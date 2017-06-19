BMW تهيمن على شريحة السيارات بين 800 ألف ومليون جنيه

أحمد شوقيتصدرت BMW شريحة السيارات التي تتراوح أسعارها بين 800 ألف ومليون جنيه، بواقع 7 طرازات من إجمالي 10.ورصدت "المال" قائمة بأسعار الطرازات التي تتراوح أسعارها بين 800 ألف ومليون جنيه، جاءت BMW 320i Sport بسعر 810 ألف جنيه، وتبعتها جيب رانجلر بواقع 835 ألف جنيه ثم مرسيدس C180 بما يتراوح بين 8

أحمد شوقي

تصدرت BMW شريحة السيارات التي تتراوح أسعارها بين 800 ألف ومليون جنيه، بواقع 7 طرازات من إجمالي 10.

ورصدت “المال” قائمة بأسعار الطرازات التي تتراوح أسعارها بين 800 ألف ومليون جنيه، جاءت BMW 320i Sport بسعر 810 ألف جنيه، وتبعتها جيب رانجلر بواقع 835 ألف جنيه ثم مرسيدس C180 بما يتراوح بين 858 و998 ألف جنيه.

وجاءت في المرتبة الرابعة BMW 218i Convertible Sport بواقع 870 ألف جنيه ثم BMW 418i بسعر يبدأ من 878 ألف ويصل 966 ألف؛ وتبعتها BMW 330i Luxury بسعر 890 ألف جنيه.

وفي المرتبة السابعة جاءت أودي A4 T/L بواقع 899 ألف جنيه، ثم BMW 520i Business بسعر 900 ألف وBMW 340i M-Sport بسعر 960 ألفًا، ثم في المرتبة الأخيرة BMW X3 A/T بواقع 980 ألف جنيه.

ويرصد الجدول التالي القائمة كاملة.

مسلسل السيارة السعر بالألف جنيه 1 BMW 320i Sport 810 2 جيب رانجلر 835 3 مرسيدس C180 (5فئات) 858- 998 4 BMW 218i Convertible Sport 870 5 BMW 418i 878- 966 6 BMW 330i Luxury 890 7 أودي A4 T/L 899 8 BMW 520i Business 900 9 BMW 340i M-Sport 960 10 BMW X3 A/T 980

قائمة بأسعار 10 طرازات تتراوح أسعارها بين 800 ألف ومليون جنيه مرتبة تصاعديًا.

وتعود وفرة طرازات بي إم دابليو بشكل أساسي إلى نشاط التجميع المحلي للعديد من السيارات، مما يجعلها أقلها تأثرًا بتقلبات أسعار الصرف والمشكلات الخاصة بالاستيراد.

وفي محاولة لتحفيز عمليات البيع، أعلنت المجموعة البافارية للسيارات عن عروض رمضانية لعملاء BMW حيث يمكن استبدال السيارة المستعملة بسيارة أخرى جديدة مع إمكانية تقسيط فارق السعر بتسهيلات تصل إلى 5 سنوات.

ولا توجد إحصائية دقيقة معلنة عن مبيعات العلامة الألمانية نظرًا لامتناع “البافارية” منذ مارس 2016، عن الإدلاء بتفاصيل تتعلق بمبيعاتها من الطرازات المختلفة إلى مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، والذي يتولى نشرها بين الشركات.