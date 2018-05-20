BMW تخطط لبيع 140 ألف سيارة كهربائية بنهاية العام

شريف عيسىتخطط بى إم دابليو جروب الوصول بمبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى 140 ألف سيارة بنهاية العام الحالى. يشار إلى أن بى ام دابليو تتولى انتاج 3 علامات كهربائية وهى BMW i، وBMW iPerformance، ومينى الكهربائية.وقال تقرير نشر على الموقع الإعلامى للمجموعة، إن مبيعات بى ام دابليو جروب من

شريف عيسى

تخطط بى إم دابليو جروب الوصول بمبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى 140 ألف سيارة بنهاية العام الحالى.

يشار إلى أن بى ام دابليو تتولى انتاج 3 علامات كهربائية وهى BMW i، وBMW iPerformance، ومينى الكهربائية.

وقال تقرير نشر على الموقع الإعلامى للمجموعة، إن مبيعات بى ام دابليو جروب من السيارات الكهربائية بنهاية أبريل من العام الحالى قد ارتفعت بنسبة 52%، لتتمكن من بيع 9831 وحدة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أبريل من العام الحالى قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بـ 41.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بإجمالى 36 ألفاً، و692 وحدة.

وقال بيتر نوت، عضو مجلس إدارة بى ام دابليو AG، إن الطفرة فى مبيعات السيارات الكهربائية خلال أبريل ساهمت فى الوصول لحاجز 250 ألف وحدة مبيعة مدعومة بمحرك كهربائى بالكامل، تسير حالياً فى الطرقات.

ويسعى كبار مصنعى السيارات حول العالم للتحول من إنتاج سيارات سواء ديزيل أو بنزين إلى سيارات تعمل بالكهرباء بالكامل ضمن بهدف تقليل معدلات الانبعاثات، وتولث الهواء.

أما على الصعيد المحلى، فأعلن فريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الحصرى لسيارات بى ام دابليو ومينى فى مصر، عن اطلاق العلامة التجارية BMWi الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وقالت المجموعة البافارية فى بيان لها إنها بدأت الدراسات لإطلاق BMWi في عام 2016، ثم قامت بتدريب المهندسين المختصين في المانيا ليتمكنوا من توفير اعلى مستويات الخدمة والأمان لعملائها مع بداية طرح السيارات هذا العام، وكذلك قامت الشركة بالفعل بضخ الاستثمارات اللازمة لتجهيز مركز الخدمة المختص بفحص وصيانة السيارات الكهربائية BMWi.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن إطلاق العلامة الكهربائية BMWi عالميا في عام 2011 من مجموعة BMW Group، وتضم عائلة BMWi حاليا السيارة BMW i3 الكهربائية بالكامل والسيارة الرياضية الهجينة BMW i8 وBMW i8 Roadster وقريبا سيتم طرح المزيد من الطرازات الكهربائية والتى ستقوم BMW بالإعلان عنها تباعا.