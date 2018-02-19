BMI: مصر تحتل المرتبة الأخيرة فى نمو مبيعات السيارات بالمنطقة

1.5 % نمواً فى التجميع المحلى خلال 2018

شريف عيسى



أظهرت توقعات وكالة بزنس مونيتور إنترناشونال BMI الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية، احتلال مصر المرتبة الأخيرة فى قائمة الدول اﻷكثر نمواً فى مبيعات السيارت فى المنطقة بنهاية العام الجارى، بنسبة طفيفة للغاية بلغت 2.8%، بإجمالى 160 ألف وحدة مباعة.

وأوضح التقرير أن إجمالى إنتاج السيارات المجمعة سينمو أيضاً ولكن بنسبة طفيفية للغاية تقدر بنسبة 1.5%، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب على السيارات، مع تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب ارتفاع تكلفة ملكية المركبات مع زيادة أسعار الوقود.

وأكد التقرير أن التحديات الاقتصادية ستحد من قدرة المستهلكين على شراء سيارة جديدة خلال 2018، خاصة بالتزامن مع اتباع شريحة كبيرة من المجتمع سياسة الحد من الإنفاق السلع الرأسمالية والتى من ابرزها السيارات.

وأشارت التوقعات إلى احتلال المغرب المرتبة الأولى فى أكثر الأسواق نموا ًبالمنطقة، بنسبة تصل إلى 9.5%، لتتمكن من بيع 190 ألف سيارة بنهاية 2018.

وأكد التقرير أن التطور الإيجابى لسوق السيارات بالمغرب ناتج عن النمو الاقتصادى، وارتفاع معدلات الدخول، إضافة إلى تراجع أسعار الفائدة.

وأوضح ان الفترة المقبلة ستشهد صناعة المركبات والسيارات بالمغرب طفرة كبيرة بالتزامن مع الوعود التى أعلنتها بيترو غورليي، الرئيس المدير العام لماغنيتى ماريلى، بضخ استثمارات جديدة فى صناعة مكون جديد للسيارات، بما يمكن المغرب من الوصول لهدف انتاج مليون سيارة سنوياً بحلول العقد المقبل.

وأضاف التقرير أن مبيعات السيارات الكورية والصينية واليابانية ستواجه أزمة تتمثل فى انكماش أدائها خاصة مع مقترحات فرض السلطات المغربية لرسوم جمركية على العلامات المستوردة من تلك الدول.

وعلى الرغم من اقتناص ليبيا المركز الثالث فى قائمة دول المنطقة المتوقع ان تشهد نموا فى مبيعات المركبات بها بـ 6.5%، لتصل إلى 16 ألف سيار، إلا ان التقرير أكد على ان توقعات متوسطة الأجل عن المبيعات لا تزال بعيدة عن التأكيد فى ظل استمرار تذبذب الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى تخارج العديد من الوكلات الأجنبية.

وتوقع التقرير ان يساعد قطاعات البناء والنفط والغار فى دفع حركة النمو، للعلامات التى ما زالت تحتفظ بوكيل محلى لها بها فى إشارة إلى تويوتا ومازدا وهيونداى.

وجاءت الجزائر فى المرتبة الرابعة فى قائمة الدول المتوقع نمو مبيعاتها بنسبة 6%، بإجمالى 80 ألف سيارة.

ورغم تأكيد التقرير على ان على بدء تعافى السوق الجزائرية، إلى ان العودة لمستويات 2012، والتى بلغت 425 ألف وحدة مباعة بات أمر مستحيلاً، بسبب القيود الشديدة المفروضة على الواردات.

وأكد التقرير ان الدافع ورء النمو هو التوسعات فى مجال التجميع المحلى والذى شهد انضمام علامات جدد مثل رينو، ووسوزوكى، وفولكس فاجن جروب، وبيجو – سيتروين.

أما بالنسبة للسوق التونسية، فأشار التقرير إلى ارتفاع مبيعات السيارات بها 5.8%، بإجمالى 70 ألف وحدة، على ان ينمو قطاع الملاكى بـ 5%، والتجارى 7.7%، مع ترقب بدء الإنتاج المحلى لبيجو – سيتروين.

ومن جانبه، قال أحمد الجوهرى، مدير مبيعات الشركة المتحدة لتجارة السيارات إحدى شركات مجموعة القصراوى، مزوع كيا وميتسوبيسى وعدد من العلامات التجارية، ان التوقعات بشأن سوق السيارات خلال الفترة الحالية أمر فى غاية الصعوبة، خاصة وأن مبيعات الربع الأول ما زالت متواضعة إلى حد كبير.

وأشار إلى ان التوقع الحالى لمستقبل المبيعات الإجمالية للسوق أمر فى غاية الصعوبة، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد البلاد بداية إجراء الإنتخابات الرئاسية، والتى ستؤثؤ على اقبال المستهلكين على الشراء.

وتوقع ان يشهد سوق السيارات خلال النصف الثانى تحسن ملحوظ فى اداء السوق، بالتزامن مع انتهاء الدراسة، وبدء موسم الصيف.

وتوقع رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارت “اميك”، ان ينمو سوق السيارات خلال العام الجارى بـ 7%، بعد استيعاب المستهلك للتداعيات الناجمة عن تحرير اسعار الصرف، على مستويات اسعار السيارات.

ويوضح الجدول الأتى توقعات بمعدلات نمو مبيعات سوق السيارات فى المنطقة خلال 2018:



