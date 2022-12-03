شركة «AUG pharma» تحقق مبيعات بقيمة 616 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «AUG pharma» مبيعات بقيمة 616 مليون جنيه، في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من 2022.

ووصلت مبيعات شركة «AUG pharma» إلى مليار و837 مليون جنيه خلال عام 2021 بالسوق المصري للأدوية.

«AUG pharma»، شركة مصرية تأسست عام 2006 كمكتب علمي لتسويق منتجات شركة «تاكيدا»، ثم شرعت في إنشاء مصنعًا خلال عام 2014؛ باستثمارات قدرت آنذاك بقيمة 45 مليون دولار، ليبدأ الإنتاج فعليًا في عام 2015، ويرأس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد العزبي.

وكانت مبيعات الشركة خلال عام 2020 بقيمة 1.521 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، عن عام 2019.

وقعت صيدليات العزبي، بروتوكول تعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، لتأهيل وتدريب طلاب كلية الصيدلة لسوق العمل.

وأعربت دكتورة يمنى العزبى، الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، عن ترحيبها باستقبال طلاب كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الصينية للتدريب والعمل على صنع كوادر مبتكرة داخل المجال عمليا بجنب الجانب الأكاديمي والعمل على أرض الواقع والتعرف على الإدارات المختلفة للحصول على خبرة متميزة في مجال الأدوية وربط الجزء النظري بالعملي إضافة إلى الاستعانة بهؤلاء الطلاب بعد تخرجهم.

وأضافت د. يمنى العزبى، أن التعاون مع الجامعات يأتي إيمانًا من صيدليات العزبي بضرورة تطور مهنة الصيدلة المجتمعية وإبراز الصورة الحقيقية للصيدلي الواعي والمتطور والمطلع على أحدث المعلومات وقادر على تقديم أفضل خدمة صحية وهو مستمد من رؤية صيدلية العزبي “أن نصبح كياناً رائداً للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن نحتفظ بمكانتنا باعتبارنا أهم شريك لعملائنا نحو صحة أفضل، من خلال تقديم أكبر مجموعة من الخدمات المتنوعة فائقة الجودة، ومواصلة النهوض والارتقاء بمهنة الصيدلة”.