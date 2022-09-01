«Cdc» و«Adq» و«silver lake» يساهمون بـ30 مليون دولار فى «مكسب» للتجارة الإلكترونية

جذبت شركة مكسب للتجارة الإلكترونية «Maxab» استثمارات جديدة من مؤسستى التمويل البريطانية «cdc» و«silver lake» العالمية للاستثمار التكنولوجى، بواقع 10 ملايين دولار لكل منهما، ومن المرتقب أن تضخ «أبو ظبى القابضة» «adq» مبلغًا مماثلًا خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن إجمالى الاستثمارات الوافدة للشركة ستبلغ 30 مليون دولار، وستتم وفقًا لتقييم إجمالى لها بنحو 500 مليون مقارنة مع 350 مليونا منذ عام تقريبًا.

وتأسست «مكسب» عام 2018 وتقدم حلولًا مالية لتسهيل حصول التجار على مخزون لمتاجرهم عبر تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول،

إذ تتيح إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات، وطلب المخزون عبر الإنترنت، والاستفادة من خدمات التوصيل السريع، والتعامل بالائتمان،

كما يمكن للشركات التى تستخدم المنصة الاستفادة من الأدوات التى تقدمها، ومنها معرفة حالة الطلب فى أى وقت، والمساعدة فى اتخاذ قرارات بشأن الصفقات.

وأكدت المصادر أن «مكسب» لديها خطة توسعية فى مصر و المغرب خلال الفترة المقبلة عبر الانتشار فى محافظات أكثر و زيادة عدد المستخدمين، متابعة إن الشركة لديها حاليًّا نحو 2500 موظف.

يُذكر أن «مكسب» استحوذت، العام الماضى، على نظيرتها المغربية «وايز تو كاب» التى توفر خدمات جمركية ولوجستية للشركات التجارية فى أفريقيا، وتتواجد فى أربع دول بالقارة السمراء، بالإضافة إلى الولايات المتحدة و إنجلترا وإسبانيا.

كانت «مكسب» الناشئة قد جمعت تمويلًا بقيمة 40 مليون دولار فى جولة أولية بقيادة شركة «RMBV» للاستثمار المباشر خلال العام الماضى بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية و«فلوريش فينتشرز» و«كريستال ستريم كابيتال» و«رايز كابيتال» و«إنديفور كاتاليست»،

كما يضم هيكل المستثمرين فى الشركة كلا من «بيكو كابيتال» و«فور دى إكس فينتشرز»، ومجموعة حياة الإماراتية و«سارونا» التى تتخذ من كندا مقرا لها، و«أكسيان تيليكو».