Bee تبدأ تفعيل خدمة صك الأضحية مع مصر الخير‎

المال– خاصأعلنت شركة Bee لحلول المدفوعات الإلكترونية عن تفعيل خدمة صك الأضحية مع مؤسسة مصر الخير، والتى تشتمل أيضًا على خدمات، منها إخراج الصدقات وزكاة المال والتبرع للغارمين ووصلات المياه وتبرعات أخرى.وبحسب بيان صحفى أصدرته الشركة، اليوم الاثنين، فإنه من المقرر إتاحة خدمة سداد فواتير ال

المال– خاص

أعلنت شركة Bee لحلول المدفوعات الإلكترونية عن تفعيل خدمة صك الأضحية مع مؤسسة مصر الخير، والتى تشتمل أيضًا على خدمات، منها إخراج الصدقات وزكاة المال والتبرع للغارمين ووصلات المياه وتبرعات أخرى.





وبحسب بيان صحفى أصدرته الشركة، اليوم الاثنين، فإنه من المقرر إتاحة خدمة سداد فواتير الكهرباء خلال أيام مع شركات مصر العليا والوسطى، وهى: سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد.

يُذكر أن شبكة “Bee” سجلت حجم متحصلات بقيمة 1.8 مليار جنيه فى 2015، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال 2014، وتخطط الشركة للتوسع فى تحصيل المدفوعات صغيرة الحجم، ومنها فواتير المرافق العامة ومصروفات الجامعات، وخدمات شركات السياحة والتجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركة e-finance”.

وتقوم الشركة بتحصيل مصروفات طلاب 8 جامعات، منها عين شمس، وبنى سويف، وجنوب الوادى، والمنصورة، والفيوم، والقاهرة جزئيًّا.