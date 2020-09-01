«AZA» للصرافة تضم خبيرة التسويق والمبيعات مريم حبيبي لهيكلها الإداري

أعلنت شركة “AZA” ، أكبر وسيط غير مصرفي لتجارة العملات في إفريقيا، تعيين مريم حبيبي في منصب رئيس قطاع المبيعات الدولية (Chief Revenue Officer) في إطار التوسع الكبير في عمليات الشركة.

ووفق بيان صحفي من شركة “أزا”؛ ستضع “ حبيبي “، باعتبارها رائدة في مجال التمويل والابتكار التكنولوجي، استراتيجية مبيعات متكاملة للشركة وذلك من خلال البناء على ما تحقق بالفعل من طفرة في معاملات الشركة، من خلال المبيعات والشراكات الاستراتيجية والتسويق الموسع.

و نجحت شركة “AZA ” في اختصار الوقت وخفض تكلفة عمليات تبادل العملات بين البلدان الأفريقية، والتي كانت تتم بالتحويل أولا للدولار الأمريكي، من خلال خلق سوق مباشر لتبادل العملات الأفريقية عبر القارة باستخدام منصات BFX و TransferZero المبتكرة.

و قامت الشركة، التي أدرجتها مجلة بيزنس انسايدرBusiness Insider هذا العام ضمن أفضل الشركات العالمية للتكنولوجيا المالية، بزيادة حجم التعاملات بشكل كبير إلى أكثر من مليار دولار سنويًا.

كما قامت بزيادة عدد موظفيها ثلاث مرات في العام الماضي إلى أكثر من 150 موظف يعملون عبر قارتين من خلال ستة مكاتب.

وبحسب بيان شركة “أزا” ؛ شغلت مريم سابقًا منصب مدير التسويق والمبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وكذلك في آسيا والمحيط الهادي لشركة ديبولدنيكسدورف، المورد الأمريكي لماكينات الصراف الآلي والبرمجيات للبنوك وتجار التجزئة، كما تولت قبل ذالك إدارة التسويق والاتصالات في شركة Samsung Electronics.

و تتولى مريم بشكل محدد بتعيين عدد من الخبراء في مناصب قيادية وكذلك في أقسام تطوير الأعمال والمبيعات، مع التركيز بشكل خاص على إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب تعزيز العمليات الحالية في نيجيريا وكينيا وغانا وأوغندا والسنغال.AZA قي المراحل النهائية لاستكمال تأسيس كيانها في مصر.

فرصاً للتجارة البينية

وقالت مريم، التي انتقلت مؤخرًا من موطنها الأصلي المغرب لتتولى منصبها الجديد في لندن: “تفتح AZA فرصًا للتجارة البينية في الأسواق الناشئة من خلال معالجة أوجه القصور التي كانت الشركات تعتبرها من المستحيلات أو غير قابلة للتغيير.”

وأضافت” لا توجد حدود لتطبيق تكنولوجيا AZA لإحداث تحسن جوهري في الطريقة التي يتم بها التبادل التجاري عبر الحدود في إفريقيا وخارجها.”

بناء منصات صلبة للتوسع

وقالت “ حبيبي ” ، أن “AZA” كانت توفر مصدر موثوق به للسيولة خلال هذه الفترة الصعبة، حيث قامت ببناء منصات صلبة يمكن من خلالها التوسع بشكل أكبر”.

وتلتزم الشركة بمبادئ التنوع والمساواة من خلال تعيين أربعة نساء من أصل سبع أفراد هم الفريق القيادى للشركة، ثلاثة منهم أفارقة، والالتزام بالتدريب وبناء القدرات للترويج من الداخل إلى الأعلى.

قالت إليزابيث روسيلو، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة AZA: “لقد أظهرت AZA نموًا مذهلاً، على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية لهذا العام”.

أضافت أن مريم حبيبي مؤهلة بشده للحفاظ على بمستوى التميز التشغيلي اللازم لنقل AZA إلى المستوى التالي.

شركة “AZA“

وتعد “AZA ” شركة رائده لحلول تداول العملات التي تعجل و ضع الأسواق الناشئة على خريطة الاستثمار العالمية خلال البنية التحتية المبتكرة ، من خلال توظيف أحدث التقنيات في منتجاتها الرئيسية، TransferZero وBFX، تستطيع AZA خفض التكلفة بشكل كبير وزيادة سرعة المدفوعات من وإلى الأسواق الناشئة.

ويعد “TransferZero “هو منتجها الخاص لخدمة ال B2B2C والذي يتيح شراء العملات بالجملة وتسوية التجزئة عبر التطبيقات الخاصة بنا.