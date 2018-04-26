CADA تنشر قائمة بأكبر 10 علامات دخلت الصين فى 2017

- بكين استوردت 1.22 مليون سيارة معظمها من ألمانيا خالد بدر الدين أعلنت رابطة تجار السيارات الصينية "CADA"، أن الحكومة استوردت مليون و220 ألف سيارة العام الماضى، أو ما يعادل 4.2% من إجمالى المبيعات، التى قفزت إلى 28.9 مليون وحدة…

– بكين استوردت 1.22 مليون سيارة معظمها من ألمانيا



خالد بدر الدين



أعلنت رابطة تجار السيارات الصينية “CADA”، أن الحكومة استوردت مليون و220 ألف سيارة العام الماضى، أو ما يعادل 4.2% من إجمالى المبيعات، التى قفزت إلى 28.9 مليون وحدة فى أكبر سوق للسيارات فى العالم.



وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن رابطة “CADA” وضعت قائمة بأكبر 10 علامات تجارية استوردتها الصين العام الماضى، والتى استحوذت فيها العلامات الأمانية وحدها على 5 مراكز، تصدرتها BMW الفاخرة بمبيعات تجاوزت 187 ألف وحدة، بعدها سيارات مرسيدس الفاخرة بأكثر من 183.6 ألف وحدة.

وجاءت ليكزس اليابانية فى المركز الثالث بمبيعات 135 ألف وحدة، بعدها تويوتا اليابانية بأكثر من 84 ألف وحدة، بينما ظهرت بورش الألمانية الرياضية الفاخرة بمبيعات أكثر من 71 ألف وحدة.



ودخلت بريطانيا بعلامتين تجاريتين فى هذه القائمة هما “لاند روفر” التى احتلت المركز السادس بمبيعات اقتربت من 70 ألف وحدة، و”مينى” للموديلات الصغيرة 36 ألف وحدة، لتأتى فى المركز العاشر.

وظهرت علامات ألمانية أخرى منها “VW” فى المركز الثامن 60 ألف وحدة، بعدها أودى الفاخرة بأكثر من 49 ألف وحدة.



ومن الغريب أن هذه القائمةلم يظهر فيها سوى علامة تجارية واحدة فقط من الولايات المتحدة الأمريكية، هى موديلات لينكولن التابعة لشركة فورد موتور، والتى بلغت واردتها للصين 64.7 ألف وحدة، لتحتل المركز السابع خلال العام الماضى.