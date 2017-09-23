CDCM تخفض أسعار طرازاتها 30 ألف جنيه

أحمد عوضخفضت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات "CDCM"- وكيل بيجو، أسعار ثلاثة طرازات بنسبة تتراوح بين 3.5 و6.4%، بمقدار يتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه، حتي نهاية الشهر الحالي.وسجلت أسعار بيجو 301 فئة Allure نحو 270 ألف جنيه بدلًا من 280، وبلغت أسعار بيجو 3008، مبلغ 395 ألف للفئة اﻷولى وتقدر أس

أحمد عوض

خفضت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات “CDCM”- وكيل بيجو، أسعار ثلاثة طرازات بنسبة تتراوح بين 3.5 و6.4%، بمقدار يتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه، حتي نهاية الشهر الحالي.

وسجلت أسعار بيجو 301 فئة Allure نحو 270 ألف جنيه بدلًا من 280، وبلغت أسعار بيجو 3008، مبلغ 395 ألف للفئة اﻷولى وتقدر أسعار الفئة الثانية بـ 430 ألف مقابل 450، كما تراجعت أسعار بيجو 501 فئة Access لنحو 435 ألف مقارنة بـ 465.

وأبقت “CDCM”، على أسعار طرازاتها الأخرى من بيجو 301 فئة BVM عند مستوى 225 ألفًا، وفئة Active بـ 260 ألفًا، كما بلغت أسعار بيجو 208 نحو 335 ألفًا.

وتقدر أسعار بيجو 5008 بـ 425 ألف جنيه للفة اﻷولي، ومبلغ 450 ألف للفئة الثانية، فيما تصل أسعار بيجو 2008 إلي 347 ألف جنيه لفئة Active، وتقدر فئة Allure بـ 375 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار طرازات بيجو خلال الوقت الحالي: