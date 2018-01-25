BIS: الديون الدولارية العالمية تقفز إلى 11 تريليونًا

خالد بدر الدينأعلن بنك التسويات الدولية "BIS"، أن ديون الدول والشركات المقومة بالدولار خارج الولايات المتحدة الأمريكية قفزت إلى 11 تريليون دولار، مع نهاية سبتمبر الماضى، لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها.وذكرت وكالة "رويترز"، أن البيانات الصادرة -اليوم الخميس- من بنك التسويات الدولية، الذى يعرف باسم "

خالد بدر الدين

أعلن بنك التسويات الدولية “BIS”، أن ديون الدول والشركات المقومة بالدولار خارج الولايات المتحدة الأمريكية قفزت إلى 11 تريليون دولار، مع نهاية سبتمبر الماضى، لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن البيانات الصادرة -اليوم الخميس- من بنك التسويات الدولية، الذى يعرف باسم “بنك البنوك” -أو بالبنك المركزي للبنوك المركزية في العالم – تؤكد أن تلك الديون وصلت إلى 11 تريليون دولار، عقب زيادة بلغت 5.2 % بالمقارنة معها فى سبتمبر من عام 2016.

وأظهرت بيانات بنك “BIS”، والتي تغطي حتى نهاية سبتمبر الماضى، ولا تأخذ في اعتبارها الائتمان في حوزة بنوك وشركات مالية أخرى، أن هناك زيادة قدرها 10.5% في الديون المقومة باليورو لترتفع إلى 2.9 تريليون يورو، وزيادة بلغت 3.3% في الديون المقومة بالين لتزداد إلى 43.8 تريليون ين.

كانت مستويات الديون العالمية تزداد باستمرار على مدى السنوات العشر الماضية، بعدما خفضت الاقتصادات الكبرى أسعار الفائدة، ونفذت برامج التوسع النقدى في أعقاب الأزمة المالية التى اجتاحت العالم فى عام 2008.