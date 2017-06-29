BMW ترفع الإنفاق 6% على برامج R&D خلال 3 سنوات

خالد بدر الدين
أكد نيكولاس بيتر، رئيس الشئون المالية بشركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة، أن الشركة تخطط لزيادة الإنفاق على برامج الأبحاث والتطوير R&D بحوالى 5.5 % إلى 6% من إيراداتها السنوية خلال الثلاث سنوات القادمة لابتكار موديلات جديدة صديقة للبيئة، وتستخدم طاقة متجددة وسهلة الاستعمال.
وذكرت وكالة رويترز أن شركة BMW أنفقت خلال العام الماضى 5% من إيراداتها أو ما يعادل حوالى 5 مليارات يورو فى أنشطة تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والموديلات المتصلة بوسائل التكنولوجيا الحديثة علاوة على تطوير محركات الاحتراق لتلبية المتطلبات المتشددة لاختبارات الانبعاثات الكربونية.