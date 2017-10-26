BMW تكشف النقاب عن X2 الجديدة كليًا

- عبد القدوس: ستطرح بالسوق المصرية.. الأشهر المقبلةشريف عيسىكشفت العلامة التجارية "BMW" العالمية، النقاب عن أحدث طرازاتها X2 الجديدة كلياً، المقرر بدء توافرها بالأسواق لدى وكلاءها وموزعيها بكافة دول العام بداية من مارس بالعام المقبل.تجدر الإشارة إلى أن BMW X2 ظهرت للمرة الأولى على الساحة العال

– عبد القدوس: ستطرح بالسوق المصرية.. الأشهر المقبلة



شريف عيسى

كشفت العلامة التجارية “BMW” العالمية، النقاب عن أحدث طرازاتها X2 الجديدة كلياً، المقرر بدء توافرها بالأسواق لدى وكلاءها وموزعيها بكافة دول العام بداية من مارس بالعام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن BMW X2 ظهرت للمرة الأولى على الساحة العالمية كنسخة تجريبية، خلال فعاليات معرض باريس الدولى، الذى أقيمت فعالياته خلال نوفمبر 2016.

وتنتمى X2 لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، والتى صممت على قاعدة عجلات يبلغ طولها 4360 مم، وعرض 2098 مم، وارتفاع 1526 مم، ويبلغ وزن السيارة الإجمالى 1675 كيلو جرام.

ويتوافر لدى X2 بحسب المعلومات المعلنة على الموقع الرسمى للعلامة التجارية 3 خيارات من المحركات، وهم: sDrive20i، وxDrive20d، وxDrive25d، مكون من 4 اسطوانات، سعة 2 لتر، بقوة 192 حصان، وعزم 400 نيوتن – متر، بما يمكنها من التسارع من وضع السكون إلى 100 كم / الساعة فى غضون 7.7 ثانية، وصولاً للسرعة القصوى 221 كم / الساعة.

وعلق يحيى عبد القدوس، رئيس قطاع تسويق BMW بالمجموعة البافارية، على إعلان الشركة الأم عن أحدث طرازاتها X2 قائلاً: “من المقرر دراسة السيارة والتعرف على مواصفاتها تمهيداً لطرحها فى السوق المصرى خلال الأشهر المقبلة”.

وأكد فى تصريحات لـ “المال”، أن الشركة الأم العالمية لم تنظم مؤتمراً لموزعيها ووكلاءها حول العالم، للإعلان عن طرح السيارة رسمياً، والتعرف على مواصفاتها.

وأشار إلى أن سياسية البافارية تعتمد على طرح كل ما يستجد من طرازات على الساحة العالمية فى مصر، بهدف تحقيق أقصى رضاء للعميل، وخلق التنوع فى الطرازات المطروحة من العلامة الألمانية BMW.