BMI ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 4.9%

خالد بدر الدين:عدلت وكالة BMI ريزيرش، التابعة لشركة فيتش الأمريكية لخدمات المستثمرين، توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، خلال السنة المالية الحالية إلى %4.9، مقارنة مع %3.4 توقعتها العام الماضى.ترى الوكالة أن النمو الاقتصادى سيتحسن مع ظهور بشائر ثمار التدابير الصعبة التى تنفذها الحكومة ا

خالد بدر الدين:

عدلت وكالة BMI ريزيرش، التابعة لشركة فيتش الأمريكية لخدمات المستثمرين، توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، خلال السنة المالية الحالية إلى %4.9، مقارنة مع %3.4 توقعتها العام الماضى.

ترى الوكالة أن النمو الاقتصادى سيتحسن مع ظهور بشائر ثمار التدابير الصعبة التى تنفذها الحكومة المصرية، كجزء من برنامج صندوق النقد الدولى الذى بدأ فى نوفمبر 2016.

كما تتوقع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى الإسمى إلى أكثر من 237.5 مليار دولار، مقارنة مع 187.6 مليار دولار، خلال السنة المالية الماضية، ثم يرتفع أكثر إلى 277 مليار دولار، خلال السنة المالية القادمة، فى حين يظل معدل البطالة عند %12، لكنه سيهبط إلى %11 خلال السنة القادمة.

وتتوقع الوكالة بعض المخاطر خلال الشهور المقبلة، حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، لدرجة أن الخفض المستهدف فى عجز الموازنة قد لا يتحقق خلال السنة المالية الجارية، لكنه سيكون كافيا للصندوق، لكى يواصل دعمه لمصر، خاصة أن العجز الآولى سيتحول إلى الجانب الموجب، هذا العام لأول مرة منذ 2003.

وتوقعت أن يواصل الرئيس السيسى تدعيم مركزه من خلال توليفة تضم زيادة الإنفاق لصالح الطبقات الفقيرة، مع تطبيق سياسة متشددة ضد المعارضين، علاوة على أنه سيستمر فى مقاطعة قطر، لضمان الحصول على مزيد من التمويلات من السعودية والإمارات.

وأكدت الوكالة أن الوضع الخارجى لمصر يتحسن باستمرار، وسيواصل التحسن طوال السنوات القادمة، بفضل تعويم الجنيه، الذى أدى إلى تقليص العجز فى الحساب الجارى، وارتفاع متواصل فى الاستثمارات الأجنبية.

ورغم تخفيف الرقابة على رؤوس الأموال فإن BMI لا تتوقع أى خروج للاستثمارات، بسبب قوة النمو الاقتصادى، وتحسن ثقة المستثمرين.

واعتبرت الوكالة أن أكبر المخاطر التى تواجه الحكومة، تتعلق بسخط قطاعات شعبية واسعة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ما قد يؤدى إلى انعدام الاستقرار الذى قد يؤدى بدوره إلى عودة العنف، وانتشار الاحتجاجات التى قد تتسبب فى تعثر الاقتصاد مرة أخرى.

