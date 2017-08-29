BYD الصينية تتوقع هبوط صافي أرباحها بين 20 و25%

خالد بدر الدين أعلنت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات، هذا الأسبوع، أنها تتوقع هبوط صافي أرباحها بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال الشهور التسعة الأول من هذا العام بسبب زيادة التحديات التى تواجهها، ومنها خفض الدعم الحكومى واحتدام المنافسة في السوق. ذكرت وكالة رويترز أن "BYD" الصينية التي يدعمها المس

خالد بدر الدين

أعلنت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات، هذا الأسبوع، أنها تتوقع هبوط صافي أرباحها بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال الشهور التسعة الأول من هذا العام بسبب زيادة التحديات التى تواجهها، ومنها خفض الدعم الحكومى واحتدام المنافسة في السوق.





ذكرت وكالة رويترز أن “BYD” الصينية التي يدعمها المستثمر الأمريكي وارين بافيت هبط صافي أرباحها بشكل حاد في النصف الأول من العام مع قيام بكين بتقليص الدعم للسيارات التي تسير بالطاقة النظيفة مثل الكهربائية والهجين.

وانخفض صافى أرباح “BYD” الصينية التي تتخذ من مدينة شنتشن مقرًّا لها والتى تستثمر مليارات كبيرة في صناعة سيارات كهربائية وهجين، إلى 1.72 مليار يوان (259.9 مليون دولار) خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، ليقل عن توقعات المحللين التى توقفت عند 1.82 مليار يوان.

وقالت “BYD” التي قفز صافي ربحها 78.9% العام الماضي، إن خفض الدعم للسيارات التي تستخدم الطاقة النظيفة سيدفع أرباح النصف الأول للتراجع بما يصل إلى 31.4% لينزل إلى ما بين 1.55 و1.8 مليار يوان.

وقلصت حكومة بكين التي تطور بنشاط سيارات الطاقة النظيفة لمكافحة التلوث في المدن، الدعم الذي تقدمه للقطاع هذا العام، وفرضت متطلبات أكثر صرامة على مصنّعي السيارات الكهربائية بعد فضيحة تحايل على الدعم انكشفت العام الماضى.