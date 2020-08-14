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درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-8-2020 في مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم فى مدينة الغردقة العظمى 37 والصغرى 29
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 7:00 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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ترصد بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتسجل القاهرة 36 درجة للعظمي و 25 درجة للصغري، كما تصل الى 31 درجة للعظمي في محافظة الاسكندرية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا ليسود طقس حار رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في تعليقهم عن طقس اليوم، أن غرب البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وعلي جنوب سيناء فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد مدن شمال الصعيد طقس حار نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون على جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 21 .

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و28 للصغري، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة في القاهرة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3625
الإسكندرية3125
طنطا
3424
شبين الكوم3525
دمنهور3425
بلطيم
3225
مطروح
3022
السلوم
3123
سيوة3621
بورسعيد
3125
دمياط
3125
الزقازيق
3526
الإسماعيلية
3623
السويس3724
العريش3323
رفح3223
رأس سدر
3727
نخل3521
نويبع3728
طابا3627
كاترين3118
الطور3527
شرم الشيخ3829
الغردقة
3729
مرسي علم3628
الفيوم3625
بني سويف3625
المنيا3724
أسيوط3726
سوهاج3827
قنا4027
الأقصر
4128
أسوان4128
أبوسمبل
4027
الوادى الجديد
4027
شلاتين3628
حلايب3430

تعرف على  أنواع مختلفة من السحب

١-السحب المنخفضة

٢-السحب المتوسطة

٣-السحب العالية

وسوف نعرض كيف تتكون السحب ؟وما هى أنواعها؟

بشكل مبسط يتكون السحاب بسبب ارتفاع الهواء الدافىء المصحوب ببخار الماء فى الغلاف الجوى ويستمر فالارتفاع حتى يبرد، وعندما يبرد الهواء الدافىءيتكثف أى يتحول بخار الماء الى قطرات صغيرة من الماء أو الجليد وكلما يبرد بخار الماء فإن القطرات تتجمع على ما يسمى بأنوية التكثف وتتكون السحابة

وهناك أسباب مختلفة لعملية الرفع وهى

١-التسخين الشديد

٢-التضاريس

٣-الاضطرابات الجوية

حالة الطقس علي جنوب البلاد

أوضح خبراء هيئة الارصاد الجوية، أنه بعد تراجع الفاصل المداري(ITCZ ) جنوبا حيث يسمح بتقدم الرياح الشمالية الغربية الي الجنوب وبالتالي حصر فرصة سقوط الامطار الي اقصي جنوب البلاد ولكن بداية من الغد الجمعة تتقدم الرياح الشمالية الغربية لتشمل كافة الانحاء وتودع الفاصل المداري تماما ولكن يظل فرصة لتكون بعض التكونات المحلية من السحب هناك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الموجودة.

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بورصة وشركات

داو جونز يهبط الخميس بعد توقعات ضعيفة من سيسكو سيستمز

العديد من الشركات الكبيرة تقبل على تقليص توقعات أرباحها
أيمن عزام 1:51 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 1:51 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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تراجع مؤشر داو جونز الصناعي في ختام تعاملات الخميس عقب توقعات ضعيفة من سيسكو سيستمز.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بشكل طفيف في ختام تعاملات الخميس بعد أن تجاوز لفترة وجيزة ولجلسة ثانية مستوى إغلاقه القياسي المرتفع.

اخترق ستاندرد اند بورز أثناء الجلسة مستوى إغلاقه القياسي 3386.15 نقطة المسجلة في 19 فبراير.

وذلك قبل أن يشرع المستثمرين في بيع الأسهم توقعا لما ثبت أنه أكبر انحدار للاقتصاد الأمريكي منذ الركود العظيم.

 وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال المعاملات 3393.52 نقطة في 19 فبراير أيضا.

توقعات ضعيفة من سيسكو سيستمز

وأثقل تراجع لسهم سيسكو سيستمز كاهل داو وستاندرد اند بورز بعد أن توقعت الشركة إيرادات وأرباحا دون التقديرات للربع الأول.

تتواصل بواعث القلق حيال توقعات الشركات رغم موسم نتائج أعمال قوي في مجمله للربع الثاني من السنة.

وقال بيتر توز، رئيس تشيس إنفستمنت كاونسل في تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا، ” يبدو أن العديد من الشركات الكبيرة تقبل على تقليص توقعات أرباحها للأرباع القليلة القادمة.

”يكبح هذا السوق ويحول دون أي حافز حقيقي للصعود وتجاوز الكبوة دون انتكاسات.“

وارتفع سهم أبل، مما دعم المؤشر ناسداك المجمع وحد من خسائر ستاندرد اند بورز.

صعود سهم شركة أبل

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع داو 80.12 نقطة بما يعادل 0.29% إلى 27896.72 نقطة.

وهبط ستاندرد اند بورز 6.9 نقطة أو 0.20% ليسجل 3373.45 نقطة.

و ارتفع ناسداك 29.27 نقطة أو بنسبة 0.27% ليصل إلى 11041.51 نقطة.

وأظهرت البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي توفير 9.3 مليون وظيفة من بين 22 مليون وظيفة خسرها الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة من فبراير إلى أبريل. ويؤشر هذا على أن الطريق طويل قبل الوصول لمستويات ما قبل الجائحة.

واستمر تمسك المستثمرين بآمال توصل الديمقراطيين والبيت الأبيض لاتفاق حول حزمة محفزات لمساعدة الاقتصاد على التعافي.

ومن المتوقع أن تضيف الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزيد من انعدام اليقين إلى الأسواق. مع العلم أنه لم يتبق سوى 12 أسبوعا قبل بدء الانتخابات.

وتصدرت شركة تابستري قائمة الخاسرين، إذ هبط سهمها بنسبة 1.1% برغم تخطيها التقديرات الفصلية للأرباح.

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سيـــاســة

مجلس الدفاع السوداني: لا مناص من التوصل لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الاتفاق ضروري لتقليص المخاطر على سد الرصيرص
مصطفى الجُدي 1:47 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 1:47 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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أكد مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني، أمس الخميس، أنه لا مناص من التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي الذى قدم في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة بتاريخ 21 يوليو 2020، ورسالة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا بتاريخ 4 أغسطس الحالي.

واعتبر المجلس أن هذا الاتفاق ضروري لتقليص المخاطر على سد الرصيرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، وأشار إلى أن أي ربط لهذا الاتفاق بحصص تقاسم المياه أمر غير مقبول.

واستمع المجلس إلى تقارير بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض بشأن سد النهضة وتأثيرات ذلك على السودان.

وأكد أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي هو خيار السودان، بما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاثة المشاركة في المفاوضات وهي مصر وإثيوبيا والسودان.

ودعا المجلس جميع قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني، وطلب من جميع الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض، بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.

وتبني إثيوبيا السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.

وأعلنت إثيوبيا قبل نحو أسبوعين اكتمال الملء الأولي لبحيرة السد بمقدار 4.9 مليار متر مكعب، مما أدى إلى انخفاض محدود في مناسيب النيل الأزرق في السودان، قبل أن تعود الأوضاع للتحسن لاحقا.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في وقت سابق، إن من حق إثيوبيا تحقيق طموحاتها التنموية من سد النهضة لكن من خلال اتفاق يحترم القانون الدولي.

وأوضح حمدوك أن السودان يعمل بشكل جاد مع شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح أي من إثيوبيا أو مصر أو السودان من أجل الوصول إلى اتفاقية محكمة تتضمن كافة الجوانب بما في ذلك ملء وتشغيل السد.

وكان عضو في لجان التفاوض السودانية المشاركة في مفاوضات سد النهضة قد أكد لـ”سكاي نيوز عربية” أن إقحام إثيوبيا لمسألة تقسيم مياه النيل في مفاوضات سد النهضة انحراف عن اتفاق المبادئ الأساسية الموقع في 2015، مشيرا إلى أن اتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة مطلع القرن الماضي لا تعني إثيوبيا في شيء، إنما تخص دولتي المصب السودان ومصر.

وبرزت خلال الفترة الماضية خلافات قانونية وعملياتية حول إلزامية اتفاقية سد النهضة وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات.

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سيـــاســة

أثناء طريقها إلى فنزويلا.. السلطات الأمريكية تصادر 4 سفن محملة بالنفط الإيراني

السفن الأربع هي "لونا" و"باندي" و"برينج" و"بيلا"
مصطفى الجُدي 1:35 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 1:35 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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قال مسؤولون أمريكيون، أمس الخميس، إن السلطات الأمريكية صادرت سفنا محملة بنفط إيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا.

وأضاف المسؤولون الأمركيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن البحرية الأمريكية صادرت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى البلد الأمريكي الجنوبي خلال الأيام الماضية، دون استخدام القوة العسكرية.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال المسؤولون إن السفن الأربع، “لونا” و”باندي” و”برينج” و”بيلا”، تم مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.

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بورصة وشركات

بورصة أوروبا تتراجع الخميس بقيادة الأسهم القيادية في بريطانيا

تضررت الشركات المصدرة بفعل قفزة الجنيه الاسترليني
أيمن عزام 1:24 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 1:24 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس لتنهي ارتفاع استمر لأربعة أيام وتراجعت الأسهم القيادية في بريطانيا تحت وطأة بدء تداول بعضها دون الحق في توزيعات الأرباح.

الأسهم القيادية في بريطانيا تتراجع

وبجانب هذا، ارتفع الجنيه الاسترليني، في حين باع المستثمرون أسهم البنوك وشركات الطاقة بعد أداء قوي هذا الأسبوع.

الجنيه الاسترليني يرتفع

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6%، وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن بنسبة 1.5%.

 وتضررت أسهم الشركات المصدرة بفعل قفزة في الاسترليني، بينما بدأ تداول أسهم ذات ثقل مثل أسترا زينيكا وبي.بي وجلاكسو سميثكلاين دون توزيعات.

وفي تحول عن اتجاه ساد في الآونة الأخيرة، اتجه المستثمرون صوب تفضيل قطاعات السوق التي أبدت متانة في وجه أزمة فيروس كورونا مثل التكنولوجيا.

جاء ذلك على حساب بعض القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والأكثر انكشافا على الركود، مثل البنوك والنفط والغاز وشركات التعدين وصناع السيارات، لتهبط تلك القطاعات بنسب ترواحت بين 0.8 و1.9%.

وبعد تحرك الولايات المتحدة لحظر تطبيقين صينيين شهيرين الأسبوع الماضي، انتابت المستثمرين حالة من القلق تجاه المحادثات المزمعة بين بكين وواشنطن بشأن اتفاق تجاري تم التوصل إليه مطلع العام الجاري.

وفي هذه الأثناء، لا يزال الخلاف قائم بين الساسة الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة برغم نزاعهما لأسابيع حول تشريع  خامس لضخ مساعدات ودعم الاقتصاد ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا.

وتسبب الأرباح الضعيفة في التأثير بالسلب على المعنويات، حيث هبطت أسهم تكتل ثايسنكرب الصناعية بنسبة 16.3% بعد أن قالت أن وحدتها المنتجة للحديد الصلب ستسجل خسائر تشغيلية بقيمة 1 مليار يورو العام الجاري. ومن شأن هذا جعل هذه الوحدة عرضة بشكل أكبر للبيع.

ونزل سهم توي، أكبر شركة رحلات سياحية في العالم، بنسبة 6.2% بعد تكبدها خسارة بلغت 1.1 مليار يورو (1.30 مليار دولار) في الربع الثالث من سنتها المالية جراء جائحة كوفيد-19.

وهبط سهم شركة كارلسبرج الدنماركية لإنتاج البيرة بنسبة 5.8% في إشارة على أن الإغلاقات العامة ستؤثر على مبيعات الشركة في النصف الثاني من العام الجاري في أسواقها الرئيسية في الصين وأوروبا الغربية.

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اقتصاد وأسواق

تعرف على الدول العربية الأكثر استيرادًا للحديد من مصر خلال 6 شهور ( جراف)

وفق التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء
محمود زكي 1:12 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 1:12 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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احتلت السعودية المرتبة الأولى للدول العربية الأكثر استيرادًا للحديد  خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، والذي قال فيه إن صادرات الحديد المصرية إلى السعودية بلغت حوالي 78.2 مليون دولار والتي تعادل حوالي 1.2 جنيه  بتراجع 31% عن العام الماضي والتي سجلت فيه صادرات الحديد إلى السعودية قيمة 12.5 مليون دولار والتي تجاوز 1.9 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وأضاف المجلس التصديري لمواد البناء أن السودان جاءت في المرتبة الثانية بين الدول العربية الأكثر استيرادًا للحديد من مصر بقيمة 13.2مليون دولار والتي تقدر بحوالي 209 ملايين جنيه مصر خلال الفترة المذكورة من العام الحالي مقابل 26.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي تعادل حوالي 488 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى أن اليمن جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 8.4 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي  في حين بلغت خلال نفس الفترة من الحالي الماضي قيمة 11.4 مليون دولار وذلك بزيادة 27% عن الفترة المذكورة من العام الحالي.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري أن الأردن استوردت حديد بقيمة 7.8 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الحالي في حين سجلت خلال نفس الفترة من الماضي قيمة 16.6 مليون دولار بتراجع  بلغ 57%.

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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تنعى الفنان سمير الإسكندراني: مصر فقدت أحد أبطالها

مصر فقدت أحد أبطالها الذين تفخر بهم
مصطفى الجُدي 1:08 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 1:08 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الفنان الكبير سمير الإسكندرانى الذى غيبه الموت مساء أمس الخميس 13 أغسطس عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزيرة إن مصر فقدت أحد أبطالها الذين تفخر بهم وتبقى إنجازاتهم علامات مضيئة فى السجلات الوطنية، مشيرة إلى بصمته المتفردة والمميزة فى عالم الغناء وأعماله التى ستبقى خالدة فى تاريخ الإبداع، ودعت الله أن يتغمد الفقيد برحمته وتوجهت بالعزاء لاسرته ومحبيه.

يذكر أن سمير الإسكندرانى مطرب ورسام مصري، ولد في حي الغورية عام 1938، التحق في كلية الفنون الجميلة ودرس اللغة الإيطالية وحرص على تعلمها، دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، حيث استكمل دراسته وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة.

وهناك جذب انتباه شاب يهودى من أصل مصري عمل على تجنيده لجمع المعلومات من داخل مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريًا وتدرب على التجسس والتراسل عن طريق الحبر السرّي واللاسلكي، وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات المصرية وأصر على لقاء الرئيس الراحل (جمال عبدالناصر) شخصيًا ليروي له الأحداث ويتأكد بنفسه من سير الأمور في الاتجاه الصحيح، وقابله بالفعل، وتم الاتفاق على أن يستمر بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر وتمكن خلال هذه الفترة من الكشف عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر.

كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة داخل مصر، وقدم في مشواره عددًا من الأغاني الوطنية والعاطفية والخفيفة، وكذلك عدة أغاني بلغات أجنبية.

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اقتصاد وأسواق

السيسي يوجه بالاستمرار في توفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة

الاجتماع تناول متابعة منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر
مصطفى الجُدي 12:52 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 12:52 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في جميع القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحاور التنفيذية الخاصة بمشروعات الحديد والصلب، إلى جانب جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

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اقتصاد وأسواق

رئيس هيئة الاستثمار يستقبل ممثلي كبرى المؤسسات اليابانية في مصر

أكد عبد الوهاب أهمية التعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني
مصطفى الجُدي 12:36 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 12:36 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم بمقر الهيئة المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وكلا من رئيس جمعية الأعمال اليابانية JBA، وممثل مجلس الأعمال الياباني المصري والمدير العام لشركة تويوتا تسوشو اليابانية بالقاهرة، ورئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي بالقاهرة JICA، والمدير التنفيذي لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية بمصر JETRO، وممثل سفارة اليابان بالقاهرة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة موقف الشركات اليابانية العاملة في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، كما يتزامن هذا الاجتماع مع الإعداد لعقد اجتماع اللجنة المصرية اليابانية المشتركة للاستثمار التي تم الإعلان عن تأسيسها ضمن فعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو حول التنمية في أفريقيا (التيكاد) باليابان.

وخلال الاجتماع أكد عبد الوهاب أهمية التعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني بما يخدم الاستثمارات اليابانية الحالية والمحتملة في مصر.

وأشاد الجانب الياباني بدور هيئة الاستثمار في تيسير جميع السبل لدعم الشركات اليابانية، وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية.

وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آلية عمل اللجنة المصرية اليابانية المشتركة لتشجيع الاستثمار، تمهيداً لتفعيل وتنظيم أعمالها ودخولها حيز التنفيذ.

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اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل 864 جنيها

توقعات باستمرار سعر الذهب في مصر نحو الصعود مجددا
عمر سالم 12:20 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 12:20 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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عاودت سعر أوقية الذهب ارتفاعاتها في بورصة المعادن العالمية الآن لتصعد معها أسعار الذهب في مصر بنهاية التعاملات المسائية ليوم الخميس 13-8-2020، بعد هبوطها صباحا.

وصعد سعر الذهب في مصر بنحو 9 جنيهات للجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا حتى الخميس في السوق المحلية، ليسجل نحو 864 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 855 جنيهًا في التعاملات الصباحية بسوق الصاغة غير شامل المصنعية.

الذهب
سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 984 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 864 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 731 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6912 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1954 دولارًا

الصاغة : توقعات باستمرار صعود المعدن الاصفر

أكد الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات، لـ«المال»، إن هناك توقعات باستمرار أسعار الذهب في مصر للصعود مجددًا، خاصة مع استمرار جائحة كورونا عالميًّا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

اسعار الذهب في مصر

وأوضح واصف أن سعر الذهب في مصر يشهد رواجًا بشكل جيد خلال تعاملات الأسبوع، خاصة مع تراجع سعر الجرام بنحو 60- 70 جنيهًا، وهو التراجع الأكبر في تاريخ المعدِن الأصفر محليًّا، مؤكدًا أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء حاليًّا في ظل تذبذب الأسعار عالميًّا ومحليًّا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

اوقية من الذهب

سعر الذهب الان يقفز 2.5% بعد هبوط الدولار

قفز سعر الذهب بما يصل إلى 2.5 بالمئة يوم الخميس، منتعشا من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الذي سجله الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع الدولار وبعد بيانات أظهرت تعافيا بطيئا لسوق العمل الأمريكية مما سلط الضوء على الثمن الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 1804 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.9 بالمئة إلى 1954.37 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل عن 1900 دولار يوم الأربعاء. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1970.40 دولار

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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