APPTCOM للبرمجيات تفتتح فرعاً فى فرنسا

المال ـ خاص تدرس شركة «APPTCOM» لتطبيقات الهواتف المحمولة والبرمجيات، تدشين فرع لها بالسوق الفرنسية قبل أواخر العام الجارى. وقال ممدوح الخولى، رئيس الشركة، إن الفرع يستهدف خدمة دول أوروبا، إذ تراهن الشركة بقوة على اقتناص تعاقدات جديدة خلال المرحلة…

المال ـ خاص

تدرس شركة «APPTCOM» لتطبيقات الهواتف المحمولة والبرمجيات، تدشين فرع لها بالسوق الفرنسية قبل أواخر العام الجارى.

وقال ممدوح الخولى، رئيس الشركة، إن الفرع يستهدف خدمة دول أوروبا، إذ تراهن الشركة بقوة على اقتناص تعاقدات جديدة خلال المرحلة المقبلة فى مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض والحفلات، باستخدام برنامجها «Z-EVENT» نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بالسوق المحلية .

وأوضح لـ «المال» أن «APPTCOM» تعاقدت مؤخرا مع 3 – 5 جهات حكومية بالمغرب، على إدارة مؤتمراتها محليا ودوليا، كما قامت أيضا بالترويج لمؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات فى قطاع الصحة إلكترونيا الذى نظمته جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو الجارى .

ولفت إلى أن الشركة تمتلك فرعا فى مدينة مونتريال الكندية، يقوم بخدمة كندا ودول أمريكا الجنوبية فى تطبيقات التعليم والصحة والتسويق الإلكترونى الـ «E-MARKETING»، وتتفاوض «APPTCOM» مع عدة جهات حكومية وخاصة للدخول فى شراكة معها.

يشار إلى أن «APPTCOM» بدأت عملها فى مصر منذ 2015 فى قطاعات تطوير تطبيقات المحمول، وحلول البرمجيات والتسويق الرقمى.

وأطلقت الشركة برنامجا على أجهزة هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» خلال شهر رمضان يعرف باسم «تليفزيون رمضان 2017»، بعد نجاحها خلال العام الماضى ،مع إطلاقه بالتعاون مع شركة «أورنج مصر» للاتصالات ، ويشتمل على قائمة بأسماء البرامج الدينية، والثقافية، والتعليمية، والمسلسلات، المقرر إذاعتها خلال الشهر الكريم، ومواعيد عرضها مباشرة، أو الإعادة، كما يذكر المستخدم بتوقيت البث، عندما يكون على وشك البداية.