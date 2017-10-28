CDCM تفتح باب حجز بيجو 3008 الجديدة

أحمد عوض: أعلنت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات "CDCM"، وكيل بيجو، عن فتح باب الحجز على الشكل الجديد من بيجو 3008، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من 2018.وتمكنت القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، بيع ما يقرب من 61 سيارة من الجيل الحالى من 3008 خلال الثماني أشهر الماض



أحمد عوض:



أعلنت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات “CDCM”، وكيل بيجو، عن فتح باب الحجز على الشكل الجديد من بيجو 3008، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال الربع اﻷول من 2018.

وتمكنت القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، بيع ما يقرب من 61 سيارة من الجيل الحالى من 3008 خلال الثماني أشهر الماضية، لتستحوذ على 12.7% من إجمالى مبيعات “CDCM”، التي بلغت 480 وحدة، حسب مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأكد أحمد أشرف، مسئول مبيعات “CDCM”، أن الدفعة اﻷولى من الشكل الجديد من بيجو 3008، ستصل خلال الربع اﻷول من العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون 3 فئات هم: “Active،Allure، GT line، بمواصفات جديدة، مزودة بمحرك رباعي اﻷسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 163حصان، وبعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، كما تدعم السيارة بناقل سداسي السرعات أوتوماتيك.

كما أعلنت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات،`عن فتح باب الحجز على الشكل الجديد من بيجو 3005، تمهيدًا لطرحها محليًا خلال العام المقبل.

