BMW تستدعي مليون سيارة في أمريكا الشمالية

خالد بدر الدينأعلنت شركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة أنها ستستدعي حوالى مليون سيارة من طرز 128-I والفئة الثالثة والفئة الخامسة وX-3 وX-5 وZ-4 فى أمريكا الشمالية بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق، وأشارت إلى أنها قد توسع عملية الاستدعاء لتشمل بلدانًا أخرى.ويشمل أحد الاست

خالد بدر الدين





أعلنت شركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة أنها ستستدعي حوالى مليون سيارة من طرز 128-I والفئة الثالثة والفئة الخامسة وX-3 وX-5 وZ-4 فى أمريكا الشمالية بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق، وأشارت إلى أنها قد توسع عملية الاستدعاء لتشمل بلدانًا أخرى.

ويشمل أحد الاستدعاءات 670 ألف سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية من الفئة-3 إنتاج الفترة من 2006 إلى عام 2011؛ من أجل معالجة مشكلة في الكابلات تتعلق بالسخونة وأنظمة تكييف الهواء قد تتسبب في زيادة درجة الحرارة ومن الممكن أن تزيد مخاطر اندلاع حريق.

ويغطي الاستدعاء الثاني 740 ألف سيارة في الولايات المتحدة إنتاج الفترة من 2007 إلى 2011، وتلك السيارات مزودة بصمام تسخين قد يتعرض للصدأ ويتسبب بحدوث حريق في حالات نادرة.

وقال مايكل ريبستوك، المتحدث باسم شركة BMW، إن عمليات الاستدعاء متشابكة وتغطي نحو مليون سيارة جميعها تقريبًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحوالى 15 ألفًا في كندا، لافتًا إلى أنه قد تتم توسعة عملية الاستدعاء ليندرج فيها بلاد أخرى.