كبرى شركات الأدوية الأوروبية والأمريكية أن يؤدى اندلاع إنفلونزا الشتاء بين الأمريكيين، خلال الموسم الحالى، إلى ارتفاع أرباح تشغيلها خلال الربع الأول من هذا العام، إلى مستويات تفوق كثيرًا توقعات المحللين، مع تزايد الطلب على اللقاحات والأدوية وعلى دخول المستشفيات والمراكز العلاجية.

وأعلنت عمالقة الأدوية البريطانية والفرنسية مثل جلاكسوسميثكلاين وسانوفى، ارتفاع مبيعاتهما من العقاقير واللقاحات التى تكافح الإنفلونزا والتى قفزت بحوالى 86% و21% على الترتيب خلال الربع الماضى؛ بفضل تزايد الطلب الأمريكى.

وأكدت سلسلة مستشفيات HCA هيلث كير التى تتخذ من مدينة ناشفيل الأمريكية مقرًّا لها، أن عدد المرضى الذين دخلوا فيها للعلاج من الإنفلونزا والأمراض الأخرى المرتبطة بها، ومنها السل، قفز منذ بداية العام بأكثر من 5.5% ليسجل أعلى مستوى منذ موسم إنفلونزا شتاء عام 2014- 2015 بقيادة ولاية نيويورك التى ارتفعت فيها حالات الإصابة بالإنفلونزا بحوالى 35%.

وارتفعت نسبة الوفيات من الإنفلونزا ومرض السل المرتبط بها خلال شهور الشتاء بأكثر من 10% من إجمالى حالات الوفيات الأمريكية خلال الأسبوع الماضى، كما قالت آن شوشات التى تتوقع زيادة هذه النسبة أكثر من ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ لأن نشاط الفيروسات فى ارتفاع مستمر، ولا سيما أن حوالى 40 ألفًا و400 أمريكى لقوا مصرعهم خلال الأسبوع الثالث من بداية العام الجديد بسبب هذا المرض.