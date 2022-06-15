«BEDO» لتقنيات التعليم تستهدف مليار جنيه مبيعات سنوية بحلول 2027

تستهدف الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم «BEDO» الوصول بحجم مبيعاتها إلى مليار جنيه سنويا بحلول عام 2027 ضمن خطتها المستقبلية خلال 5 سنوات .

وقال الدكتور محمد سامى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن خطتها الخمسية (2022 – 2027) تركز على التوسع فى حجم الصادرات إلى 70 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وشيلى وبيرو .

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن الخطة تتضمن الوصول بحجم المبيعات السنوية إلى مليار جنيه، خاصة مع اتجاه الدولة نحو التوسع فى الجامعات التكنولوجية الأهلية، و مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعليم الفنى، بالإضافة إلى طرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة المصرية كأول كيان متخصص فى تصميم وتصنيع المعدات التعليمية والبرامج التفاعلية ، فضلا عن مضاعفة عدد الموظفين إلى 300.

فى سياق متصل، كشف «سامى» عن تعاقد شركته مؤخرا مع أرامكو السعودية لتجهيز معامل تدريب فى المنطقة الشرقية بقيمة 800 ألف دولار، والذى يعد ثالث تعاقد معها.

وأكد مخاطبة شركته جميع الجامعات المصرية لتجهيز معامل افتراضية بها، فضلا عن أنه تم بالفعل تدشين منصة كاملة مع وزارة التجارة والصناعة لإنشاء معامل افتراضية، بالإضافة إلى محتوى وكتب تفاعيلة إلكترونية، وبنوك أسئلة، وإدارة إلكترونية كاملة لـ 58 مركز تدريب تابع للوزارة على مستوى الجمهورية فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.

جدير بالذكر أن «BEDO» تأسست عام 2010 وتمتلك مصنعا على مساحة 10 آلاف متر بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقوم الشركة بإنتاج 1200 منتج فى مجال تصميم وتصنيع المعدات الهندسية التعليمة، وبرامج التدريب التفنى الإلكترونية، وتصميم محتوى البرامج والمعدات والبرامج التفاعلية وتدريب المعلمين.