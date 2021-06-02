ثقافة وفنون

«المتحدة للخدمات الإعلامية» يقرر تعيين محمد خضر رئيسا لشبكة قنوات CBC

محمد خضر يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الإنتاج بالمعهد العالى للسينما، بالإضافة لكونه مدير عام قناة دريم منذ عام 2015
رحاب صبحي 12:06 ص, الخميس, 3 يونيو 21 12:06 ص, الخميس, 3 يونيو 21

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قرر مجلس إدارة الشركة (المتحدة للخدمات الإعلامية)، تعيين (الدكتور محمد خضرعلى)، في منصب رئيس شبكة قنوات CBC، وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد خضر يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الإنتاج بالمعهد العالى للسينما، بالإضافة لكونه مدير عام قناة دريم منذ عام 2015 حتى الآن وقدم برامج ناجحة كثيرة ،بالاضافة الى تقديم محتوى متوازن وحيادي وكوارد اعلامية كبيرة من خلال قناة دريم .

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حيث عمل بوظيفة المنتج الفني براديو وتلفزيون العربي في الفترة من 1994 الى 2001 ، ومدير قطاع الإنتاج بقناة دريم من 2001 إلى 2007، كما تولى منصب مدير قطاع البرامج والإنتاج بقناة دريم عام 2013، ومدير عام قناة الحياة منذ 2013 الى 2015 .

كما تم أمس تعيين السيدة نشوى جاد في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمنصة الرقمية (watch it)

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ومن الجدير بالذكر أن السيدة نشوى جاد حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد “اللغة الإنجليزية”، فرعى الاجتماع الحسابى والعلوم، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وشغلت منصب مسئول السياسة العامة لمصر والسودان بمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة (Facebook) منذ عام 2018، بالإضافة إلى مهامها كمنسق سياسة الاتصال والنفاذ في الشرق الأوسط وشمال أفريفيا.

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بقلم رحاب صبحي

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