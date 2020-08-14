درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-8-2020 في مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتسجل القاهرة 36 درجة للعظمي و 25 درجة للصغري، كما تصل الى 31 درجة للعظمي في محافظة الاسكندرية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا ليسود طقس حار رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في تعليقهم عن طقس اليوم، أن غرب البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وعلي جنوب سيناء فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد مدن شمال الصعيد طقس حار نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون على جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 21 .

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و28 للصغري، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة في القاهرة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 36 25 الإسكندرية 31 25 طنطا

34 24 شبين الكوم 35 25 دمنهور 34 25 بلطيم

32 25 مطروح

30 22 السلوم

31 23 سيوة 36 21 بورسعيد

31 25 دمياط

31 25 الزقازيق

35 26 الإسماعيلية

36 23 السويس 37 24 العريش 33 23 رفح 32 23 رأس سدر

37 27 نخل 35 21 نويبع 37 28 طابا 36 27 كاترين 31 18 الطور 35 27 شرم الشيخ 38 29 الغردقة

37 29 مرسي علم 36 28 الفيوم 36 25 بني سويف 36 25 المنيا 37 24 أسيوط 37 26 سوهاج 38 27 قنا 40 27 الأقصر

41 28 أسوان 41 28 أبوسمبل

40 27 الوادى الجديد

40 27 شلاتين 36 28 حلايب 34 30

تعرف على أنواع مختلفة من السحب

١-السحب المنخفضة

٢-السحب المتوسطة

٣-السحب العالية

وسوف نعرض كيف تتكون السحب ؟وما هى أنواعها؟

بشكل مبسط يتكون السحاب بسبب ارتفاع الهواء الدافىء المصحوب ببخار الماء فى الغلاف الجوى ويستمر فالارتفاع حتى يبرد، وعندما يبرد الهواء الدافىءيتكثف أى يتحول بخار الماء الى قطرات صغيرة من الماء أو الجليد وكلما يبرد بخار الماء فإن القطرات تتجمع على ما يسمى بأنوية التكثف وتتكون السحابة

وهناك أسباب مختلفة لعملية الرفع وهى

١-التسخين الشديد

٢-التضاريس

٣-الاضطرابات الجوية

حالة الطقس علي جنوب البلاد

أوضح خبراء هيئة الارصاد الجوية، أنه بعد تراجع الفاصل المداري(ITCZ ) جنوبا حيث يسمح بتقدم الرياح الشمالية الغربية الي الجنوب وبالتالي حصر فرصة سقوط الامطار الي اقصي جنوب البلاد ولكن بداية من الغد الجمعة تتقدم الرياح الشمالية الغربية لتشمل كافة الانحاء وتودع الفاصل المداري تماما ولكن يظل فرصة لتكون بعض التكونات المحلية من السحب هناك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الموجودة.