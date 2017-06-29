BMW ترفع الإنفاق 6% على برامج R&D خلال 3 سنوات

خالد بدر الدين أكد نيكولاس بيتر، رئيس الشئون المالية بشركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة، أن الشركة تخطط لزيادة الإنفاق على برامج الأبحاث والتطوير R&D بحوالى 5.5 % إلى 6% من إيراداتها السنوية خلال الثلاث سنوات القادمة لابتكار موديلات جديدة صديقة للبيئة، وتستخدم طاقة متجددة وسهلة الاستع

خالد بدر الدين

أكد نيكولاس بيتر، رئيس الشئون المالية بشركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة، أن الشركة تخطط لزيادة الإنفاق على برامج الأبحاث والتطوير R&D بحوالى 5.5 % إلى 6% من إيراداتها السنوية خلال الثلاث سنوات القادمة لابتكار موديلات جديدة صديقة للبيئة، وتستخدم طاقة متجددة وسهلة الاستعمال.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة BMW أنفقت خلال العام الماضى 5% من إيراداتها أو ما يعادل حوالى 5 مليارات يورو فى أنشطة تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والموديلات المتصلة بوسائل التكنولوجيا الحديثة علاوة على تطوير محركات الاحتراق لتلبية المتطلبات المتشددة لاختبارات الانبعاثات الكربونية.