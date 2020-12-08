«Apex» لوساطة إعادة التأمين تضاعف رأسمالها إلى مليونى جنيه مارس المقبل

كشف خالد السيد، العضو المنتدب لـ«Apex» لوساطة إعادة التأمين، عن اعتزام مجلس إدارة الشركة مضاعفة رأسمالها المدفوع من مليون جنيه إلى مليونى جنيه خلال شهر مارس المقبل.

وأضاف السيد أن الشركة ستقوم بتمويل الزيادة فى رأس المال بنسبة %100 من الأرباح، فى 2021 والذى يعد العام الرابع منذ حصول الشركة على الرخصة من الرقابة المالية والتى أمهلت شركات الوساطة فى الإعادة 5 سنوات لاستكمال رأسمالها المدفوع بالكامل.

وأوضح أن الشركة مستعدة لزيادة رأسمالها المدفوع سنويا بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد الجديد من البرلمان حتى تستطيع توفيق أوضاعها وفقا للائحة القانون الجديد التى ستضعها الرقابة المالية.

وأشار إلى أن زيادة رؤوس الأموال دائمًا تصب فى صالح الشركات بشكل خاص والسوق بصورة عامة لقدرته على عمل كيانات قوية ماليًا وفنيًا.

ومن المعروف أن نشاط وساطة إعادة التأمين يقوم على التوسط بين شركات التأمين فى السوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية من خلال حصولها عل عمولات الإعادة ورفع الطاقة الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.

وقال العضو المنتدب لـ«Apex» إن الشركة حققت حصيلة أقساط لمعيدى التأمين قدرها 40 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر 2020، مقارنة بأقساط قيمتها 34 مليون جنيه عن عام 2019 بالكامل.

وأضاف أن الشركة تستهدف 50 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام الجارى لمعيدى التأمين التى تتعامل معهم، لافتا إلى أنه متعاقد مع أكثر من 20 شركة إعادة تأمين غالبيتها من ذوى التصنيف الأول “FIRST CLASS” مثل سوق اللويدز الإنجليزى و«سويس رى» و«ميونخ رى» و«بارينتس رى» و«بريكشاير هاثاوى» لإعادة التأمين بدبى وQBE و«كونتينتال رى» النيجيرية.

وأشار إلى أن الشركة أبرمت العام الحالى اتفاقيتين إعادة تأمين فى غاية الأهمية الأولى: تغطية وباء كورونا فى وثائق تأمين السفر، والثانية: اتفاقية تأمين مخاطر العنف السياسى لعملائها بالسوق المصرية مما سيساعد الشركة على تحقيق مستهدفاتها للعام الجارى والمقبل.

وتابع أن الشركة تستهدف تحقيق 140 مليون جنيه أقساطا لمعيدى التأمين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك من خلال التعامل مع أكثر من 18 شركة تأمين على الممتلكات فى السوق المحلية وأكثر من 20 شركة إعادة عالمية بالخارج.