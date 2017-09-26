BMW ومرسيدس تجذب أنظار زائرى أوتوماك فورميلا

- أبرز الانتقادات: غياب العديد من العلامات وضعف الخصومات واستياء من جناح برابوس -نقاط القوة: تنوع الطرازات المطروحة بأجنحة نسيان وهيونداى وFCA شريف عيسى استطلعت "المال" ردود أفعال عدد من زائرى معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا" فى نسخته…

– أبرز الانتقادات: غياب العديد من العلامات وضعف الخصومات واستياء من جناح برابوس

-نقاط القوة: تنوع الطرازات المطروحة بأجنحة نسيان وهيونداى وFCA

شريف عيسى

استطلعت “المال” ردود أفعال عدد من زائرى معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا” فى نسخته الرابعة والعشرين، والتى جاءت متباينة ما بين القوة والضعف.

ورأى الزوار أن من أهم نقاط القوة هى مشاركة كل من مرسيدس وBMW بطرازات جذابة للجمهور، بالإضافة إلى التنوع الذى منى به جناحا هيونداى، وفيات كرايسلر إيجيبت FCA، المالكة لعلامات فيات وجيب وألفا روميو.

فى حين رأى فريق آخر أن مستوى أدء المعرض هذا العام جاء ضعيفاً بعد إحجام شركات وعلامات كبرى عن المشاركة مثل شيفروليه، وكيا، وبيجو وغيرها، شانين هجوماً حاداً على جناح برابوس بعد منع زوار المعرض من دخوله.

فى البداية، أكد خالد مصطفى أن النسخة الحالية من المعرض جيدة مقارنة بالوضع الكارثى الذى تعانيه السوق من ضعف المبيعات وتراجع الحصص الاستيرادية.

وأكد أن تواجد علامات قوية فى إشارة إلى مرسيدس، وبى إم دابليو ساهم بشكل كبير فى دعم أوتوماك – فورميلا، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن غياب العديد من العلامات التى تستحوذ على حصة سوقية كبيرة مثل شيفروليه وكيا ورينو تسبب فى استعادة ذكريات بداية المعرض خلال تسعينيات القرن الماضى.

وأعرب محمد أحمد سعيد عن سعادته بقدرته على زيارة المعرض والتى تعد الأولى له، مؤكداً أن تنظيمه جاء فى غاية الروعة، خاصة جناح العلامة الألمانية BMW.

وأكد أنه كان يأمل فى تواجد أودى ورينو وغيرها من العلامات التى تتمتع بقبول كبير لدى زوار أوتوماك – فورميلا، مشيراً إلى أن زيارته جاءت لالتقاط بعض الصور مع السيارات التى طرحت للمرة الأولى مثل GT-R وغيرها وليس الشراء.

وقال إبراهيم محمود محمد إن جناح هيونداى كان من أفضل الأجنحة بالمعرض نظراً للتنوع الذى جاء به، بالإضافة إلى طرحه لأحدث طرازاته الكهربائية، والمتوافرة على الساحة العالمية IONIQ، إلا أن غياب العديد من العلامات مثل كيا وبيجو وغيرهما أصابه بالضعف.

ووجه محمد العديد من الانتقادات لأتوماك – فورميلا والتى من بينها صعوبة الوصول لكل العلامات، نتيجة غياب العلامات الاسترشادية التى وضح موقع كل علامة تجارية، كما أشار إلى أن الخصومات المعلنه من بعض العلامات التجارية مازالت غير مشجعة لحس الزائرين على الشراء، خاصة أن الأسعار ما زالت مرتفعة مقارنة بمستوى دخول الطبقة المتوسطة.

أما محمود مجدى فأبدى إعجابه بجناح المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء BMW و MINI، خاصة بعد إقبال المجموعة على طرح الفئة الخامسة الجديدة كلياً، والفئة السابعة، وI3 الكهربائية.

ووصف أداء أوتوماك – فورميلا فى دورته الرابعة والعشرين بالجيد، إلا أن غياب العديد من العلامات التجارية مثل أوبل وشيفروليه تسبب فى صغر حجم المعرض مقارنة بالدورات السابقة له.

وأكد أن قرار الشراء مازال فى غاية الصعوبة رغم الخصومات المعلنه على كل العلامات، موضحاً انه كان يأمل فى الإعلان عن تخفيضات قوية بالخصم الذى يمكنه من اقتناء سيارة جديدة.

ووصف عمر محمد الشاطبى المعرض بالقوى للغاية فى ظل مشاركة كل من مرسيدس، وBMW، ونيسان، مؤكداً أن الأسعار ما زالت مرتفعة فى ظل ضعف قيمة الخصومات المعلنة.

وأشار إلى أن غيابات مثل جاكوار ولاند روفر وكيا وبيجو وغيرها من العلامات الشهيرة والفارهة قد تتسبب فى ضعف محتوى المعرض.

فى حين انتقد محمد الدروى تنظيم الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات، واصفاً إياه بالضعيف، فى ظل غياب العلامة التجارية المفضلة لدى “رينو”.

كما أشار إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل أى خصومات حقيقية، مؤكداً أن زيارته للمعرض جاءت بهدف مشاهدة سيارات العلامة التجارية BMW، بالإضافة إلى الكلاسيكية التى تضمنها جناح نادى السيارات الكلاسيكية.

ومن جهته،قال ابراهيم جوده إن المعرض جاء هذا العام ضعيفا جداً، وان قوته تكمن فى مشاركة مرسيدس، وليس فى الخصومات بعض العلامات.

وأشار إلى انه كان يأمل فى تواجد علامات مثل بيجو، وكيا، ومازدا، وأودى، إلا ان غيابها اضعف المعرض مقارنه بالدورة السابقة.

وأبدى علاء السنوسى أسفه من زيارته لأجنحة المعرض هذا العام بعد فشل كل مساعيه فى الحصول على سيارة اقتصادية، مطالباً الشركات بضرورة البحث عن سيارة يتراوح سعرها 100 ألف جنيه، لإعادة الأمل لأصحاب الدخول المتوسطة فى اقتناء سيارة جديدة.

وأشار سامح أمين إلى أن معرض السيارات هذا العام لم يقدم أى جديد لمستهلك على حد قوله، خاصة أن السيارات المعروضة به هى نفس السيارات المتواجدة لدى صالات العرض المملوكة للوكلاء والموزعين.

وأبدى أمين اعجابه بالسيارات المطروحة لدى كل من FCA، ومرسيدس، وBMW، مشيراً فى الوقت ذاته إلى ان غياب العديد من العلامات المؤثرة مثل كيا وشيفرولي أثر على قوة المعرض هذا العام.

ومن جانبه، قال أشرف الطيب ان معرض السيارات هذا العام يعد قوياً مقارنة بسوق السيارات التى تعانى الغموض والتخبط، مؤكداً أن عودة مشاركة العلامات الغائبة مرتبطة بتحسن أداء السوق.

وأشار طارق عبد الله إلى أن معرض السيارات هذا العام اقل ما يقال عنه إنه ضعيف للغاية، فى ظل ضعف الإقبال مقارنة بالدورات السابقة، وقلة العروض المقدمة من قبل الشركات، وغياب العديد من العلامات التجارية المهمة.

وأشار إلى أن ضعف المعرض لم يأثر على قوة بعض الأجنحة فى اشارة إلى مرسيدس وبى إم دابليو وألفا روميو، مستنكراً فى الوقت ذاته تدشين بيجو لحملة إعلانية ضخمة بالمعرض رغم عدم مشاركتها به.

كما شن عبد الله هجوماً حاداً على جناح برابوس فى ظل منع القائمين عليه من الدخول للجناح وسوء التعامل مع زائرى المعرض.