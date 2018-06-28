BYD الصينية تتبنى مصنع بطاريات بتكلفة 10 مليارات يوان

خالد بدر الدينتعتزم شركة BYD الصينية للسيارات الكهربائية، بناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية بطاقة سنوية 24 جيجاوات ساعة، تكفى لتزويد أكثر من 1.2 مليون وحدة من موديلات BYD تانج بحلول عام 2019، بتكلفة 10 مليارات يوان ( 1.5 مليار دولار) على مساحة مليون متر مربع أو ما يعادل 140 ملعب كرة قدم.وذك

خالد بدر الدين

تعتزم شركة BYD الصينية للسيارات الكهربائية، بناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية بطاقة سنوية 24 جيجاوات ساعة، تكفى لتزويد أكثر من 1.2 مليون وحدة من موديلات BYD تانج بحلول عام 2019، بتكلفة 10 مليارات يوان ( 1.5 مليار دولار) على مساحة مليون متر مربع أو ما يعادل 140 ملعب كرة قدم.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن المصنع الجديد سيرفع طاقة إنتاج شركة BYD من البطاريات الكهربائية بحوالى 400 % فى عام 2020، ليقترب من منافسة شركة تيسلا الأمريكية أكبر شركة سيارات كهربائية فى العالم، وصاحبة أكبر مصنع للبطاريات الكهربائية والذى شيدته فى مدينة نيفادا بطاقة تتجاوز 35 جيجيوات ساعة.

وأكد وانج شوانفو، رئيس مجلس إدارة شركة BYD، إنه سينفذ خطط كبيرة لتعزيز إنتاج البطاريات الكهربائية وإن هناك إمكانيات هائلة لصناعة عنصر الليثيوم اللازم لهذه البطاريات التى توردها للموبايلات لتتحول الصين من حالة الاكتفاء الذاتى منها إلى التوسع فى إنتاجها، لتوريدها لشركات سيارات كهربائية عالمية بفضل المصنع الجديد الذى سيعمل فيه 100 روبوت ينفذ عمليات اللوجستيات والتصنيع.

ويخطط إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا لبناء مصنع ضخم فى الصين، لإنتاج بطاريات كهربائية للاستفادة من السوق الاستهلاكية الضخمة هناك مع اتجاه حكومة بكين لنشر السيارات الكهربائية، والتى تعمل بالطاقة المتجددة للتخلص من العوادم الكربونية التى تملأ مدنها الصناعية بالضباب الدخانى وباتت من أكثر مدن العالم تلوثا بالهواء.

وينافس شركة BYD فى الصين شركة كونتيمبورارى أمبيريكس تكنولوجى CATL التى تنتج بطاريات كهربائية بمعدلات سريعة جعلتها أكبر شركة بطاريات كهربائية فى الصين، وتبنى مصنع جديد ضخم للبطاريات الكهربئية بطاقة إنتاجية سنوية 88 جيجاوات ساعة بحلول عام 2020 .

ويتوقع هى لونج نائب رئيس قسم البطاريات الكهربائية بشركة BYD ارتفاع الطاقة الإنتاجية لهذه البطاريات إلى 28 جيجاوات ساعة مع نهاية هذا العام، ثم ترتفع إلى 48 جيجاوات ساعة العام المقبل، و60 جيجاوات ساعة فى عام 2020.

وأعلنت شيرى لى، رئيسة قسم التسويق بشركة BYD، عن إجراء مباحثات مع شركات أوروبية وأمريكية لاستكشاف فرص التعاون معها لبناء مصانع بطاريات كهربائية خارج الصين لزيادة إنتاجها من هذه البطاريات التى سيرتفع الطلب عليها من جميع الدول المتقدمة خلال السنوات القادمة.