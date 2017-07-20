beIN Sports تفوز بدورى أبطال أوروبا 4 سنوات إضافية

محمد فتحى: فازت مجموعة beIN الإعلامية بحقوق البث الحصري لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من موسم 2018/2019.وسيتم البث الحي والحصري للمبارايات بداية من موسم 2017\2018 عبر20 قناة من قنوات beIN SPORTS، باللغات العربية والإنجليزية والف



محمد فتحى:



فازت مجموعة beIN الإعلامية بحقوق البث الحصري لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من موسم 2018/2019.

وسيتم البث الحي والحصري للمبارايات بداية من موسم 2017\2018 عبر20 قناة من قنوات beIN SPORTS، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

قال غي لوران ابستين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن شبكة beIN SPORTS، تعد شريكاً عالمياً رائعاً، لاسيما وأن في رصيدها اتفاقيات كبيرة مع أكثر من30 دولة حول العالم.



وأكد أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق معها في دورة أخرى من مبارياته.



بينما أكد ناصر الخليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية عن سعادة المجموعة بمواصلة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتمكين جميع عشاق كرة القدم من مشاهدتها.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة العلاقات بينهم وبين مالكي الحقوق الرياضية كالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مؤكدا أن المواسم القادمة تعد بالأفضل لمشتركي beIN SPORTS، خاصة فيما يتعلق بتغطية الدوري الإنجليزي والإسبانى ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا، للوصول لتغطية كأس العالم لكرة القدم 2018.



وأشار إلى أنهم يتطلعون إلى مواصلة عملهم مع الاتحاد الأوروبي، بناء على شراكتهم الناجحة – على حد وصفه – المستمرة منذ 12 عاما.



