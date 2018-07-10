«AT-DATA» تخاطب «المصرية للاتصالات» للتأمين على فرنشايز we

- مصطفى الفيشاوى: «المصرية تكافلى» لديها التغطيات المطلوبة الشاذلى جمعة ومحمود جمال:خاطبت شركة AT-DATA - موزع معتمد لخدمات الشبكة الرابعة للمحمول we - مسئولى المصرية للاتصالات للتأمين على فروع الفرنشايز المملوكة لموزعيها المعتمدين ضد أخطار الحريق والسرقة كجزء من العلاقة التعاقدي

– مصطفى الفيشاوى: «المصرية تكافلى» لديها التغطيات المطلوبة



الشاذلى جمعة ومحمود جمال:

خاطبت شركة AT-DATA – موزع معتمد لخدمات الشبكة الرابعة للمحمول we – مسئولى المصرية للاتصالات للتأمين على فروع الفرنشايز المملوكة لموزعيها المعتمدين ضد أخطار الحريق والسرقة كجزء من العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وقال أحمد عبدالله، رئيس AT-DATA، إن تلك الخطوة جاءت بعد حريق فرع الشركة بشارع الجمهورية فى مدينة أسيوط الأسبوع الماضى، بسبب حدوث ماس كهربائى، ما أسفر عن خسائر تقدر بنحو 100 ألف جنيه.

وأوضح عبد الله لـ«المال» أن مساحة الفرع تصل إلى 60 مترا مربعا ويخدم نحو ألف عميل شهريًّا من سكان المدينة.

ولم تتمكن «المال» من الحصول على تعليق من المصرية للاتصالات بشأن مطالبة شركات التوزيع لها بالتأمين على أصولها.

ومن المعروف أن AT DATA تستهدف تقديم خدمات WE قبل نهاية العام الحالى عبر 20 فرعا على مستوى الجمهورية باستثمارات 15 مليون جنيه، مقابل 8 فروع حاليا، 7 منها فى الصعيد.

وتقدم فروع we خدمات بيع واستبدال شرائح خطوط الشبكة الرابعة للمحمول المملوكة للمصرية للاتصالات.

وقال عبدالله إن شركته تلقت وعدا شفهيا من أحد ممثلى الشركة بتنظيم جلسة حوارية مع ممثل شركة التأمين التى تتعامل معها المصرية لبحث إمكانية تطبيق ذلك من عدمه.

كانت «المصرية للتأمين التكافلى فرع ممتلكات» قد فازت منذ عدة أشهر بمناقصة وثيقة التأمين على أصول المصرية للاتصالات وسنترالاتها والمخازن التابعة ومحتوياتها بإجمالى 35 مليار جنيه بعد منافسة مع 3 شركات أخرى هى «مصر للتأمين» و«المجموعة العربية المصرية للتأمين» و«إسكان للتأمين».

ونوه مصطفى الفيشاوى، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «المصرية للتأمين التكافلى»، باستعداد شركته للتأمين على الموزعين المعتمدين المتعاقدين مع المصرية للاتصالات على تقديم خدمات we.

وأوضح الفيشاوى لـ«المال» أن شركته لم تتلق طلبًا رسميًا حتى الآن من المصرية للاتصالات، للتأمين على موزعيها المعتمدين، كاشفا عن اجتماع مسئولى شركته مع ممثلى الأخيرة غدا الأربعاء، وقد يتم التطرق لهذا الأمر.

ولفت إلى أن شركته لديها التغطيات التى يحتاجها هؤلاء العملاء مثل تغطية مخاطر الحريق والسطو وكذلك التأمين على المعدات الإلكترونية، ويشمل هذا النوع من التأمين التغطية الشاملة للأخطار الناشئة عن تشغيل الأجهزة أو الأنظمة الإلكترونية التى تحتاج إلى طاقة كهربائية منخفضة أو متوسطة.

يشار إلى أن المصرية للاتصالات تعاقدت منذ عدة شهور مع 17 موزعًا بنظام الفرنشايز – استغلال العلامة التجارية للشركة مقابل نسبة من الأرباح لتقديم خدمات المحمول – يمتلكون 300 فرع، ومنهم AT DATA، وسبرنت إيجيبت، وداتا نت، وحبيبة نت، وإن إى سى، بالإضافة إلى فرست كوم، وكمبيوتر برانت.

ويصل متوسط مبيعات خطوط we لدى الفرع الواحد لما بين 100 و150 ألف خط شهريًا.