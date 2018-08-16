«Business Community» الإنجليزية تدرس تدشين مكتب تمثيل فى مصر

سيد بدر قال مصدر مسئول بشركة، «Business Community» رفض الكشف عن اسمه فى الوقت الحالى، إن رأسمال الشركة يبلغ حاليًا نحو 5 ملايين دولار، وهى مملوكة لشركة «Be Community» الإنجليزية القابضة ومساهمين آخرين، ويقع مكتبها الرئيسى بلندن وهى حاصلة على ترخيص من هيئة الاستثما

سيد بدر



قال مصدر مسئول بشركة، «Business Community» رفض الكشف عن اسمه فى الوقت الحالى، إن رأسمال الشركة يبلغ حاليًا نحو 5 ملايين دولار، وهى مملوكة لشركة «Be Community» الإنجليزية القابضة ومساهمين آخرين، ويقع مكتبها الرئيسى بلندن وهى حاصلة على ترخيص من هيئة الاستثمار بالمملكة المتحدة FCA، ولديها مكتب تمثيل فى دبى أيضًا.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ»المال» إن مصر تعتبر من الأسواق الرئيسية التى تعتزم «Business Community» التوسع فيها وتوفير الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات المصرية، خاصة فى القطاعين الصناعى والرعاية الصحية التى تلقى إقبالا كبيرًا من الخارج خاصة من دول الخليج.

وشهد قطاع الرعاية الصحية صفقات ضخمة خلال الفترة الماضية، أبرزها قيام مجموعة أبراج الإماراتية، التى تعانى من أزمة غير مسبوقة، بالاستحواذ على مستشفيات كليوباترا والنيل بدراوى والقاهرة التخصصى والشروق ودمجها فى كيان واحد، كما اشترت شركة علاج السعودية مستشفيات الأمل وابن سيناء والإسكندرية الدولى.

وتوقع محللون فى تقرير سابق أعدته «المال» مطلع العام الجارى، أن هناك فرص استثمار ضخمة متاحة فى قطاع الرعاية الصحية، موضحين أن هناك عدة عوامل تدفع المستثمرين للدخول فى القطاع خلال العام الحالى أبرزها تنامى صفقات الاستحواذ والتوسع فى الكيانات القائمة، وكذلك الطروحات الأخيرة بالبورصة مثل طرح ابن سينا فارما للأدوية، فضلاً عن التعديلات التشريعية، وعلى رأسها إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، وأخيراً الارتفاعات التدريجية فى أسعار الدواء والخدمات الطبية المقدمة.

وأكد المصدر، أن الشركة لديها عدد من المستثمرين الراغبين فى البحث عن فرص استثمار جادة بقطاع الخدمات الصحية فى مصر، من دول السعودية والإمارات والكويت، مضيفًا أن الشركة تحاول معرفة متطلبات العملاء من المستثمرين فى البداية ثم بعد ذلك البحث عن الفرص المناسبة فى السوق المحلية.

ووفقًا للموقع الإلكترونى للشركة فإن قاعدة البيانات تضم 550 مستثمرا، وتغطى 30 دولة، ولديها 50 حملة ناجحة.

وأضاف المصدر أن «المنصات التى توفر خدمات التسويق المالى أصبحت فى زيادة مستمرة على مستوى العالم، لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة والشركات الراغبة فى التوسع، وهذا النموذج يمكن أن يحقق نجاحًا كبيرًا فى السوق المصرية التى تتمتع بجاذبية كبيرة على المستويين الدولى والإقليمى ويمكن أن تحقق استثمارات أجنبية ضخمة».

واتخذت الحكومة عددا من إجراءات الإصلاح الاقتصادى من أبرزها إصدار قانون موحد للاستثمار، وتطوير مراكز خدمات المستثمرين، وتعويم العملة المحلية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى سجلت بنهاية العام الماضى نحو 7.9 مليارات دولار وفقًا لبيانات البنك المركزى.

ولفت المسئول الذى يشغل منصب رفيع المستوى بالشركة، إلى أن تطور التكنولوجيا وسهولة التواصل بين مجتمعات الأعمال فى الدول المختلفة جعلت من فكرة التسويق المالى أكثر سهولة وقدرة على توفير الاحتياجات المالية للشركات من مستثمرين فى أى مكان فى العالم.

وأشار إلى أن الشركة تركز فى أعمالها على الكيانات القائمة بالفعل التى لديها تاريخ جيد من الأعمال وميزانيات تاريخية وبيانات واضحة ودراسات لحجم العائد المتوقع فى حالة دخول أى مستثمر لقائمة المساهمين، كما تتوافر على منصة الشركة بيانات مقابلة للمستثمرين الراغبين فى التوسع والقطاعات التى يركزون عليها، ومن هنا يتم خلق شراكة فعلية بين المستثمر والشركة الراغبة فى التوسع.

وحول العمليات التى نجحت الشركة فى تنفيذها قال «خلال الستة أشهر الماضية قامت الشركة بتنفيذ 3-4 عمليات فى أوروبا بدول إنجلترا والنرويج والسويد وهولندا بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار، كما قامت بتنفيذ عمليتين فى الخليج بقيمة 20 مليون دولار».

وتطرق إلى وجود عدد من العمليات الضخمة تحت الدراسة، حيث تعمل الشركة مع عدد من شركات التطوير العقارى الكبرى فى الإمارات لتوفير مساهمين لزيادة حجم أعمال هذه الشركات، بعضها يصل قيمته إلى 400 مليون درهم، كما تدرس الشركة دخول أحد المستثمرين من أوروبا للمساهمة فى رأسمال شركة بترول كويتية بقيمة 100 مليون دولار لشراء حفارى بحرى، وفى أوروبا تدرس الشركة توفير مساهمين لسلسلة مطاعم نرويجية كبرى للتوسع على مستوى القارة.

وفيما يتعلق بموقف الشركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لفت إلى أن الشركة بدأت عملها بالتركيز على الكيانات الكبيرة القائمة بالفعل لتقليل حجم المخاطر المتوقعة، ولكن هذا لا يعنى عدم التعامل تمامًا فى هذا القطاع، خاصة أن هناك مستثمرين يفضلون المساهمة فى مثل هذه النوعية من الشركات.

وأوضح أن القيود التى فرضتها بعض البنوك المركزية على تمويل الشركات الكبرى للحد من تركز الائتمان المصرفى عند بعض العملاء، دفعت الشركات للبحث عن فرص تمويلية أخرى بدلا من الاقتراض المصرفى، لافتًا إلى أن النموذج الذى توفره Business Community يعتبر أحد الحلول البديلة القوية الذى يوفر للشركات مساهمات تمكنها من تنفيذ خططها التوسعية.

تدرس شركة «Business Community» الإنجليزية العاملة فى مجال التسويق المالى لاحتياجات الشركات، افتتاح مكتب تمثيلى فى مصر.

وتعمل الشركة الإنجليزية التى تم تأسيسها نهاية العام الماضى، على تسويق احتياجات الشركات المالية الراغبة فى زيادة رأسمالها أو التوسع فى الإنتاج، من خلال توفير مساهمين راغبين فى الاستثمار بقطاعات بعينها، معتمدة على التطور التكنولوجى من خلال موقع إلكترونى وتطبيق على الموبايل.