BMW تطرح 25 موديل كهرباء وهجين فى 2025

خالد بدر الدين أعلنت شركة "BMW" الألمانية للسيارات الفاخرة، أنها ستطرح 25 موديلًا جديدًا، منها 12 سيارة تعمل بالكهرباء، و13 هجيناً بالكهرباء والبنزين بحلول عام 2025. وذكرت وكالة "رويترز"، أن شركة "BMW" الألمانية ستقدم فى معرض فرانكفورت، الذى سيفتح أبوابه الأسبوع المقبل، موديلات مبتكرة بأربعة أبواب

خالد بدر الدين

أعلنت شركة “BMW” الألمانية للسيارات الفاخرة، أنها ستطرح 25 موديلًا جديدًا، منها 12 سيارة تعمل بالكهرباء، و13 هجيناً بالكهرباء والبنزين بحلول عام 2025.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن شركة “BMW” الألمانية ستقدم فى معرض فرانكفورت، الذى سيفتح أبوابه الأسبوع المقبل، موديلات مبتكرة بأربعة أبواب تعمل ببطاريات كهربائية فقط ولا ينبعث منها أى عوادم.

وقال هارالد كروجر، الرئيس التنفيذى لشركة BMW، إن الموديلات الكهربائية الجديدة ستعمل ببطاريات يمكنها أن تسير لمسافة 700 كيلومتر قبل أن تحتاج لإعادة الشحن.

وأضاف هارالد كروجر، أن السيارة الكهربائية الجديدة ذات الأربعة أبواب تقع بين موديل i3 city السيدان وi8 hybrid الرياضية، كما أنه يستهدف زيادة حصة الموديلات الكهربائية بين جميع الموديلات والعلامات، ومنها BMW M ورولز رويس.