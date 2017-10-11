BDO تدير3 صفقات فى قطاعات الطاقة والصحة والعقارات

❐ 20 مليون جنيه محفظة المجموعة منذ بدء النشاط ❐ خالد: التعويم لفت نظر شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المصرية ناتجة عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبيةمنى عبدالبارىتستهدف مجموعة BDO مصر، والتى تعمل بالسوق المصرية منذ نحو 33 عاما، تصدير خدمات التعهيد خارجيا من خلال تابعتها BDO إسناد، كما تقوم المجمو

❐ 20 مليون جنيه محفظة المجموعة منذ بدء النشاط

❐ خالد: التعويم لفت نظر شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المصرية

ناتجة عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية



منى عبدالبارى

تستهدف مجموعة BDO مصر، والتى تعمل بالسوق المصرية منذ نحو 33 عاما، تصدير خدمات التعهيد خارجيا من خلال تابعتها BDO إسناد، كما تقوم المجموعة من خلال ذراعها للاستشارات المالية حاليا بإدارة 3 صفقات بقطاعات مختلفة لشركات مدرجة وغير مدرجة بالبورصة، فيما تتجه المجموعة فى الفترة الراهنة للتركيز بشكل أكبر على مجال خدمات الاستشارات المالية فى ضوء الطفرة التى شهدها المجال بفضل تحرير سعر الصرف، والإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة على الصعيد الاقتصادى.

كانت هذه نبذة عامة لحوار مهند طه خالد الشريك التنفيذى لـ BDO مصر مع “المال”، والذى ألقى خلاله الضوء على المجموعة وتاريخها، وحجم استثماراتها منذ انطلاق نشاطها، ومجالات عملها وشركاتها التابعة، وخططها المستقبلية بالسوق المحلية.

وكشف خالد عن قيام ذراع المجموعة للاستشارات المالية حاليا بإدارة 3 صفقات بقطاعات الطاقة والعقارات والصحة، إذ يتم حاليا إعادة تقييم لأحد الشركات الرائدة بقطاع العقارات غير مدرجة بالبورصة؛ بهدف زيادة رأس مالها، بجانب عملية إعادة هيكلة إدارية لأحد شركات الطاقة الأجنبية.

كما يتم القيام بعملية فحص نافٍ للجهالة لأحد المؤسسات العاملة بالقطاع الصحى تمهيدا للاستحواذ عليها من جهة أجنبية غير هادفة للربح، بجانب إجراء دراسة جدوى لمشروع بقطاع التعليم.

وأبدى خالد آراءه فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، والإصلاحات الاقتصادية الحكومية، وذلك من منطلق عضويته بمجلس إدارة بالجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، وعضويته بالجمعية المصرية لرجال الأعمال.

بداية قال الشريك التنفيذى لـ BDO مصر، إن المجموعة بدأت نشاطها بالسوق المحلية عام 1985 من خلال طه خالد كوكيل لـErnest&Young للاستشارات المالية والضريبية، ثم انفصلت عنها لتنضم عام 1999 لمجموعة BDO العالمية.

وأضاف أن حجم استثمارات BDO مصر منذ بدء نشاطها بالسوق المحلية بلغ نحو 20 مليون جنيه، وهى مجموعة عائلية تضم 4 شركات تابعة، ثلاث منها مملوكة لعائلة خالد بنسبة %100، وهى BDO خالد التى تعمل بمجال المراجعة، وBDO Egyt للاستشارات المالية والضريبية، و BDO Keysالتى تعمل كمستشار مالى مستقل، وهى حاصلة على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة هذا النشاط.

وأشار إلى الشركة الرابعة التى تضمها المجموعة هى BDO– إسناد، وتعمل بمجال التعهيد وتبلغ مساهمة المجموعة الأم فيها %55 فقط، بينما تتوزع النسبة الباقية بين شريكين هما سامح منتصر الخبير فى مجال التعهيد، ودكتور أحمد طه الخبير فى مجال التسويق.

ولفت خالد إلى أن هذه الصفقات تلائم الاتجاه السائد فى السوق حاليا لعمليات إعادة الهيكلة داخليا، والتى تتماشى مع الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا.

وحول الخطط المستقبلية قال خالد إن المجموعة تستهدف التوسع فى تصدير نشاط التعهيد الذى تقوم بها تابعتها BDO- إسناد، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تصدير خدمات الشركة للسوق العراقية، فيما استبعد أى اتجاه للتوسع جغرافيا على النطاق المحلى.

و”إسناد” أحدث عضو انضم لـBDO مصر، وتأسست منذ 10 سنوات، كأول شركة فى السوق المحلية لتقديم خدمات التعهيد فى مجالات المحاسبة والإدارة المالية للشركات، وإدارة الحسابات، وإدارة الموارد البشرية، وأبحاث السوق، ومراكز الاتصال.

وتقوم “إسناد” حاليا بتقديم خدماتها لشركات مثل بريتش بيتروليوم، ونوفارتس للأدوية، وفودافون للاتصالات، وأيضا فودافون العالمية.

وحول اختراق BDO أى مجالات جديدة بالسوق المحلية، أكد خالد أن المجموعة تركز على النمو فى مجال الاستشارات المالية، مع عدم الدخول فى أى مجالات جديدة، لافتا إلى أن BDO حاولت سابقا الحصول على رخصة راعى ببورصة النيل، إلا أنها وجدت أن هذا النشاط سيمثل عبئا إضافيا عليها على صعيد التكلفة، مع عدم وجود قيمة مضافة كبيرة.

وتنمو أعمال BDO بمعدل %8 فى المتوسط سنويا، وفى بعض الفترات شهدت طفرات فى النمو سجلت نسبتها %20، وتتعاون مع كل بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، وتراقب حسابات عدد من الشركات المدرجة بالبورصة فى قطاعات مختلفة، وشركات بترول بالسوق المحلية من بينها بتروجت وجاسكو، وبنك القاهرة، كما كانت سابقا مراقبا لحسابات البنك المركزى المصري، وأيضا بنك الاستثمار القومي، بحسب خالد.

وكانت مجموعة BDO تولت إعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم مجموعةMMgroup للصناعة والتجارة قبيل طرحها بالبورصة، كما قامت بدور المقيم لصفقة سى آى كابيتال فى مراحلها الأولية، قبل انتقالها إلى مقيم آخر قبل عملية التنفيذ.

وتناول خالد إجراءات الإصلاح الاقتصادى الحكومية والتعديلات التشريعية الأخيرة وانعكاساتها على الاقتصاد، وذلك من وجهة نظره كعضو مجلس إدارة بالجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وعضو بالجمعية المصرية لرجال الأعمال، وعضو هيئة الأمناء بالمركزى المصرى للمديرين التابع لهيئة الرقابة المالية.

وأكد خالد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى- خاصة تحرير سعر الصرف- فتحت شهية المستثمرين الأجانب لدخول السوق المصرية، بجانب جذب شريحة جديدة من المستثمرين الآسيوين كالهنود، وهو ما لم يكن شائعا قبل تنفيذ هذه الإجراءات.

ولفت خالد إلى أنه “منذ تحرير سعر الصرف ارتفعت أعداد الاستشارات الاستثمارية التى تتلقاها BDO من المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بقانون الاستثمار، والتشريعات الضريبية، وقوانين تأسيس الشركات، فضلا عن اهتمام شريحة جديدة من المستثمرين بالسوق المصري”.

وتابع: “ظهر الهنود بقوة على الساحة وبشكل خاص فى الاستفسارات المتعلقة بمشروعات الطاقة، فيما تتنوع الاستشارات الأخرى بين المجال الخدمي، والاستشارات الهندسية التى تخدم مشروعات البنية التحتية مع التوجه الحكومى مؤخرا لهذا النوع من الاستثمار”.

ورغم ما يراه خالد من أثر إيجابى للإصلاحات الاقتصادية على المناخ الاستثمارى إلا أنه أكد فى الوقت نفسه ضرورة تهدئة وتيرة الإصلاحات لطمأنة المستثمرين، وإعطاء إشارة إلى أن هناك حالة من الاستقرار التشريعى لتشجيعهم على ضخ استثمارات فعلية.

وأكد خالد ضرورة إعادة النظر فى قانونى ضريبة القيمة المضافة والاستثمار الجديد، نظرا لحاجتهما لمزيد من التعديلات، فيما أثنى على الأخير واصفا إياه بأنه أحد التعديلات التشريعية الجيدة.

وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من قانون القيمة المضافة هى الحكومة المصرية، نظرا للحصيلة الضريبية التى ستؤول لخزينة الدولة، بجانب بعض الخدمات التى خفض القانون التكلفة عليها، كخدمات الاتصالات.

وعلى صعيد ضريبة الدمغة قال خالد إن العاملين بالسوق يعتبرونها بديلا لضريبة الأرباح الرأسمالية التى تم إرجاؤها، إلا أنها بحاجة للمراجعة، لأنها لم تفد السوق، وأضافت عبئا أكبر على المستثمرين والتداولات مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة نسبتها %10 فقط يتم تحصيلها من الربح.

وحول الرسوم التى تم فرضها على عمليات الاستحواذ، وعمليات البيع بسوق خارج المقصورة، قال خالد إنها حملت الشركات غير المقيدة أعباء إضافية، نظرا لأن هذه الشركات تتحمل بطبيعة الحال ضريبة دخل نسبتها %22.5 من أرباحها نهاية العام.

يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت انتهاء إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانونى ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، وذلك من خلال فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول ثم ترتفع إلى 1.5 فى الألف فى العام الثاني، ثم إلى 1.75 فى الألف بدءًا من العام الثالث.

كما فرضت التعديلات أيضًا ضريبة بنسبة 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة %33 أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة أخرى، أو فى حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة أموال، وذلك للتفريق فى العبء الضريبى بين التداول اليومى على أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.

وأشار خالد إلى أن التعويم أضر بالشركات المدرجة بالبورصة التى تتبع سياسات مالية تعتمد على التوسع فى الحصول على قروض دولارية، وفى المقابل أثر إيجابا على البنوك والشركات المصدرة.