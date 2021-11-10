«APEX» للوساطة تتعاقد مع شركة إعادة تأمين إقليمية لتغطية 3 فروع

كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «APEX»- مصر لوساطة إعادة التأمين، عن تعاقدها مع كيان إعادة تأمين إقليمي بغرض إبرام اتفاقية جديدة لتغطية 3 فروع تشمل الممتلكات والمسؤوليات والتأمين الهندسى.

وقال السيد إن شركته قامت بعمل 3 اتفاقيات تعرف بالـ«broker facility» لصالح أى وحدة تأمين محلية بالسوق المصرية مع إحدى كبرى شركات الإعادة الإقليمية رفض ذكر اسمها.

وأضاف أن «APEX» أبرمت اتفاقيات الإعادة للفروع الثلاثة نهاية سبتمبر الماضى وحتى نظيره من العام المقبل، بعد التفاوض مع الكيان الإقليمى لإعادة التأمين أولا بصفتها لديها سلطة الاكتتابية لذلك نيابة عن كيانات التأمين المحلية، علاوة على أن هذه الشركة توفر تغطيات جيدة للغاية بالسوق وأكثر دراية بطبيعته وطبيعة المنطقة.

خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «APEX»- مصر لوساطة إعادة التأمين

ويعرف نشاط وساطة إعادة التأمين بأنه التوسط بين شركات التأمين بالسوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج، من خلال شركة وساطة متخصصة فى الإعادة فقط، بهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية عبر زيادة عمولات الإعادة التى تحصل عليها شركات التأمين من الكيانات العالمية التى تتعامل معها، ورفع الطاقة الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.

وأوضح أن شركة «APEX»- مصر لوساطة الإعادة تتعامل مع أكثر من 20 شركة إعادة تأمين، غالبيتها من التصنيف الأول «FIRST CLASS» مثل سوق «اللويدز» الإنجليزية و«سويس رى» و«ميونخ رى» و«بارينتس رى» و«بريكشاير هاثوى» لإعادة التأمين بدبى و«QBE» و«كونتينتال رى» النيجيرية.

وأشار إلى أن الشركة تعكف حاليا على التفاوض بشأن تجديد اتفاقية العنف السياسى للسوق المصرية للمرة الثالثة على التوالى بعد زيادة الطلب عليها وهى الاتفاقية الرابعة بعد الاتفاقيات الثلاث السابقة، الممتلكات والمسؤوليات والهندسى، والتى ستبدأ يناير المقبل.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 140 مليون جنيه أقساطا لمعيدى التأمين فى الفترة من 2019 – 2021 تحقق منها 88 مليون جنيه حتى نهاية يوليو الماضى، وذلك عبر التعامل مع أكثر من 18 شركة تأمين على الممتلكات فى السوق المحلية.