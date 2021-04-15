«ASR» لإعادة التأمين الإفريقية ترفع طاقتها الاستيعابية إلى 25 مليون دولار مع «GIC» الهندية

قامت شركة إعادة التأمين الأفريقية التي تم إطلاقها حديثًا (ASR) برفع الطاقة الاستيعابية للأخطار التى تؤمنها تصل إلى 25 مليون دولار لكل خطر عبر شراكة جديدة مع GIC في الهند ومقرها في هونج كونج.

وفى بيان لشركة “ASR” الأفريقية لإعادة التأمين أنها اصبحت قادرة على توفير تامين مخاطر مجالات الملكية والمخاطر السياسية والائتمان التجاري والطاقة، وأنها سوف تتوسع فى خطتها الحالية لتشمل العنف السياسي والإرهاب والمسؤولية والبناء للعملاء.

ولفتت إلى أنها قامت بدعم أعمالها في جميع أنحاء قارة أفريقيا بإنشائها شركة إعادة تأمين مرخصة بالكامل في موريشيوس.

الشركة تأسست لدعم المؤمن لهم خلال الانكماش الاقتصادى

وأوضحت أنه تم إطلاق ASR من قبل هيليوس إنفستمنت بارتنرز بالشراكة مع ميكير شاه، الرئيس التنفيذي السابق

لشركة AXA Africa Specialty Risks وبريان Howett، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Old Mutual’s Pan-African لإعادة التأمين.

وعلق شاه، الرئيس التنفيذي لشركة ASR لإعادة التأمين قائلاً: “سندعم المؤمن عليهم خلال فترة الانكماش الاقتصادي من خلال توفير غطاء مناسب”.

ومن خلال خدمة العملاء المتميزة سوف نتطلع إلى تكوين علاقات قوية وطويلة الأمد.

وأكدت على حدوث انخفاض فى الطاقة الإستيعابية في وقت أكثر جدوى بسبب جائحة كورونا في سبتمبر 2020 ، حيث شهدنا انخفاضًا على مستوى الصناعة، وانسحب معيدو التأمين التقليديون من الأسواق الناشئة للتركيز على أسواقهم المحلية الأكثر تطورًا.

تنوع المحفظة يعزز التزام الشركة تجاه الأسواق الأفريقية

واعتبرت أن تأمين الخطر لها حتى سقف 25 مليون دولار لكل خطر من خلال شركائها الدوليين الأقوياء هو شهادة على خطة أعمالها القوية التي ستوفر أمانًا طويل الأجل.

وسنركز في ASR على مرونة المحفظة التي ستشكل قوتنا الأساسية والتنويع لتلبية مجموعة واسعة من خطوط الأعمال مما يعزز التزامنا طويل الأجل تجاه الأسواق الأفريقية.

وتتطلع ASR إلى تطوير أعمال ديناميكية ومتعددة الاستخدامات على نطاق واسع وستنشر استراتيجية تفكير مبتكرة ومستقبلية لأنها تتطلع إلى الاستحواذ على جزء من هذا السوق المتوسع.

تلاحظ الشركة أن نهجها التحليلي للبيانات سيسمح باتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

معالجة فجوات التأمين فى إفريقيا من خلال توفير منتجات تخفيف المخاطر

وقال سليمان با، الشريك في هيليوس أنه تم تأسيس ASR لتوفير الخبرة المتخصصة ومعالجة فجوة القدرات الموجودة في إفريقيا من خلال توفير منتجات تخفيف المخاطر التي تركز على العملاء.

وتابع أن ASR قد ضمنت المزيد من القدرة على المخاطرة لدعم الأسواق الأفريقية.

وتتمتع الأسهم الخاصة بسجل طويل وناجح من التقدم لملء قدرة التأمين غير الملباة، مما يسمح لها بالتخلص من المخاطر ودعم النشاط الاستثماري معبرين عن ترحيبهم بدعم ASR في رحلتها.